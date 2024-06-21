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Испания в плей-офф, Англия рискует нарваться на Германию, Сербии нужна победа. Расклады Евро

Англия может сыграть с Германией в плей-офф
Алексей Мороз
статистик
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Футболисты сборной Испании радуются победе над Италией.
Фото Reuters
Разбираем ситуацию после очередного игрового дня.

Закончился очередной игровой день Евро-2024. В группе B Испания победила Италию (1:0), в группе С матчи Словения — Сербия и Дания — Англия завершились со счетом 1:1.

Напомним, что в случае равенства очков у двух и более команд применяются следующие критерии:

— количество очков в очных встречах;

— разница мячей в очных встречах;

— количество голов в очных встречах;

— общая разница мячей;

— общее количество голов;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);

— место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров.

Испания обеспечила себе первое место в группе и выход в плей-офф.

У Италии хорошие шансы на второе место в группе, для этого достаточно не проиграть Хорватии. Однако поражение итальянцев в случае победы Албании в параллельном матче отбросит команду Лучано Спаллетти на четвертое место. Если же испанцы не проиграют, то действующие чемпионы Европы при таком раскладе окажутся третьими.

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Математически у Албании больше шансов на третье место, чем у Хорватии. У нее лучше разница голов — плюс у соперника нет турнирной мотивации. Победа необходима обеим сборным. Поражение практически наверняка оставит их за бортом турнира. Ничья, даже если и выведет на третье место, дает итоговые два очка, а с этим результатом шансы на попадание в четверку лучших команд с третьей строчки тоже невелики. Особенно у хорватов с учетом разницы голов.

Ничья в матче группы С на Евро-2024 Англия — Дания (1:1) окончательно запутала расклады в плане борьбы за выход в плей-офф.

Англии достаточно победить Словению, чтобы остаться на первом месте. А вот в случае ничьей британцы рискуют пропустить вперед датчан. Победа с разницей в два и более мячей выводит скандинавов на первую позицию. В случае минимального выигрыша надо будет считать дополнительные показатели у Англии и Дании — голы или даже желтые карточки. Напомним, что сборная со второго места из группы С выходит в плей-офф на победителя группы А — то есть, скорее всего, Германию.

Англия может занять и третье место — в случае своего поражения и одновременной победы Дании. Правда, возможны варианты в случае минимального выигрыша скандинавов.

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У Дании и Словении одинаковые показатели после двух туров. Даже количество желтых карточек одинаковое! Дания выше за счет более успешного выступления в отборочном турнире. Обе сборные могут как подняться на первое место в случае победы, так и опуститься на четвертое в случае поражения. Возможно, что и после заключительного тура придется обратиться к дополнительным показателям — голам, желтым карточкам или даже, как сейчас, рейтингу квалификации.

Все однозначно для Сербии. Только победа позволит им рассчитывать на выход в плей-офф с третьего или даже скорее второго места (в победу Словении над Англией все-таки верится с трудом). Ничья даже если и выведет сербов на третью строчку, вряд ли позволит рассчитывать на 1/8 финала — два очка слишком мало для этого.

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
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