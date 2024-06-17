Футболисты и тренеры чемпионата Европы, которые связаны с РПЛ. Легенды «Локомотива», легионеры ЦСКА, тренеры «Спартака»

От Бабича и Влашича до Тедеско и Спаллетти.

Евро-2024 стал одним из самых ожидаемых событий лета. И хотя за сборную России поболеть не получится, есть другие герои, которые имеют (таких четверо) или имели отношение к РПЛ.

Срджан Бабич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сербская диаспора

Начнем со сборной, за которую будут болеть многие россияне. Есть на кого посмотреть: например, на турнир поехал защитник «Спартака» Срджан Бабич, который сыграл в этом сезоне 17 матчей и забил один мяч.

Удивлением стало приглашение в сборную Уроша Спаича и Срджана Мияиловича. Первый три года играл за «Краснодар», второй — столько же числился в «Крыльях». Теперь оба — чемпионы сербского чемпионата с «Црвеной Звездой».

А удивителен их вызов потому, что ни Спаич, ни Мияилович не участвовали в отборе сборной на Евро-2024. Вместо них можно было бы взять других легионеров из РПЛ — например, Эраковича из «Зенита» или Гайича из ЦСКА.

Экс-лидер ЦСКА

Сборная Хорватии уже застолбила за собой статус топ-сборной и в этом году снова может претендовать на высокие места. В ее составе есть и экс-игроки РПЛ.

В заявку сборной попал хорошо знакомый фанатам ЦСКА Никола Влашич. После короткого вояжа в «Вест Хэм» он отправился в аренду в «Торино», а потом трансфер стал постоянным. Но этот год выдался не лучшим: всего три забитых мяча и две голевые передачи.

Есть у хорватов и еще один наш бывший легионер — экс-игрок «Спартака» Марио Пашалич. В Москве он, правда, пробыл недолго — всего пять забитых мячей и одна голевая во всех турнирах за год. Зато нынешний сезон в «Аталанте» может записать себе в актив: победа в Лиге Европы, квалификация в Лигу чемпионов и 8+7 по системе «гол + пас».

Аксель Витсель. Фото Global Look Press

Легенда «Зенита»

Золотое поколение бельгийцев постепенно уходит, но «старички» в составе все еще есть. Так, на Евро-2024 в сборной будет играть экс-зенитовец Аксель Витсель, в последние годы удачно переквалифицировавшийся в центрального защитника. Сейчас он играет за мадридский «Атлетико», причем играет много — в этом году у него 51 проведенный матч. Есть еще одна хитрость: 35-летний Витсель не участвовал в отборе на Евро, завершив карьеру в сборной, но перед турниром решил возобновить выступления.

Тренирует бельгийцев, кстати, Доменико Тедеско — бывший тренер «Спартака». 38-летний специалист возглавил «Красных дьяволов» в прошлом году. Выступают круто: первое место в группе квалификации и ни одного поражения. Так что бельгийцы точно могут удивить.

Яка Бийол. Фото Global Look Press

Лидер Словении

Не можем забыть Яку Бийола — словенец четыре года выступал за московский ЦСКА. Это вообще пример отличного бизнеса от армейцев: выписали из «Рудара» за какие-то 400 тысяч евро, а через четыре года продали за четыре миллиона в «Удинезе».

Там сейчас Бийол и играет. На его счету в этом сезоне всего 24 матча — было бы больше, если бы не травма. В сборной Яка все равно один из лидеров, он наверняка не пропустит ни одной встречи.

У словенцев будет еще один футболист из РПЛ. Фактически он уже игрок ФНЛ — это защитник Ваня Дркушич, который по итогам этого сезона отправился в первую лигу с «Сочи».

Юсуф Языджи. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легионер из Турции

Юсуф Языджи провел в ЦСКА всего полгода — взяли турка в аренду из французского «Лилля». Это был топовый переход — всего 10 матчей понадобилось нападающему, чтобы забить восемь мячей.

В Европе у Языджи получается не так ярко: в лиге 1 в этом году он забил всего пять мячей. В сборной он тоже не ключевой футболист — в отборе на Евро появился на поле всего один раз.

Звезда «Уфы»

Может, вы забыли, но футболист «Арсенала» Александр Зинченко пришел в английский чемпионат из «Уфы». Его очень хотел видеть в составе «Ман Сити» Пеп Гвардиола — на годик отправил в «ПСВ», а затем пустил в основу.

В «Сити» Зинченко все-таки не закрепился, но его подобрал «Арсенал». В этом сезоне украинец едва не стал чемпионом Англии, но лондонцы снова упустили шансы на титул. К слову, если в АПЛ Александр играет слева в защите, то в сборной стоит ожидать его в центре поля.

Вспомним и тренера сборной Украины Сергея Реброва. На закате игровой карьеры он успел на полтора года заскочить в «Рубин» — железно основным не был, но выдал крутой отрезок летом — осенью 2008 года.

Ян Кухта. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чех, который расцвел после ухода

В составе сборной Чехии большая конкуренция на позиции центрального форварда. Помимо чемпионов Германии Адама Гложека и Патрика Шика (помните его чудо-гол на Евро-2020?), у чехов имеется нападающий Ян Кухта.

