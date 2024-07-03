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Сегодня, 14:00

Спасение Англии от позора, слезы Роналду и невероятный Кошта: главные события 1/8 финала Евро-2024

Названы главные события 1/8 финала Евро-2024
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Джуд Беллингем, Криштиану Роналду, Диогу Кошта.
Фото «СЭ»
Каждый из матчей чем-то да запомнился! Пойдем в хронологическом порядке.

Минус действующий чемпион Европы

В стартовом матче плей-офф Швейцария с Муратом Якином выбила из турнира итальянцев. Лучано Спаллетти взял вину за провал на себя, но отказался называть результат скандальным.

Италия не вышла в четвертьфинал Евро впервые с 2004 года. Мы потеряли действующего чемпиона континента на первой же стадии плей-офф. Как будто и сенсации здесь никакой нет: ничего сверхъестественного от «Скуадры адзурры» на этом турнире и не ждали.

Молния во&nbsp;время матча Германия&nbsp;&mdash; Дания на&nbsp;Евро-2024.

Погода прервала игру Дании и Германии

Майкл Оливер увел с поля немцев и датчан прямо по ходу первого тайма. Судья указал на небо и пожал плечами. В трансляцию в это время попало несколько молний, грозно сверкнувших над стадионом.

Гром, дождь и град накрыли Дортмунд, но болельщиков на трибунах происходящее только веселило. Некоторые успели принять бесплатный душ во время паузы.

Игра продолжилась спустя 25 минут. За это время в российских соцсетях появились шутки в стиле «Покажите неженке Оливеру ноябрьский матч ЦСКА и «Ростова» и «Это Оливер еще не судил водное поло во Владивостоке в 2000-м». Майкл, приезжай в Россию!

Гол Джуда Беллингема в ворота сборной Словакии.
Фото Reuters

Англия находилась в минуте от позора

Сборная Словакии сражалась, но все же вылетела от Англии в 1/8 финала Евро. Гарета Саутгейта спасли 100-миллионные голы: на 95-й минуте Беллингем сравнял счет умопомрачительным ударом через себя и перевел игру в дополнительное время. В начале овертайма победный мяч вонзил Кейн.

Никакой эйфории нет, сборная Англии показала слабое выступление на протяжении большей части матча. Со Швейцарией молитва «Боже, храни Беллингема» может не помочь.

Георгий Мамардашвили защищает ворота в матче с Испанией.
Фото AFP

Мамардашвили приблизился к рекорду Акинфеева

Сложно найти слова, чтобы описать, насколько великолепно Мамардашвили провел этот Евро. Голкипер сборной Грузии тащил всю команду на своих плечах, совершив 30 сейвов за четыре матча. Да, грузины вылетели, уступив испанцам, но Георгий встал в один ряд с легендарным итальянцем Франческо Тольдо.

Результат Акинфеева, который на Евро-2008 сделал 32 сейва, остался непревзойденным, но Игорю для этого потребовалось пять игр. Мамардашвили не хватило совсем чуть-чуть, чтобы войти в историю!

Килиан Мбаппе. Топ-сборные, дайте уже красок этому Евро! Вам пора оправдываться за невнятную игру

Франция не забила ни одного гола с игры, но вышла в 1/4 финала. Что?

Сборная Франция — первая сборная в истории чемпионатов Европы и мира, вышедшая плей-офф, не забив ни одного собственного гола на групповом этапе. В 1/8 финала команда Дидье Дешама продолжила гнуть свою линию: обыграла Бельгию благодаря автоголу Вертонгена.

У «трехцветных» россыпь звезд в атаке, а результат им пока приносят автоголы соперников и точный удар Мбаппе с пенальти. Следующая попытка французов отличиться с игры произойдет 5 июля в четвертьфинале с Португалией. Может, уже пора бы и самим?..

Ветераны сборной Португалии Пепе и&nbsp;Криштиану Роналду едва не&nbsp;стали антигероями матча 1/8 финала Евро со&nbsp;Словенией. Защитник едва не&nbsp;привез мяч в&nbsp;свои ворота, а&nbsp;форвард не&nbsp;забил пенальти в&nbsp;дополнительное время.

Драма с Роналду и Коштой в главных ролях

Сборная Португалии выдала драматичный матч в 1/8 финала Евро-2024 против Словении. Европейские бразильцы не смогли разобраться с аутсайдерами за 90 минут встречи, а в дополнительное время сам Роналду не забил пенальти. Слезы, жесты отчаяния, тотальное невезение. Криштиану по ходу встречи забрал на себя не только все внимание, но и штрафные удары. Раз за разом отправляя снаряд мимо цели.

Диогу Кошта и&nbsp;Криштиану Роналду. Диогу Кошта — рекордсмен Евро, счастливая примета и промахи Роналду с пенальти

Казалось, что Рону уже не спасти эту игру, но в серии пенальти он собрался с духом и уверенно положил мяч в угол. А дальше мы увидели суперперформанс от Кошты. Диогу стал первым вратарем в истории чемпионатов Европы, отразившим три 11-метровых удара в послематчевой серии. В руководстве «Порту» сейчас довольно потирают руки, глядя на то, как их вратарь поднимает себе цену до небес.

Дониелл Мален.
Фото Reuters

Первый дубль на этом Евро

В матче Румыния — Нидерланды встречались команды из разных лиг, поэтому игра не получилась богатой на интересные события. Но одно все-таки произошло: есть первый дубль на Евро-2024!

Мален первым на турнире забил больше одного гола за игру. Причем сделал это после выхода на замену. Роналд Куман нашел нового джокера?

Мерих Демирал открывает счет в матче с Австрией на первой минуте.
Фото Reuters

Самый ранний гол в истории плей-офф

Закрывали программу 1/8 финала австрийцы и турки. От этих команд ждали веселой игры, и они не разочаровали. Старт получился впечатляющим: на 57-й секунде турецкий защитник Демираль отличился после неразберихи защитников сборной Австрии при угловом. И этот гол стал самым быстрым в истории плей-офф чемпионатов Европы.

Эмерик Лапорт и&nbsp;Николас Уильямс (сборная Испании). В одной части сетки — бойня фаворитов, в другой — Англия. Расклады плей-офф Евро перед четвертьфиналами

Что интересно, теперь Турция держит рекорд за самый быстрый гол и в плей-офф Евро, и в плей-офф чемпионатов мира — Хакан Шюкюр забил Корее на ЧМ-2002 на 11-й секунде.

Демираль в итоге оформил дубль и помог своей команде пройти в 1/4 финала, расстроив Ральфа Рангника и болельщиков сборной Австрии.

Криштиану Роналду
Евро-2024
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Сборная Португалии по футболу
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Чемпионат Европы по футболу
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