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Сегодня, 17:45

Гороскоп Евро-2024: Франция — чемпион?

Исследование знаков зодиака среди футболистов-участников Евро-2024
Александр Чурилин
Ответственный секретарь
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Килиан Мбаппе.
Фото «СЭ»
Мы провели исследование по знакам зодиака среди игроков, включенных в заявки сборных — участниц турнира в Германии.

Сразу оговорюсь: все это не больше чем развлекательное чтиво, а не серьезная аналитика. Условного Букайо Сака можно считать как форвардом, так и полузащитником. И таких примеров немало. И каждый такой случай способен в корне поменять общую ситуацию.

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Мы же опираемся на официальные заявки сборных. Так же, как и со знаками зодиака — по общепринятой градации.

На Евро-2024 в каждой команде в заявке значится хотя бы один Скорпион.

В современной астрологии есть планеты-соуправители. Это те планеты, которые присваиваются знакам зодиака. Скорпионом управляют планеты Плутон и Марс, а последний, как известно, очень подвижный и активный. Люди, управляемые Марсом, часто посвящают свою жизнь спорту.
Кристина Кудрина
Астролог

И хотя бы один Водолей.

Водолеи очень компанейские, у них сильно развит командный дух и их всегда тянет в команду единомышленников.
Кристина Кудрина
Астролог

Это единственные знаки, которые представлены в каждой сборной. Водолеи при этом лидеры — 74. Стрельцов, напротив, и меньше всего на турнире (34), и целых пять команд вообще обошлись без них.

Стрельцы не любят быть привязаны к месту или людям, им нужно больше свободы. Поэтому этому знаку зодиака может быть неинтересна привязка к команде и определенным обязательствам.
Кристина Кудрина
Астролог

Но основные персонажи такие — немцы не взяли Матса Хуммельса, англичане Риса Джеймса и Джеймса Мэддисона. Не ошибка ли?

По статистике, с 1960 года больше всего победителей Евро было среди Скорпионов (35 человек), а на втором месте как раз Стрельцы, делящее его с Козерогами (по 32).

В этот период Нептун давал Скорпионам мощную энергию, которую они как раз направляли в нужное русло. А планета Юпитер, которая отвечает за успех, помогала Стрельцам и Козерогам.
Кристина Кудрина
Астролог

Но самое интересное, что в год Дракона (5 розыгрышей, включая нынешний) в заявке команды-победительницы обязательно присутствовали минимум два Стрельца и Рак.

Эти знаки в Год дракона очень целеустремленные и упертые. Кстати, Раки не такие уж и слабые, как привыкли все думать. Если они чего-то захотят, то их не сдвинуть с места.
Кристина Кудрина
Астролог

Сейчас такое сочетание есть не у всех, а лишь у Бельгии, Дании, Италии, Португалии, Словакии, Словении, Украины, Франции и Швейцарии.

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Англии и Германии не хватает по одному Стрельцу в заявке. Как тут не вспомнить о Хуммельсе и Мэддисоне или Джеймсе?

При этом Евро никогда не выигрывали вратари-Львы. В заявке такие есть у Дании, Нидерландов, Словакии, Чехии и Украины. Претендентов остается меньше — Бельгия, Италия, Португалия, Словения, Франция и Швейцария.

Львы не очень командные, им нужна по большей части единоличная слава. Да и к победе они особо не стремятся, просто быть на публике для них достаточно.
Кристина Кудрина
Астролог

Вратарь-Стрелец побеждал лишь однажды — в 1964 году. Правда, испанец Хосе Висенте Трайн тогда на поле ни разу так и не вышел. В 2024-м голкипер-Стрелец есть только у словаков и швейцарцев.

Не уверена, что в 2024 году это принесет победу, так как управитель этого знака сейчас находится не в лучшем положении.
Кристина Кудрина
Астролог

Нападающие же Раки были триумфаторами лишь дважды (1964-й и 1972-й), а после — как отрезало. Из топ-сборных форварды-Раки имеются в заявках у Германии, Испании и Хорватии.

Но, изучив все еще внимательнее, можно обнаружить, что в год Дракона у победителей никогда не было защитников Тельцов и Рыб и вратарей Близнецов и Львов. Все это совпадает с заявкой только одной сборной. Франции! Добиваем это тем, что в год Дракона у победителей всегда есть Овны, Раки, Скорпионы и Стрельцы. И опять же — все они есть у Франции!

Я далека от футбола, но в этом году многие знаки действительно говорят о том, что победит Франция.
Кристина Кудрина
Астролог

Единственное — еще ни разу в заявке чемпиона с 1960 года не было всех 12 знаков зодиака. Хотя бы один, но отсутствовал. У Франции есть все.

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Лучшими бомбардирами Евро чаще всего становились Близнецы. Значит ли, что сейчас как никогда высоки шансы у Кая Хаверца, Лоренцо Пеллегрини, Беньямина Шешко, Фила Фодена, Дженка Тосуна, Гонсалу Рамуша или Рафаэля Леау?

Очень похоже на это, учитывая то, что сейчас в знаке Близнецы планета удачи Юпитер.
Кристина Кудрина
Астролог

При этом Весы и Козероги ни разу не забивали больше всех на Евро. Лерой Сане, Альваро Мората, Джанлука Скамакка, Каспер Дольберг и Оливье Жиру точно в пролете?

Матс Хуммельс
Оливье Жиру
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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