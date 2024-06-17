Мы провели исследование по знакам зодиака среди игроков, включенных в заявки сборных — участниц турнира в Германии.

Сразу оговорюсь: все это не больше чем развлекательное чтиво, а не серьезная аналитика. Условного Букайо Сака можно считать как форвардом, так и полузащитником. И таких примеров немало. И каждый такой случай способен в корне поменять общую ситуацию.

Мы же опираемся на официальные заявки сборных. Так же, как и со знаками зодиака — по общепринятой градации.

На Евро-2024 в каждой команде в заявке значится хотя бы один Скорпион.

И хотя бы один Водолей.

Это единственные знаки, которые представлены в каждой сборной. Водолеи при этом лидеры — 74. Стрельцов, напротив, и меньше всего на турнире (34), и целых пять команд вообще обошлись без них.

Но основные персонажи такие — немцы не взяли Матса Хуммельса, англичане Риса Джеймса и Джеймса Мэддисона. Не ошибка ли?

По статистике, с 1960 года больше всего победителей Евро было среди Скорпионов (35 человек), а на втором месте как раз Стрельцы, делящее его с Козерогами (по 32).

Но самое интересное, что в год Дракона (5 розыгрышей, включая нынешний) в заявке команды-победительницы обязательно присутствовали минимум два Стрельца и Рак.

Сейчас такое сочетание есть не у всех, а лишь у Бельгии, Дании, Италии, Португалии, Словакии, Словении, Украины, Франции и Швейцарии.

Англии и Германии не хватает по одному Стрельцу в заявке. Как тут не вспомнить о Хуммельсе и Мэддисоне или Джеймсе?

При этом Евро никогда не выигрывали вратари-Львы. В заявке такие есть у Дании, Нидерландов, Словакии, Чехии и Украины. Претендентов остается меньше — Бельгия, Италия, Португалия, Словения, Франция и Швейцария.

Вратарь-Стрелец побеждал лишь однажды — в 1964 году. Правда, испанец Хосе Висенте Трайн тогда на поле ни разу так и не вышел. В 2024-м голкипер-Стрелец есть только у словаков и швейцарцев.

Нападающие же Раки были триумфаторами лишь дважды (1964-й и 1972-й), а после — как отрезало. Из топ-сборных форварды-Раки имеются в заявках у Германии, Испании и Хорватии.

Но, изучив все еще внимательнее, можно обнаружить, что в год Дракона у победителей никогда не было защитников Тельцов и Рыб и вратарей Близнецов и Львов. Все это совпадает с заявкой только одной сборной. Франции! Добиваем это тем, что в год Дракона у победителей всегда есть Овны, Раки, Скорпионы и Стрельцы. И опять же — все они есть у Франции!

Единственное — еще ни разу в заявке чемпиона с 1960 года не было всех 12 знаков зодиака. Хотя бы один, но отсутствовал. У Франции есть все.

Лучшими бомбардирами Евро чаще всего становились Близнецы. Значит ли, что сейчас как никогда высоки шансы у Кая Хаверца, Лоренцо Пеллегрини, Беньямина Шешко, Фила Фодена, Дженка Тосуна, Гонсалу Рамуша или Рафаэля Леау?

При этом Весы и Козероги ни разу не забивали больше всех на Евро. Лерой Сане, Альваро Мората, Джанлука Скамакка, Каспер Дольберг и Оливье Жиру точно в пролете?