Разбираем всех претендентов.

Сегодня стартуют четвертьфиналы Евро-2024. Командам осталось всего три шага до заветного трофея. Конечно, шансы сильно разнятся, но в отдельно взятом матче возможен любой исход. За счет чего сборные могут забрать титул — и почему могут оступиться? Анализируем шансы каждого претендента, начиная с аутсайдеров и заканчивая фаворитами.

Турция (шанс на победу по суперкомпьютеру Opta — 3,1%)

Аргументы за

Удивительно, но именно Турция совершила чуть ли не наибольший скачок по качеству игры в 1/8 финала по сравнению с групповым этапом. Австрия была фаворитом, но турки перестроились на схему в три центральных защитника и большую часть матча успешно ограничивали и сдерживали оппонента. А результат добыли благодаря стандартам — оружию, которое может сработать против каждого.

Еще один фактор, который способен стать ключевым — ментальность. Турки бьются с остервенением, понимая, что фортуна может им улыбнуться, только если они отдадут в два раза больше энергии, чем соперник. Плюс после дисквалификации в состав вернется капитан и ключевой игрок Хакан Чалханоглу, лидер команды по передачам в финальную треть поля и один из лучших по прогрессивным пасам. С ним игра с мячом станет более качественной.

Аргументы против

При всем уважении во втором тайме Австрия была невероятно близка к голу. После перерыва команда Рангника создала моментов на 2,68 xG, а забила лишь однажды. Турция плохо показала себя в режиме «автобуса» — а Нидерланды напрягут их оборону еще сильнее. В целом у Турции вторая худшая оборона на Евро после Грузии, моментов у их ворот очень много.

Довольно велика вероятность, в которой голландцы забьют первыми. Турки на этом Евро еще ни разу не отыгрывались — в трех из четырех матчей они забивали первыми, а с Португалией получили трешку и проиграли без шансов. В случае необходимости отыгрываться туркам придется идти вперед, а у голландцев отличный набор игроков для контратак. Но даже если им каким-то образом удастся пройти Нидерланды, дальше не легче — в полуфинале будет ждать Англия или Швейцария. Невероятно сложный путь до финала.

Мурат Якин. Фото Reuters

Швейцария (шанс на победу по суперкомпьютеру Opta — 5,9%)

Аргументы за

Швейцария также приятно удивила в 1/8: полное деклассирование итальянцев. Команда Мурата Якина настолько не почувствовала сопротивления, что завершила матч с 91,8% точных передач — национальный рекорд на Евро с момента ведения статистики. Комбинация перед первым голом уже стала легендарной — 31 передача перед ударом Ремо Фройлера! Так в истории Евро не раскатывала даже Испания.

Умение строить продуманные позиционные атаки станет большим подспорьем в матче с Англией. Команда Саутгейта наверняка лишит соперника пространства, но Швейцария способна находить варианты даже против «автобуса». Во многом за счет умных смещений Гранита Джаки, доставляющего мяч туда, куда нужно в самый подходящий момент.

Не стоит забывать, что Швейцария устроила настоящую проверку для Германии в заключительном матче группового этапа. Немцы находили моменты, но смогли отыграться только на последних минутах благодаря Никласу Фюллькругу.

Аргументы против

Швейцарцам предстоит сыграть с Англией — самым вязким соперником на этом Евро. В матчах с командой Саутгейта традиционно мало моментов у обеих сторон, следовательно, большую роль сыграет реализация. Швейцария выглядит менее предпочтительной с точки зрения класса исполнителей. С другой стороны, на этом Евро команда Якина — одна из лучших в завершении. У швейцарцев 0,15 гола на удар (1-е место) и +1,8 по разнице ожидаемых и реальных голов (2-е место после Германии).

Чисто с игровой точки зрения у Швейцарии больше сильных сторон, нежели слабых. Но на таком коротком турнире многое решают конкретные эпизоды, в которых проявится класс игроков. Именно это определяет низкие шансы швейцарцев на победу.

Коди Гакпо. Фото AFP

Нидерланды (шанс на победу по суперкомпьютеру Opta — 9,1%)

Аргументы за

Нидерланды ярко выступили в 1/8 финала — полностью переиграли Румынию. У голландцев вариативная атака: из центра раздает Хави Симонс (лучший ассистент Евро), слева решает Гакпо (лучший бомбардир Евро), справа врываются Бергвейн, Мален и Дюмфрис, Депай... Депай тоже помогает! В полузащите впечатляют Рейндерс и Схаутен, травму Френки де Йонга удалось компенсировать. А в защите не подводят Аке, ван Дейк и де Врей.

На бумаге у Нидерландов легчайший соперник в четвертьфинале — Турция. Мощная атака против дырявой обороны — шансы явно в пользу «Оранжевых». Команда Кумана сравнительно сбалансированная: игроки допускают у своих ворот больше моментов, чем некоторые фавориты Евро, но не катастрофически. Эта надежность будет нужна на пути к титулу.

