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10 миллионов долларов! Грузинский миллиардер озолотил сборную за исторический прорыв на Евро

Сборная Грузии получит 10 миллионов долларов за выход из группы на Евро
Гоша Чернов
Корреспондент
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Бидзина Иванишвили и футболисты сборной Грузии на Евро-2024
Бидзина Иванишвили подарил сборной Грузии 10 миллионов долларов.
Фото Reuters, Global Look Press
И обещал еще столько же за победу над Испанией.

В среду, 26 июня, сборная Грузии впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. Это стало возможным благодаря победе над Португалией (2:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024. Голы на счету Хвичи Кварацхелии и Жоржа Микаутадзе.

Этот успех широко отмечали в Грузии. В Тбилиси люди с флагами вышли на главную улицу столицы — проспект Руставели, машины сигналили друг другу, болельщики запускали фейерверки. Несмотря на разгар рабочей недели и позднее окончание матча с Португалией, празднования не утихали до утра.

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Не остались в стороне и политики. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе после игры поздравили народ с победой. Кроме того, основатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили обещал перечислить сборной Грузии через свой фонд «Карту» 30 миллионов лари (примерно 10,7 миллиона долларов). Он также заверил, что подарит команде аналогичную сумму, если та обыграет сборную Испании и выйдет в четвертьфинал чемпионата Европы.

Бидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили.
Фото Global Look Press

Бидзина Иванишвили — грузинский олигарх. Издание Bloomberg оценивает его капитал в 7,2 миллиарда долларов и ставит на 372-е место в рейтинге богатейших людей планеты. С 2012 по 2013 год он был премьер-министром Грузии.

Сумма, обещанная бизнесменом футболистам, почти равна призовым от УЕФА. Согласно официальным данным, за участие на Евро-2024 каждая сборная получит по 9,25 миллиона евро, а за выход в 1/8 финала — еще по 1,5 миллиона. Бонус за победу в матче составляет 1 миллион евро, за ничью — 500 тысяч евро. Таким образом, на сегодняшний день сборная Грузии заработала 12,25 миллиона евро от УЕФА.

Футболисты сборной Грузии после победы над Португалией. «Это самый большой шок Евро». Что писали европейские СМИ после победы Грузии над Португалией

Добавим, что ранее правительство Грузии решило увеличить премию сборной Грузии за выход на чемпионат Европы с 850 тысяч лари до 3 миллионов лари (примерно 1,1 миллиона долларов).

Матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Грузии и Испании состоится в воскресенье, 30 июня, в Кельне. Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с Германией или Данией.

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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