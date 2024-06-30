Что он хотел?

Евро-2024 в Германии все неспокойнее. От драк болельщиков, ложных талисманов и затопленных стадионов дело постепенно доходит до совсем уж странных происшествий. Во время матча 1/8 финала между Германией и Данией неизвестный в темном костюме, в капюшоне и с большим рюкзаком забрался под своды «BVB-Штадион». Задерживать его пришлось, угрожая оружием.

Так как матч был остановлен на 33-й минуте из-за грозы, именно это считалось центральной темой вечера. Поэтому, когда в начале второго тайма главный арбитр встречи Майкл Оливер подозвал к себе капитанов команд и указал в сторону крыши, многие решили, что дело опять в погоде. Но на самом деле Оливер, по данным немецких медиа, указал капитанам на то, что под сводами стадиона находится посторонний.

О том, что некто в темной одежде и с большим рюкзаком залез под крышу, полиции стало известно в 22.27 по местному времени. На место, по данным Bild, выдвинулся элитный отряд и начал процедуру ареста. Нарушитель согласился спуститься только после угрозы применения оружия.

Всю ночь Германия гадала, что это было и как такое возможно на стадионе, принимающем плей-офф чемпионата Европы. Утром немецкие медиа сообщили подробности — задержанному 21 год, он родом из Оснабрюка. В большом рюкзаке, напугавшем болельщиков, находилась фотоаппаратура — по всей видимости, молодой человек оказался фотографом.

Вероятно, под своды крыши он залез ради эффектного кадра молний, которые было видно с трибун «BVB-Штадиона». Сообщается, что ранее фотограф уже занимался экстремальными подъемами, в том числе на башню угольной электростанции в Херне (300 м в высоту). За это молодого человека также задерживали.

На данный момент о наказании фотографа ничего не известно. По факту он ничего не нарушил и не повредил, поэтому может избежать штрафа и каких-либо санкций. В прошлом он объяснял свои поступки тем, что «делает эффектные снимки, размещает их в соцсетях и получает за это много подписчиков».

В Bild возмущены происшествием: «Самый главный вопрос: как после фальшивого талисмана в Мюнхене мог произойти второй мегаинцидент, связанный с безопасностью? Ведь в рюкзаке могло быть оружие или взрывчатка. УЕФА отвечает за безопасность на стадионах во время проведения чемпионатов Европы. Следователи подозревают, что у «скалолаза» был помощник среди стюардов».