Аргументы против

На групповом этапе голландцы играли совсем не так, как с Румынией. Блеклые 0:0 с Францией показали, что команда Кумана готова к большим перестраховкам в играх с топами. А эти перестраховки приводят к игре с малым количеством моментов, где все решит пара эпизодов. Да, с французами голландцы забили: гол Симонса был отменен из-за спорного офсайда, когда Дюмфрис не трогал мяч, но находился рядом с голкипером. Однако у Франции был не один явный момент: только Гризманн запорол два явных шанса!

С Турцией голландцы вряд ли будут так играть, а вот в матче с Англией, Францией или Португалией подобные перестраховки могут сыграть злую шутку. Также Нидерланды на этом Евро уже уступали в формате перестрелки: 2:3 с Австрией. Иначе говоря, у команды Кумана пока не чувствуется запаса прочности, она прогрессирует по ходу турнира, но времени на раскачку уже нет.

Криштиану Роналду. Фото AFP

Португалия (шанс на победу по суперкомпьютеру Opta — 9,8%)

Аргументы за

Португальцы без проблем прошли группу, позволив себе только поражение от Грузии вторым составом в ничего не решающем матче. Да и в 1/8 команда Мартинеса наиграла на гол со словенцами в основное время (даже без учета смазанного пенальти Роналду). Подбор исполнителей позволяет рассчитывать на создание моментов против любого соперника, а Мартинес уже показал, что готов играть на результат и минимизировать риски. Абсолютно не зрелищный подход, но, возможно, более эффективный для победы на турнире.

А после подвигов Диогу Кошты никто больше не захочет доводить дело до 11-метровых с Португалией. Возможно, это дарует команде больше пространства впереди, которым она вполне может воспользоваться даже в дополнительное время — глубина состава позволяет.

Аргументы против

Низкие шансы Португалии по оценкам Opta объясняются статусом аутсайдера в сложнейшей части сетки. Чтобы выйти в финал, нужно обыграть Францию, а затем Германию или Испанию. Нереально сложно.

Наконец, фактор Криштиану Роналду. Он где-то посередине между за и против, но на данный момент ветеран приносит больше вреда, чем пользы. У него худшая реализация среди всех игроков Евро, 0 голов, а непререкаемый авторитет в этой ситуации также не выглядит большим достоинством. Нежелание поделиться штрафными ударами уже стало мемом, смазанный пенальти — тоже. Конечно, Роналду — капитан и лидер, он справедливо берет на себя всю ответственность по статусу, но Португалии это может аукнуться.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Франция (шанс на победу по суперкомпьютеру Opta — 15,2%)

Аргументы за

Результаты Франции не впечатляют, однако нельзя сказать, что команда безнадежна. Один из лучших составов среди сборных — все еще прочный фундамент для прогресса. Против бельгийцев Дешам выставил очень консервативную обойму — по сути, только с двумя форвардами в лице Мбаппе и Тюрама. Гризманн — один из самых оборонительных нападающих в мире, а полузащита Тшуамени — Рабьо — Канте вообще не про грациозные комбинации на чужой половине.

Рабьо в том матче получил желтую и теперь пропустит игру с Португалией — французские медиа пишут, что его заменит Камавинга. Это уже более атакующий вариант — Эдуардо отлично двигает мяч на дриблинге. Иначе говоря, у французов есть простор для прогресса, они могут прибавить. А надежность сзади (меньше всего допущенного xG среди команд с четырьмя матчами) позволяет рассчитывать на многое.

Аргументы против

Франция — в четверке главных фаворитов. Но лишь четвертая. Французы до сих пор не забили ни одного мяча с игры. Результат принесли два автогола и пенальти Мбаппе. Дешам никогда не ставил невероятно зрелищную игру, но такая голевая засуха в новинку и для него. Плюс не в форме Килиан: на днях капитан сборной признался, что в физическом плане он готов неидеально, еще и маска добавляет дискомфорта.

Не показывает лучшей игры и другой лидер сборной — Антуан Гризманн. С ним все сложнее: Дешам не определился, как он хочет размещать нападающего. В матче с Бельгией Дидье выпустил Антуана справа в атаке. Но он совсем не Дембеле: не бежит так быстро и не обводит. Неудивительно, что Гризманн часто смещался с неродной позиции и самый большой вклад в атаки команды внес находясь в опорной зоне бельгийцев.

Часть общественности критикует Дешама за игнорирование Жиру. Оливье был неотъемлемой частью чемпионской команды на ЧМ в России, стабильно выходил в старте и в Катаре. Заменивший его Тюрам находит моменты в штрафной, но пока что их не реализовывает. В четвертьфинале ему предстоит бороться с Пепе и Рубеном Диашем — возможно, без Жиру будет не обойтись.

