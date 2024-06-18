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«Мне пришлось петь гимн на носилках!» Фюллькруг сломал руку фанату ударом на разминке

Футболист сборной Германии Фюллькруг сломал фанату руку перед матчем Евро
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Никлас Фюллькруг мощным ударом на тренировке отправил болельщика в больницу.
Фото Reuters
Болельщик смотрел матч Германия — Шотландия в больнице.

Матч открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией стал настоящим подарком для всех немецких болельщиков. Из многомиллионной армии фанатов бундестим лишь несколько десятков тысяч удостоились чести увидеть разгром вживую, а не по ТВ-картинке. Среди них нашелся болельщик, пропустивший матч по самой странной причине из возможных — ему сломал руку Никлас Фюллькруг!

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Историю во вторник презентовал Bild: по данным издания, инцидент произошел на разминке перед матчем. Пострадавший — 43-летний Кай Флэтман, член элитного фан-клуба сборной Германии. Он потратил на билет около 200 евро, разместился за воротами и ждал шоу, но мощный удар Никласа Фюллькруга по трибуне обрушил все планы.

«Мне пришлось петь гимн на носилках. Я даже не знал, смеяться или плакать: с одной стороны, пришлось попрощаться с мечтой побывать на матче открытия чемпионата Европы. С другой — не каждый день тебе ломает руку Фюллькруг», — заявил он.

Никлас Фюллькруг.
Фото Global Look Press

В итоге смотреть разгром Шотландии Флэтману пришлось с телефона в больнице. Но это, возможно, стоило того: узнав о ситуации, Никлас отправил болельщику подарок в виде майки с автографом и письма с извинениями. Фанат не в обиде — уже покинул больницу и посетит второй матч любимой сборной.

Флориан Вирц (№17) следит за&nbsp;тем, как Тони Кроос (№8), Илкай Гюндоган (№21) и&nbsp;Кай Хаверц ведут борьбу против Скотта Мактоминая. За счет чего Германия растоптала Шотландию. Немцев пора записывать в число главных фаворитов?

Забавный факт: по данным Bild, Флэтман — давний болельщик «Баварии». Получается, он пропустил игру Германии из-за футболиста одного из своих самых непримиримых соперников, дортмундской «Боруссии».

Впрочем, Кая это вряд ли заботит — как член элитного фан-клуба бундестим он наверняка просто хочет, чтобы в матчах за сборную Фюллькруг был точнее, чем на разминке.

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
ФК Боруссия (Дортмунд)
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