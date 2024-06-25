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Боснийцы и хорваты напали на итальянских болельщиков на Евро. Двое оказались в больнице

Боснийцы и хорваты напали на итальянских болельщиков после матча Евро
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Хорватские фанаты в Лейпциге.
Фото Global Look Press
Немецкая полиция.
Фото Reuters
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Итальянцев атаковала группа боснийцев и хорватов.
Чемпионат Европы. Группа B
24 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Хорватия
1:1
Италия

Матч третьего тура чемпионата Европы между Хорватией и Италией (1:1) закончился настоящей драмой. «Шашечные» упустили победу на последней из восьми компенсированных минут и теперь, скорее всего, вылетят с турнира — двух набранных очков вряд ли хватит для выхода в 1/8 финала с третьего места.

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Уже после финального свистка в центре Лейпцига, где проходила игра, вспыхнула серьезная драка: около 20 человек напали на четырех фанатов итальянской сборной. По данным La Gazzetta dello Sport, сперва группа из боснийских и хорватских болельщиков отобрала у потерпевших флаг страны, а после перешла к физическому воздействию. Балканские фанаты избивали лежачих итальянцев, двое из которых в итоге оказались в больнице.

Полиции удалось задержать 11 нападавших — среди них мужчины от 21 до 44 лет. Всех отпустили после нескольких часов в участке, но на каждого открыли дело о причинении тяжких телесных повреждений. Часть правонарушителей после драки ускользнула от представителей закона.

Немецкая полиция.
Фото Reuters

«Прошлой ночью произошла стычка между итальянскими и хорватскими фанатами недалеко от центра Лейпцига. Судя по всему, у итальянских фанатов украли флаг. Более того, группа из примерно 20 хорватских фанатов напала на итальянских болельщиков, нанося удары ногами и руками. Четверо итальянцев получили ранения, двое из них были госпитализированы», — говорится в заявлении местной полиции.

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Это уже не первый инцидент с фанатами «Шашечных» на текущем чемпионате Европы. Хорватский футбольный союз даже был оштрафован на 28 тысяч евро за поведение своих болельщиков, которые использовали пиротехнику, кидали посторонние предметы на поле и оскорбляли сербов во время матча второго тура группового этапа с Албанией (2:2).

Италия проведет следующий матч на Евро 29 июня — в 1/8 финала сойдется со Швейцарией. Хорватия финишировала третьей в группе B и выйдет в плей-офф только в случае поражения Словении от Англии с разницей минимум в три мяча, а также при проигрыше Чехии и Грузии.

Евро-2024
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