Гарет Саутгейт. Фото AFP

Англия (шанс на победу по суперкомпьютеру Opta — 17,5%)

Аргументы за

На бумаге Англии дико повезло с сеткой. Словения в 1/8 финала, Швейцария в 1/4 и Нидерланды/Турция в 1/2. Путь до решающего матча без единой встречи с топ-соперником. Именно поэтому суперкомпьютер оценивает шансы команды Саутгейта на выход в четвертьфинал в 59,5% (выше только у Нидерландов), а на участие в финале — в 39% (топ-показатель).

И все это — даже несмотря на тягомотный футбол. Да, швейцарцы и голландцы хороши, но индивидуально слабее звезд Англии. А в решающей игре даже против превосходящей Германии или Испании команде Саутгейта может просто фартануть.

Аргументы против

До Евро и даже в ходе группового этапа Англия котировалась как главный фаворит на победу. А теперь упала на третье место. Причины очевидны — и скучная игра здесь ни при чем. У Англии просто не получается действовать качественно. Саутгейт настолько ограничивает футболистов, что они не могут раскрыть свои сильные стороны. Спасают только вспышки — как гол Беллингема через себя в матче со Словакией.

Напомню, что в экстра-таймах той игры Англия повела себя как лютый аутсайдер: припарковалась с пятеркой защитников, полностью отдала инициативу (67% владения у словаков в первые 15 минут, 72% — во вторые), еще и момент у своих ворот допустила, а по итоговому xG за матч и вовсе проиграла. Все с подачи Саутгейта.

Сложно сказать, почему Гарет не может раскрыть потенциал блестящего состава. Возможно, боится не соблюсти баланс и сделать команду слишком открытой. В любом случае его Англия стала намного более уязвимой и менее контролируемой — иначе говоря, потеряла единственные достоинства, которые у нее были. Матч со Словакией показал, что у команды нет запаса прочности, тренер не в состоянии ей помочь в трудный момент, рассчитывать остается только на индивидуальные качества футболистов.

Ламин Ямаль. Фото Reuters

Испания (шанс на победу по суперкомпьютеру Opta — 19,2%)

Аргументы за

Парадокс: суперкомпьютер дает испанцам больше шансов на проход немцев (52% против 48%) и выход в финал (29,7% против 28,8% у Германии), однако шансы на титул оценивает чуть ниже (19,2% против 20% у Германии). То есть испанцы — небольшой фаворит в матче с фаворитом всего турнира.

Такой расклад не удивляет: Испания на этом Евро монструозна! Команда де ла Фуэнте стала более вертикальной и разнообразной: одинаково мощно играет на встречных курсах и взламывает «автобусы». Уильямс и Ямаль уничтожают по флангам, Мората классно завершает и подыгрывает, Родри идеально дирижирует, Руис и Педри вовремя подключаются. Назвать можно всех игроков старта: каждый в превосходной форме.

Испанцы — в топе по всем атакующим и оборонительным показателям. Они с отрывом лучшие по xG, передачам в штрафную и пасам под удар, третьи по допущенным моментам, вторые по точности передач. Команда без слабых мест.

Аргументы против

До финала остались матчи с Германией и, если получится пройти, с Францией/Португалией. Тяжелейшие соперники, с футболистами, которые могут решить моменты в одиночку. И, что более важно, первые серьезные соперники для Испании на этом Евро.

При всем уважении к Хорватии и Италии против испанцев они сыграли слабо. Хорваты пустили три мяча уже в первом тайме, а итальянцы смогли организовать давление только под конец встречи, а в матче вообще должен был быть разгром. Поэтому столкновение с Германией станет первой серьезной проверкой для команды и, в частности, молодых игроков Испании.

Джамал Мусиала. Фото Reuters

Германия (шанс на победу по суперкомпьютеру Opta — 20%)

Аргументы за

Германия с первого тура показывает творческий футбол и умные комбинации впереди. Как и испанцы, немцы лидируют по многим показателям, отражающим доминирование и атакующую мощь сборной. Отдельная сила немцев — контрпрессинг, позволяющий забирать мяч вскоре после потери.

Германия стабильно прошла четыре матча, создав уйму моментов в каждом из них. Вирц, Мусиала, Гюндоган, Сане, Хаверц — впереди игроки мирового класса для создания моментов через центр. А за фланги отвечают Миттельштедт и Киммих — отличные подачи и прострелы создают постоянную угрозу.

Есть и надежность сзади: Нойер выручает и пока не дает ни малейшего повода посмотреть в сторону тер Штегена.

Плюс существует план Б. Никлас Фюллькруг. Если у Хаверца не пойдет игра, форвард старой формации выйдет и нагрузит оборону по-своему.

Аргументы против

Хоть Нойер и выручает, оборона неидеальна. Иногда в штрафной Германии возникает сумбур, Рюдигер и Та не всегда поспевают накрыть оппонентов. При интенсивном перемещении соперника у немцев могут возникнуть проблемы. Кроме этого, Германия не настолько доминирующая команда, как Испания. В 1/8 они позволили датчанам забрать мяч на продолжительное время и проводить атаку за атакой.