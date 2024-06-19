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Сегодня, 16:30

Самые-самые в первом туре Евро-2024. Лучшая команда, впечатляющий гол и жуткий провал

Даниил Матвеев
корреспондент отдела футбола
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Футболисты Тони Кроос, Арда Гюлер и Андрей Лунин
Тони Кроос, Арда Гюлер и Андрей Лунин.
Первый тур группового этапа Евро подошел к концу.

Матчи получились яркими (англичане не в счет) — будем надеяться, что они задали темп всему оставшемуся турниру.

Пришло время делать промежуточные выводы. Мы выберем самых-самых в разных номинациях, начиная от лучшей команды и заканчивая самым красивым голом.

Футболисты сборной Германии.
Фото Reuters

Лучшая команда — Германия

Здесь не пришлось и особо выбирать. Пока именно сборная Германии выглядит самой опасной и собранной командой турнира. Немцы отправили в ворота шотландцев аж пять мячей, даже в свои ворота забили только сами. Шотландия за весь матч не нанесла ни одного удара в створ (удар у них вообще был всего один). Мощь в исполнении бундестим.

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Кто-то скажет, что матч-открытие — не показатель силы хозяев, ведь сборная Шотландии на этом турнире одна из самых слабых. К тому же в конце первого тайма был удален Райан Портеус. Парируем этот довод так: другие сборные-фавориты и близко не показали настолько яркой игры. Англичане чересчур закрылись с сербами, французы еле-еле обошли австрийцев, португальцы дотянули до самой концовки встречи, чтобы забить победный чехам.

А вот в матче Германии было все: обилие моментов (даже до удаления Портеуса), яркая атакующая игра и самое главное — красивые голы. Заодно отметим, как здорово сработали замены Нагельсманна: Фюллькруг забил через пять минут после выхода на поле, а последний мяч придумали Мюллер и Эмре Джан.

Тони Кроос.
Фото Global Look Press

Лучший игрок — Тони Кроос

Продолжаем хвалить хозяев турнира. Про Крооса уже много написано и сказано — да, это его последний турнир в карьере, и да, он — все еще элитный полузащитник, способный исполнять то, что не под силу другим.

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Отметим его необычную роль на поле — при владении Тони оказывался третьим защитником и управлял игрой именно из этой зоны. Шотландцы оказались вообще не готовы к такому плану: Кроос на первых минутах игры выдал диагональ на Киммиха, который стал автором голевой передачи на гол Вирца.

Величие Крооса можно измерить статистикой. Тони отдал более 100 пасов и ошибся всего один раз (101 успешный пас из 102) — это 99% точности передач. Ни один футболист за всю историю Евро (из тех, что сделали более 100 передач) не может похвастаться такими показателями.

Провал тура — Украина

В группе Е творится вообще что-то немыслимое — два фаворита проиграли свои первые матчи, на первом месте оказалась Румыния, второй стала Словакия. Бельгийцы не смогли добыть результат, но в номинацию «провал тура» их записать сложно — все-таки у Лукаку были убойные моменты, и помешали ему забить лишь чудовищное невезение и ВАР.

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Сборная Украины, которую перед стартом Евро называли темной лошадкой турнира, шокировала всех — получила три мяча от явных аутсайдеров и показала худший результат на старте. При этом украинцы старались контролировать ход игры, только вот владение мячом ничего не давало — футболисты как будто видели друг друга впервые и никак не могли конвертировать преимущество в голы.

Зато румыны умело включались в нужные моменты и выжимали все из тех небольших возможностей, которые им подворачивались. Гол Николаэ Станчу вообще стал одним из лучших на турнире. Посмотрим, что будет во втором туре — есть ощущение, что бельгийцам снова будет сложно.

Сборная Грузии в атаке в матче против Турции.
Фото Reuters

Лучший матч — Турция — Грузия

Самое лучшее в первом туре нам оставили на десерт — в последнем игровом дне сошлись сборные Турции и Грузии. От этого матча мало чего ждали — во-первых, Грузия — главный аутсайдер турнира, а во-вторых, Турция на крупных турнирах нередко огорчает своих болельщиков и играет очень расхлябанно.

Но игра получилась яркой и огненной. Турция начала матч с позиции силы и сильно давила грузин. Преимущество конвертировалось в чудо-гол Мерта Мюльдюра, который забил свой второй мяч за сборную. Буквально через минуту турки оформили второй гол — сильно провалилась оборона Грузии. Правда, тут же вмешался ВАР — в момент последней передачи стопа Кенана Йылдыза на несколько сантиметров залезла в офсайд.

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Сборную Грузии эта отмена как-то воодушевила — спустя несколько минут Жорж Микаутадзе сравнял счет, отправив мяч в ближний угол ворот. С этого момента игра была равной, но во втором тайме Турция снова забила, реализовав полумомент — очень красиво закрутил в девятку вундеркинд «Реала» Арда Гюлер.

Дальше Турция решила последовать примеру англичан в матче с сербами и стала удерживать счет. Грузия раскрылась — атаки шли одна за другой, но очень сильно подводила реализация. А ведь вполне могли сравнивать, в концовке была и штанга, и удар с линии вратарской. В концовке встречи на стандарты стал ходить даже вратарь Мамардашвили. За это турки наказали — после очередного выноса перехватили мяч и забили в пустые ворота.

Несмотря на поражение, сборная Грузии может занести матч себе в актив — нужно играть так же смело в оставшихся двух встречах, чтобы сохранить шанс выйти в плей-офф.

Квадво Дуа.
Фото Reuters

Открытие тура — Квадво Дуа

Вы вообще слышали о таком футболисте до начала турнира? Самое удивительное — Дуа получил свой первый вызов в сборную Швейцарии прямо перед турниром. Тренер посмотрел на него в товарищеской игре с Эстонией. Квадво провел на поле 45 минут и голами не отметился, но Мурат Якин доверился футболисту в первом матче Евро и не прогадал — нападающий забил первый мяч своей сборной на турнире.

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Дуа сейчас играет в Болгарии за «Лудогорец» — в завершившемся сезоне он стал чемпионом страны и финалистом кубка. Голы тоже имеются — в 38 матчах Квадво забил 16 мячей и отдал шесть результативных передач.

Дуа сейчас 27 лет, его контракт с «Лудогорцем» истекает в конце июня. В общем, для него Евро-2024 — шанс обратить на себя внимание и заработать трансфер в клуб классом повыше. Тем более что играет Квадво очень неплохо и также может выступить на флангах атаки. Будем за ним следить.

Арда Гюлер наносит удар по воротам сборной Грузии.
Фото AFP

Гол тура — Арда Гюлер

Этот Евро-2024 уже сделал заявку на то, чтобы стать рекордным турниром по голам из-за штрафной площади. В первом туре группового этапа забили уже 11 голов издали — за весь ЧМ-2022 таких мячей было всего 12.

Будем надеяться, что тенденция продолжится. На данный момент автором лучшего гола турнира является Арда Гюлер — в матче с Грузией полузащитник очень быстро сориентировался в эпизоде и отправил мяч крученым ударом прямо в девятку ворот Мамардашвили. Превзойти такой шедевр будет сложно — возможно, его и признают лучшим во всем турнире.

Тони Кроос
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Арда Гюлер
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