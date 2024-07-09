«Я сам был мастером штрафных. Но Мостовой всегда объективен! Роналду в этом лучше меня». Колонка Мостового

Один из лучших футболистов в истории России в своей авторской рубрике для «СЭ» подводит итоги четвертьфиналов и дает прогнозы на будущее.

На этом чемпионате Европы я предсказал уже столько результатов, что знакомые поражаются. Спрашивают: «Как это возможно?!» А для меня ничего удивительного в собственной прозорливости нет. Многие пытаются прогнозировать, опираясь на собственные ощущения. Интуицию. Симпатии. Для меня симпатии на третьем месте — я трезво анализирую футбольные возможности! Поэтому изумлялся: почему с первых туров кто-то ругает Францию, Англию? Да всех, кто сейчас в полуфинале, — может, за исключением Испании. Говорил этим людям: подождите, не время ругать...

Так что понимаю ваше желание слушать мои прогнозы. Готов предсказать исходы полуфиналов. Обе пары сыграют вничью 1:1. Что случится в серии пенальти — сейчас сказать невозможно.

Главное мое удивление в четвертьфиналах — матч Германия — Испания. Накал, борьба! Ясно, что это «скрытый» финал. Как, впрочем, и полуфинальная пара Испания — Франция. Но поразил меня не столько уровень, сколько игра Германии. По всем показателям выглядели лучше, чем Испания! Это непостижимо — сами испанцы признали, что были хуже!

Немцы начали действовать правильно против испанцев с первых же минут. Накрывали не просто на чужой половине поля, а чуть ли не на линии чужой штрафной. Вроде ничего особенного, но все остальные соперники испанцев делать это боялись. Вот поэтому Испания владела мячом по 80 минут. Очень характерная картинка для этого Евро — чужой игрок бежит на испанца, владеющего мячом, и останавливается за три метра! Боится атаковать! Я смотрю и не понимаю. Если ты идешь в отбор — должен идти до конца. Если ставишь ногу — то и должен ставить. Как играла Германия.

Ну и судейство, конечно, вызвало вопросы. Из двух-то жестких эпизодов с участием Крооса хоть в одном-то должен был показывать желтую! Но и судью понимаю — сразу размахивать карточкой... К концу матча показывать уже не стеснялся. Но моя позиция четкая: суди по книжкам, на которых учился. Есть нарушение на желтую — показывай карточку.

Момент с попаданием мяча в руку Марко Кукурельи. Фото Reuters

Совсем другая история — рука Кукурельи. Здесь 50 на 50. Вроде мяч шел в ворота, попал в руку. Пенальти? Но таких ситуаций полно, поверьте мне, игравшему в серьезный футбол. Ты стоишь в штрафной, человек долбит с пяти метров. Ты даже мяч глазами ухватить не успеваешь! Мы же не безрукие футболисты, правильно? Движения рукой навстречу мячу Кукурелья не делал. Нефутбольные люди сегодня кричат: «Это игра рукой!» Нет, отвечаю я. Как раз «игры рукой» не было. Чистая случайность. Я бы пенальти не поставил. Мою правоту подтвердили потом люди из судейского комитета УЕФА. Но 95% наших судей в футбол не играли — поэтому у них логика не игровая: «Была рука? Ставь на «точку»!» Этот арбитр взял на себя смелость не свистнуть. Ну и молодец. Хотя я понимаю и второго тренера немцев Вагнера, который ворвался в судейскую и орал на Тэйлора... Такой нервяк, миллиарды людей смотрели этот матч! Как сдержаться?

Кто-то говорит, что в моменте с решающим голом облажался мой любимец Рюдигер. Ничего подобного! Была отличная подача. Просто изумительный наброс. Ну и прыжок Мерино! Парень еще и ногами в воздухе исполнил что-то из карате. Мне сразу пришел в голову Ибрагимович. Расставил в каком-то шпагате. А как попал — сам не смог бы потом повторить этот удар, я уверен! Словом, эпизод целиком из восклицательных знаков. Вспоминается, как в «Бенфике» встретился с Жоау Пинту. Мы пришли в команду одновременно. Пинту, кстати, сейчас входит в тренерский штаб сборной Португалии. Росточка он невысокого — такой, вроде Педри или Флориана Вирца. Но как начал выпрыгивать с первой же тренировки — защитники ростом 195 не могли с ним ничего сделать. Я в шоке был. 30 лет помню эти прыжки. Вот и Мерино исполнил трюк в его духе.

