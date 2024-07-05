Мы не заметили, как раскрылся новый Канте. Португалец Палинья ломает статистику по числу отборов

«Бавария» уже оценила поздний талант и выложит больше 50 миллионов евро.

В Португалии после матча со Словенией появился новый футбольный супергерой. Диогу Кошта выдал лучшее и пока самое важное выступление в карьере, навсегда связав на родине свое имя со словом «спасение». Вратарь спас при чистом выходе один на один в дополнительное время после ошибки Пепе, трижды спас в серии пенальти, оставив свои ворота сухими, спас Португалию от позорного вылета с турнира. Ну и спас лицо, как кажется, уже потухающему футбольному супергерою эпохи — Криштиану Роналду.

Но если Кошта стал главной звездой вечера, то скрытым козырем Роберто Мартинеса оказался Жоау Палинья — опорник скромного «Фулхэма», которому скоро стукнет 29 лет. И который при этом скоро должен примерить футболку не кого-нибудь, а «Баварии». По крайней мере, The Athletic пишет о сделке как о фактически завершенной. Известны даже условия: контракт на четыре года, сумма выкупа — нескромные 51+5 миллионов евро.

Правда, про таких игроков, как Палинья, пишут редко. Играет опорника, поздно раскрылся, почти не забивает и не ассистирует. С такими данными, конечно, можно провернуть трюк имени Канте, но это скорее исключение из правил. Да и в сборной Жоау долгое время был не первым выбором — проигрывал конкуренцию Данилу Перейре, Рубену Невешу и Вильяму Карвалью. Даже на этом Евро его используют нерегулярно — во всех матчах Португалия играет с позиции силы с менее классными соперниками, и чистый опорник без прокачанных атакующих данных зачастую просто не нужен.

Криштиану Роналду и Жоау Палинья. Фото Reuters

Но в тягучем матче со Словенией Палинья показал, чем так полезен, — перекусил почти все атаки в центре поля и здорово подыгрывал партнерам. Семь попыток отборов мяча, семь удачных. Сразу ряд источников отметили очень крутую игру опорника, а Мартинес и вовсе рассыпался в комплиментах: «Я в полном восторге от его выступления, Жоау оказал большое влияние на нашу игру. Он не просто достаточно хорош для «Баварии», он усилит «Баварию». Палинья делает игроков вокруг себя лучше. Он заслуживает все то, что с ним происходит».

Похоже, что мы и правда недооценивали фигуру Палиньи. Смотрите сами — Португалия владеет мячом больше всех на этом Евро (68,5%), даже больше Испании, но при этом Палинья — лидер среди футболистов топ-сборных по сумме отборов и перехватов в среднем за 90 минут. То есть он проделывает огромную и качественную работу по подчистке за громоздкой и не самой работоспособной атакующей машиной. Да, был провальный матч против Грузии (Палинья отыграл в нем тайм), но тогда все португальцы вышли на поле пинать балду.

Хотя в целом выступление Жоау при тщательном просмотре производит впечатляющий эффект — за счет длинных ног и чтения игры он в зародыше гасит огромное число атак, которые потенциально могли бы стать опасными. Так, Португалия может играть во владение, не сильно переживая за прикрытие тылов. В общем, Палинья стал для сборной якорем, своим Канте, который балансирует кренящийся вперед фрегат. Всего на его счету 15 отборов мяча на турнире — на 7 больше, чем у любого другого партнера по команде.

Ко всему прочему, Жоау периодически при владении опускается на одну линию с центральными защитниками, формируя надежную тройку при наступлении и обеспечивая качественный выход в атаку. Но все же главный козырь португальца — объем работы в обороне. В прошлом сезоне он с отрывом стал лучшим в топ-5 лиг Европы по числу единоборств, а по отборам лишь на один уступил Винисиусу Соузе из «Шеффилда».

Палинья поздно попал во взрослый футбол — лишь в 13 начал заниматься им серьезно. Это, вероятно, и сказалось на слабой технике, которая никогда не была его козырем. Зато парень быстро все схватывал и научился использовать свои сильные стороны — интеллект, выносливость, а вскоре и рост (вымахал до 190 сантиметров). В 17 лет Жоау попал в академию «Спортинга», в 19 дебютировал во взрослом футболе, но долго мотался по арендам и лишь к 25 годам закрепился в первой команде.

Примерно тогда же, в 2020-м, писали о серьезном интересе к Палинье со стороны ЦСКА. По слухам, не сошлись совсем чуть-чуть — красно-синие были готовы заплатить 13 миллионов евро, «Спортинг» требовал 15. А может, сделка не дошла до конца из-за финала Кубка УЕФА 2005 года — хотя вряд ли в бизнесе учитываются сантименты.

Как бы там ни было, летом 2022-го Палинья после шикарного сезона уехал в скромный английский «Фулхэм» за 22 миллиона. И был счастлив.

«В Португалии я чувствовал, что не могу сделать подкат, каждое касание приводило к желтой карточке, — говорил он. — Здесь все совсем по-другому... Это было одним из важнейших факторов, повлиявших на мое решение приехать в Англию».

Фото AFP

В АПЛ «Фулхэм» играет преимущественно вторым номером, но своевременные выбрасывания Палиньи вперед вкупе с его качеством отбора (тут снова отметим подкаты, длинные ноги и чтение игры) не раз превращали начинавшиеся атаки на ворота его команды в перехват в высокой зоне и молниеносную контратаку. Этим супероружием, как и игрой на «втором этаже» при выносах чужого вратаря, пользуется и сборная Португалии. В первый сезон в «Фулхэме» Палинью признали лучшим игроком команды (68% болельщиков отдали за него голоса), в недавнем же он первым в топ-5 лиг пробил отметку в 100+ отборов.

Мы и не заметили, как вырос мастер разрушения высочайшего уровня. В «Баварии» навыки Палиньи точно будут востребованы. Что уж говорить о сборной. Особенно сейчас, когда предстоит поединок против мощного французского кулака в четвертьфинале. И кажется, что именно битва Жоау против Канте, Рабьо и Тшуамени станет тут ключевой.

В статье использованы данные fbref.com.