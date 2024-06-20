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Разочарование Хорватии, страсть Шотландии и выход Германии в плей-офф. Как прошел шестой день Евро

Германия победила Венгрию на Евро-2024, Шотландия и Швейцария сыграли вничью
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Лука Модрич (сборная Хорватии).
Фото Reuters
Определен первый участник плей-офф.

Хорватия — Албания: закат звездного поколения «шашечных»

Чемпионат Европы. Группа B
19 июн, 16:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Хорватия
2:2
Албания

Хорватия после провала в стартовом туре с Испанией (0:3) горела желанием реабилитироваться. Соперник казался подходящим — главный аутсайдер группы B Албания. «Шашечные» забирались в топ-3 двух последних чемпионатом мира, но вместо уверенной победы и включения в борьбу за плей-офф допустили очередную осечку.

Албанцы, как и против Италии (1:2), быстро открыли счет — Казим Лячи отличился уже на 11-й минуте. На этот раз «орлы» надолго сохранили преимущество: в какой-то момент казалось, что они даже доведут встречу до победы — острота у их ворот вспыхивала нечасто, зато Доминик Ливакович несколько раз спас хорватов от второго пропущенного. Команда Далича имела серьезное территориальное превосходство (владение мячом — 61 процент на 39 процентов), но с трудом выжимала моменты. По ударам в створ номинальные гости даже обошли фаворита — семь против пяти.

Футболисты сборной Албании празднуют гол Гьясулы в&nbsp;ворота Хорватии. Балканское безумие на Евро! Глупые ошибки, камбэки, автогол, спасение на последних минутах — Хорватия и Албания дали жару

Лишь к концу матча Хорватия наконец забила дебютный мяч на турнире — Андрей Крамарич в результате хлесткой комбинации из штрафной отправил мяч в сетку. Это был один из нескольких эпизодов за 90 минут, когда в зоне Албании появилось свободное пространство. А уже через две минуты автогол Клауса Гясулы вывел подопечных Златко Далича вперед. Казалось, игра прикатится к трудовой победе «шашечных». Но уже в компенсированное время Гясула стал первым игроком в истории Евро с голом в свои и чужие ворота после выхода на замену. Очередная потеря хорватов — шансов на плей-офф все меньше, но они еще остаются. Нужно обыгрывать Италию в последнем туре.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.
Фото Global Look Press

Германия — Венгрия: парад Гюндогана

Чемпионат Европы. Группа A
19 июн, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Германия
2:0
Венгрия

Немцы подтвердили, что карнавал в первом туре с Шотландией (5:1) — не случайность. Венгрия сопротивлялась намного активнее британцев, но все равно получила от хозяев чемпионата Европы два безответных мяча. А главным героем триумфа стал капитан немцев Илкай Гюндоган — в первом тайме он ассистировал Джамалу Мусиале, а после перерыва отличился сам и получил звание лучшего игрока встречи. Мусиала же стал вторым по молодости футболистом с голами в двух дебютных матчах на чемпионате Европы.

Футболисты сборной Германии и&nbsp;Юлиан Нагельсманн празднуют победу над Венгрией. Германия уже в плей-офф с двумя победами. Но Венгрия заставила Нойера поработать

После двух побед на старте Германия обеспечила место в плей-офф — подопечные Юлиана Нагельсманна уже точно не опустятся ниже второй позиции. Шансы венгров же серьезно снизились: у команды ноль очков после двух туров — в заключительной встрече с шотландцами необходима победа. Даже с ней она поднимется максимум на третью строчку и будет зависеть от показателей сборных в других группах. При этом с немцами мадьяры эпизодически смотрелись действительно неплохо и даже забили — правда, их забитый мяч отменили из-за офсайда.

Илкай Гюндоган (сборная Германии).
Фото Global Look Press

Шотландия — Швейцария: британцы реабилитировались, но не дожали

Чемпионат Европы. Группа A
19 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Шотландия
1:1
Швейцария

Шотландцы после первого тура выглядели случайными участниками Евро — Германия растерзала их 5:1, а единственный забитый мяч оказался неосторожным автоголом Антонио Рюдигера. Со Швейцарией сборная выглядела намного лучше: уже на 13-й минуте Скотт Мактоминай открыл счет. Кстати, снова мяч в сетку залетел от игрока соперника, гол записали на полузащитника «Манчестер Юнайтед», потому что он пробил в створ. Получается, все голы Шотландии на турнире пока отскакивали от соперников, ведь больше швейцарцы не пропустили.

Джердан Шакири празднует гол в&nbsp;ворота сборной Шотландии. Шакири забивает только красиво! Его супергол лишил Шотландию победы, Швейцария — почти в плей-офф

Зато подопечные Мурата Якина быстро отыгрались — Джердан Шакири воспользовался потерей соперника на своей половине поля и в касание из-за штрафной вонзил в девятку. Один из самых опытных футболистов в составе сборной вновь напомнил о себе изящным голом на крупном турнире. Еще одно взятие ворот «красных крестоносцев» отменили из-за офсайда — уже во втором тайме Бриль Эмболо уверенно реализовал выход один на один.

Все же ближе к победе были шотландцы. Почти весь второй тайм прошел под их давлением, но моменты создавались не слишком часто. Впрочем, Мактоминай все равно мог оформить дубль. Незадолго до финального свистка всадил с лета из чужой штрафной, но мощнейший удар прилетел в голову защитника Рикардо Родригеса. Ничья 1:1 все равно оставила британцам шансы на плей-офф, швейцарцы же с четырьмя очками тоже серьезно приблизились к 1/8 финала.

Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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