Еще одно наблюдение. Педри перед игрой произнес: «Надеюсь, этот матч станет последним для Крооса». Думаю, Кроос с этими соображениями ознакомился. Потому что ни разу в «Реале» я не видел, чтоб он начинал игру вот так — с жестких подкатов в ноги чужому футболисту. Сто процентов, он не хотел сломать Педри. Но напугать, проучить — очевидно. Да и у Педри ноги, как у Крооса рука. Чуть дотронешься — все, сломался.

В телеэфире Станислав Черчесов сказал: «Пора испанцам одну игру провалить». Вот что значит — «провалить»? Уступить 0:3? Я не верю, что нынешняя сборная Испании на такое способна. Сыграть хуже соперника? Они уже сыграли хуже немцев. Но все равно победили. Так что провалов от Испании не жду.

Саутгейта ругают футбольные дилетанты всего мира — а он смеется над ними. Тащит и тащит дальше сборную Англии! Ну и я смеюсь вместе с Саутгейтом. Потому что с самого начала говорил: ребята, о чем вы?! На прошлом чемпионате Европы Англия с таким же футболом доковыляла до финала, который проиграла по пенальти! Какая разница? Кто вспомнит футбол, в который они играли? Вот вам пример — для сборной России по всем статистическим выкладкам матч против Испании на чемпионате мира-2018 был худшим. Плохо играли. Кто-то это вспоминает? Нет. Вспоминают только серию пенальти, которую мы выиграли. И еще. Скажу тем, кто ненавидит сборную Англии, говорит про «антифутбол». Ну, представьте, что в полуфинале играет сборная Словении. Вам от этого было бы легче, интереснее? А что предпочли бы фанаты англичан — вот так вытянуть матч по пенальти или красиво, драматично проиграть? Сами знаете ответ. Сейчас еще 100 тысяч человек подъедут из Англии — надеясь достать билет на полуфинал.

Кто-то восторгается находкой вратаря Пикфорда — на бутылке с водой было расписано, кто из швейцарцев куда бьет. Говорят: «Вот это профессионализм!» А если б англичане проиграли серию, что вы говорили бы про эту бутылку? Да потешались бы! Я сразу вспоминаю раннего Моуринью, который отправлял записки на поле. Футболист разворачивает, читает. Разбирает почерк, смотрит на передавшего: «А на словах что-то велел сказать?» Ну, смех. А кто-то восторгался — вот это находка, как здорово! Потому что результаты были хорошие. А на самом деле все эти записки — бред. Мне бы такую передали на поле, я бы выкинул, не читая. Сказал бы потом: «Я что, слепой? Или глухой? Мне нельзя сказать?»

Джордан Пикфорд. Фото Reuters

Из двух хороших вратарей перед серией пенальти я поставил бы на Зоммера. Он посильнее. Я и сейчас уверен.

Саутгейт после матча произнес: «Ребята блестяще себя проявили. Они были великолепны. Это наш лучший матч на турнире». Не готов повторить слово «великолепны», но играли здорово. Сака очень хорош. Такой гол — просто красавец! Вы еще посмотрите, какие футболисты у Англии на скамейке сидят.

Я прочитал в «СЭ» мнение. Человек задавался вопросом: «Почему грузины в каждом матче носятся, а у звездных англичан ни скорости, ни заряженности»? Я рассмеялся, честное слово. Возьмите статистику. Поверьте — англичане в любом компоненте будут лучше. Многие бегали, носились, а сейчас досматривают этот чемпионат по телевизору. Можно было играть проще: отдал — открылся. У некоторых команд такое прослеживалось: футболист хватает мяч — и обязательно должен обвести одного-двух. Кураж! Теряет, обрезает. Ни Англия, ни Голландия так не играют. Принял мяч — моментально отдал — открылся. Совсем другой запас прочности.