Кухта успел полгода поиграть в «Локомотиве», где ничем не отметился. Позже он уехал в аренду в «Спарту», а затем там и остался, при этом ранее он выступал за «Славию». В этом сезоне у него 21 гол и 11 голевых передач — в РПЛ так ударно Ян не выступал.

Запасной швейцарцев

В составе сборной Швейцарии будет играть экс-армеец Стивен Цубер, если помните такого. Из России он уехал в далеком 2014-м, поиграл в ряде немецких клубов, а теперь выступает за греческий АЕК. 6+4 по гол + пас в этом сезоне — неплохо для 32-летнего футболиста.

Тренирует Цубера Мурат Якин — еще один бывший тренер «Спартака». После красно-белых он так и не выиграл ни одного трофея — единственные два чемпионства он давным-давно завоевал с «Базелем». Последний его клуб — «Шаффхаузен» — из второй лиги Швейцарии. Евро-2024 — возможность для Якина показать, что у него еще есть свежие идеи.

Хвича Кварацхелия. Фото Global Look Press

Грузинский десант

В сборной Грузии наибольшее число экс-представителей РПЛ. Самый звездный — разумеется, Хвича Кварацхелия, прозванный фанатами «Наполи» Кварадоной. Этот сезон получился провальным прежде всего для его клуба, но сам Хвича выступал ярко: 11 голов, девять голевых.

Многие вспомнят Георгия Лорию, который поиграл за «Крылья» и «Анжи». 38-летний голкипер вот-вот отправится на пенсию — сейчас он защищает ворота на родине за «Динамо» Тбилиси.

Любители РПЛ вспомнят Соломона Кверквелию. Грузин выступал в России за «Ротор», «Рубин» и, конечно «Локомотив». Сейчас будет неожиданно: Кверквелия играет в Саудовской Аравии вместе с другими звездами пенсионного (для футбола) возраста. Выступает, правда, неважно: его «Аль-Ухдуд» занял 15-ю строчку в этом сезоне и едва не вылетел.

Был еще такой защитник Джемал Табидзе: пять лет выступал в РПЛ за «Урал» и «Уфу», а сейчас играет в Греции. Завершаем представление грузин вингером Зурико Давиташвили («Рубин», «Ротор», «Арсенал»), который сейчас здорово помогает французскому «Бордо».

Себастьян Шиманьски. Фото Global Look Press

Не братья Шиманьски

В составе поляков сразу два экс-легионера из РПЛ, и оба носят фамилию Шиманьски. Правда, родственные связи тут ни при чем, просто популярная фамилия. Первого вы точно помните — Себастьян Шиманьски три года играл за «Динамо», а сейчас выступает за «Фенербахче». Последите за ним, ведь в следующем сезоне его будет тренировать Жозе Моуринью.

Второй Шиманьски — Дамиан, который два года числился в «Ахмате». Карьера в РПЛ у него не получилась, зато теперь он нашел себя в греческом АЕК.

Вингер из «Рубина»

Речь не о Кварацхелии — он уже был выше. Мы говорим о вингере датчан Андерсе Дрейере, который играл в Казани в сезоне-2021/22. Сейчас он успешно выступает в Бельгии за «Андерлехт» — забил в этом футбольном году 21 гол и отдал девять голевых передач. Правда, на поле он будет редким гостем — в отборе на Евро практически не играл.

Забытый румын

Еще один легионер из «Уфы» — Йонуц Неделчару. Сейчас футболист играет за «Палермо» из серии B. После российского клуба, кстати, карьера в гору не пошла — он добрался до Италии транзитом через Грецию, но его трансферная стоимость так и не выросла — показатель в четыре миллиона евро в «Уфе» был самым высоким.

Марио Митай. Фото Global Look Press

Албанский дуэт

За албанцев выступят два игрока, которые играют в РПЛ прямо сейчас, — это левый защитник «Локо» Марио Митай и нападающий «Рубина» Мирлинд Даку.

Митай, наверное, в стартовый состав попадать не будет — всю квалификацию к Евро-2024 он пропустил, потому что играл за молодежную сборную. Даку же выходил на замены в квалификации к турниру, но в последних товарищеских матчах тренер албанцев на него не рассчитывал — наверное, тоже будет начинать в запасе.

Топ-менеджер «Локомотива»

Фанаты железнодорожников найдут еще одно знакомое лицо — тренирует сборную Австрии известный им Ральф Рангник. В России у него почему-то не получилось, хотя Ральф очень опытен и как тренер, и как менеджер, а недавно отказался возглавить «Баварию».

Лучано Спаллетти. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпион России

Лучано Спаллетти — один из самых успешных тренеров «Зенита» в современной истории, ведь на его счету два чемпионства, один Кубок и один Суперкубок. И это тогда, когда РПЛ была, кажется, более конкурентной.

После «Зенита» Лучано провел несколько лет в «Роме» и «Интере», пока не достиг пика — вернул чемпионство в Неаполь. Теперь нужно подтверждать статус топа.

Получился длинный список из 28 имен. Если вы не собирались смотреть Евро-2024 или не знали, кого стоит поддержать, — этот текст должен вам помочь выбрать героев.