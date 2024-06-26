Болельщики освистали команду Тедеско. Де Брейне пришлось уводить бельгийцев с поля

А ведь «Дьяволы» вышли в плей-офф.

26 июня сборная Бельгии сыграла вничью 0:0 со сборной Украины и таким образом вышла в плей-офф Евро-2024 со второго места, выбив команду Сергея Реброва с турнира. Но вместо радости бельгийцам пришлось испытать совершенно другие эмоции.

Когда команда «Красных дьяволов» после финального свистка пошла аплодировать болельщикам, приехавшим из Бельгии, те в ответ начали свистеть. Гул постепенно нарастал и превратился в настоящую обструкцию.

От традиционного благодарственного ритуала триумфаторам пришлось отказаться. Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брейне скомандовал своим партнерам покинуть поле. «Он предложил сегодня забыть об аплодисментах», — резюмируют бельгийские журналисты.

Несмотря на выход в плей-офф, радоваться команде Тедеско и ее поклонникам действительно нечему. Нулевая ничья с Украиной привела к тому, что Бельгия — номинальный фаворит своей группы — заняла только второе место, набрав одинаковое количество очков с вылетевшей Украиной, и вышла в следующую стадию лишь по дополнительным показателям.

Фанаты сборной Бельгии в матче против Украины на Евро-2024. Фото Reuters

Более того, бельгийцы в матче с жовто-блакитными продемонстрировали свою беспомощность. Нападающий Ромелу Лукаку вновь не смог отличиться. Хотя по итогам третьего тура форвард стал самым бьющим игроком Евро, постоянные попытки ему не помогли.

Самым ярким моментом встречи стал инцидент на 33-й минуте, когда кто-то из болельщиков начал светить лазером в глаза Кевину Де Брейне. Судье матча Энтони Тейлору даже пришлось ненадолго остановить игру, пока порядок не будет восстановлен.

На фоне такого выступления бельгийцев точно не порадует следующий соперник. В 1/8 финала команде Тедеско будет противостоять Франция — тоже заслуживший порцию критики коллектив, но несравнимо более сильный, чем «Красные дьяволы». Перспективы Бельгии и их «золотого поколения» очень туманны, так что свисту удивляться действительно не стоит.