В четвертьфиналах ошибки уже не прощались. Голландский вратарь ошибся, вышел, попятился — и сразу гол. Турки могли выиграть, хоть середину поля почти не переходили. Ожили только к концу, когда уступали. В этой паре я ни за кого не болел, но радовался, что раньше всех предсказал успех Голландии на Евро. Когда никто еще на них не ставил. А мне достаточно было взглянуть, что за люди у этой сборной в обороне, в каких клубах играют. Ну и Куман, конечно. Великая футбольная карьера. Столько лет отыграл в «Барселоне»! Хотя кто-то отзывается иначе — мне дали прочитать заметку, в которой про Кумана говорит Хоакин, игравший у него в «Валенсии». Высказался смешно: мол, единственное, что интересовало Кумана, — это 5-7 бутылок вина за обедом. Даже если так — что удивительного? Куману было лет сорок в тот момент. Это говорит о могучем здоровье.

Еще не понимаю, почему у французов почти не выходит Жиру. Для меня загадка. Хотя Гризманн мне нравится. Знаю, многие не разделяют эту точку зрения. Но уровень держит! Не забывайте, Гризманн уже 80 игр провел в этом сезоне. Сейчас отыграет чемпионат Европы — и через несколько дней будет снова выступать в национальном чемпионате. Люди не представляют уровень перегрузок для организма. Критикуют не от большого ума. Лучше всех ответил Дембеле таким критикам: «Недовольство — это проблема тех, кто недоволен...»

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Думаю, Мбаппе очень мешает маска. Надо было видеть — заменившись, парень сразу приложил лед к лицу. То, что он играет, это подвиг. Мне года четыре назад пришлось примерить очки для мелкого шрифта. Я смеюсь — счет в ресторане рассмотреть. Невозможно привыкнуть, ужасно неудобно! А тут выходи, бегай в маске на половину лица.

Уверен, Дешам, великий человек, перед каждым матчем подходит к Мбаппе: «Сможешь играть?» Тот отвечает: «Смогу». Поэтому и выходит. Это особое отношение к большому футболисту. Так же относится к своим великим Мартинес в Португалии, например. Пепе чуть не привез гол, Роналду изошелся слезами. А их все равно ставят на следующий матч. Ну и правильно! А какой-нибудь псевдотренер, чью фамилию не хочу называть, не поставил бы. Да еще и унизил бы как-то.

Я видел высказывание Линекера: «У Роналду ужасная статистика штрафных — один гол за 60 ударов. Бруну лучше исполняет стандарты, но отобрать их у Криштиану почти невозможно». При всей моей любви к Криштиану вынужден признать — все это правда. Вижу, Роналду хочет бить отовсюду. Не забивает, психует, снова бьет... А что делать Бруну? Отбирать мяч? Нельзя! Только остается ждать, когда Криштиану сам скажет: «У меня не идет, бей». Не сказал. Я сам был мастером штрафных. Кто-то до ворот не добьет с той точки, откуда я по «девяткам» раскладывал. Записи самых красивых голов до сих пор храню в телефоне. Но мне до Роналду в этом мастерстве далеко — он бил в «Реале» штрафные гораздо лучше! Это к вопросу, объективен ли Мостовой. Всегда объективен!

Не могу назвать лучшего игрока этого чемпионата. Несколько равных. Если Беллингем забьет в полуфинале — будет одним из главных кандидатов. Ну и новых имен этот чемпионат для меня пока не открыл.

Как будущий тренер я хочу пересмотреть еще раз матч Испания — Германия. Он не так много дает в смысле новых знаний, но в этой игре есть все. Сюжет, драма, скорость, голы. Просто наслаждение для понимающих в футболе. Ну и радость оттого, что выиграла моя любимая Испания.

Прочитал высказывание тренера Ташуева — мол, наш Пиняев похож на Ямаля, пусть скорее отправляется в «Реал». Поначалу удивился: ну какой Ямаль?! Потом задумался — а ведь есть общее! Тоже креативный. Скорость и обводка прекрасные. Не боится ошибаться. Природа наградила Пиняева удивительными данными — как и Ямаля, Уильямса или Роналду. Таких футболистов очень мало. Гораздо больше таких, которые лепили себя за счет труда. А Пиняеву дано свыше — так что желаю ему прорваться!