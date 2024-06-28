Главные открытия группового этапа Евро. Кто еще удивил помимо грузин

Есть три команды.

Последний день группового этапа чемпионата Европы принес горячую сенсацию — Грузия всухую обыграла топовую Португалию и вышла в плей-офф на первом же чемпионате Европы в истории. Жорж Микаутадзе, Хвича Кварацхелия и Георгий Мамардашвили уже стали одними из основных героев турнира, но в Германии удивили не только они.

Грузия: выход в плей-офф на дебютном Евро в истории

«Крестоносцы» порадовали уже в первом матче. Несмотря на поражение от Турции (1:3), восхитили пламенными эмоциями и смелой игрой. Футболисты Вилли Саньоля великолепно вылетали в контратаки и показали, что в их составе стоит следить не только за Хвичей Кварацхелией. По ходу группового этапа рекорды турнира переписали другие футболисты. Вратарь Мамардашвили оформил 21 сейв — повторение исторического достижения Александра Колинько на Евро-2004. Вот только спасения Георгия вытащили Грузию в плей-офф — латыши же с одним очком остались на последнем месте в группе.

Микаутадзе — главный герой грузинской феерии. Нападающий вылетевшего во второй французский дивизион «Метца» поучаствовал во всех четырех голах сборной (3+1). Два мяча (Чехии и Португалии) Жорж положил с пенальти, но от этого его выступление не выглядит скромнее. После группового этапа он лидирует в списке бомбардиров и в топе по «гол плюс пас». А еще Микаутадзе стал девятым игроком в истории Евро с голами во всех играх группового этапа и четвертым с мячами в дебютных четырех играх на турнире.

После Турции никому не удалось обыграть ярких грузин: с Чехией добыли ничью (1:1) стараниями Мамардашвили — голкипер оформил 11 спасений. Больше на матче Евро тащил только тот же Колинько в 2004-м. Игра против расслабленной Португалии — фантастический акт, который точно останется одним из самых ярких на турнире. Теперь грузинам будет противостоять мощная Испания: команды пересекались в квалификационной группе — оба раза «Красная фурия» больно уработала выскочек (7:1 и 3:1). Но Грузия уже сотворила чудо, любой результат в плей-офф не растворит впечатление от их спектакля.

Футболисты сборной Румынии пробились в 1/8 финала Евро-2024. Фото Reuters

Румыния: первая в истории победа в группе

Если Грузия сотворила сказку, просто выйдя из группы, то румыны еще сильнее превзошли ожидания. Сборная с самым дешевым (по данным Transfermarkt) составом попала в ровную группу с Бельгией, Украиной и Словакией. Каждый из соперников выглядел мощным фаворитом в противостоянии с «Карпатскими ребятами», но они уже в первом туре доказали свою силу — разнесли украинцев (3:0) и взобрались на первое место в квартете. Разгром желто-синих стал самой крупной победой в истории страны на международных турнирах.

Бойцы Эдуарда Йордэнеску не покинули первое место до конца группового этапа — даже поражение от Бельгии в следующем матче (0:2) не помешало триумфу румын. Оно только закрутило интригу в группе E: после второго игрового дня у всех команд накопилось по три очка, а Румыния лидировала по дополнительным показателям. Такая ситуация впервые сложилась на чемпионатах Европы и отчасти помогла румынам удержаться во главе таблицы.

В третьем туре Румынии для гарантированного выхода в плей-офф хватало ничьей — такой же результат устраивал и противодействующую Словакию. 1:1 оставили румын первыми, ведь в параллельной встрече Бельгия в более трусливой манере отстояла нули с Украиной. «Карпатские ребята» вышли в плей-офф крупного турнира впервые с Евро-2000. Такого достижения точно не ожидали от скромной сборной. Конечно, в чем-то команде повезло — единственную победу она добыла благодаря двум дальним ударам и ошибкам вратаря украинцев Андрея Лунина. А в последнем туре сопернику тоже не надо было играть на победу. Но Румыния в плей-офф — встретится с Нидерландами.

Радость футболистов сборной Словении. Фото Reuters

Словения: ни одного поражения в сложной группе

Возможно, самый незаметный из андердогов, пробравшийся в плей-офф. Изначально словенцы выглядели источником очков для более звездных Англии, Дании и Сербии. Вот только они не уступили никому из них — оформили три ничьи и аккуратно юркнули в плей-офф с третьего места. Могли быть и выше, ведь Дания набрала такое же количество баллов (тоже трижды сыграла вничью). Личные встречи и разница мячей оказались идентичными — «Датский динамит» проскочил благодаря меньшему количеству желтых карточек! Такое на Евро произошло впервые в истории.

Причем Словения была ближе к победе, чем все соперники по группе. В матче с Сербией она лидировала с 69-й минуты, и казалось, уверенно удерживает результат. Сербы отыгрались на последних мгновениях компенсированного времени — вышедший на замену Лука Йович забил головой после подачи с углового. Почти сразу прозвучал финальный свисток, а словенцы в отчаянии рухнули на газон — победа гарантировала бы место в плей-офф.

Но в заключительной игре команда Матьяжа Кека собранно добыла нужный результат против Англии — одного из основных фаворитов турнира. Строгая нулевая ничья с минимумом моментов устроила словенцев — при ней она прошла в плей-офф вне зависимости от результата параллельной встречи между Данией и Сербией (0:0). Команда порадовала организованной обороной — сложнее всего было против Дании в дебюте: сербы и англичане намного реже угрожали Яну Облаку. Контратаки тоже временами удавались, а против Дании во втором тайме удачно получилось сыграть в навал — сравняли счет и заработали очко. В 1/8 Словения встретится с Португалией.