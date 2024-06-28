«120 миллионов за Жоау Феликса! А он обычный футболист. «Бенфика» в 1991-м за Мостового заплатила миллион». Колонка Мостового

Один из лучших футболистов в истории России в своей авторской рубрике для «СЭ» дает прогнозы на матчи 1/8 финала.

Интуиция меня подводит редко — поэтому готов сразу предположить, как сыграют команды в 1/8 финала. Читатели любят прогнозы — так пожалуйста!

Испания — Грузия — 2:0. Испанцы — одна из лучших команд на этом чемпионате. Грузины тоже молодцы, такую радость доставили своей стране. Но, думаю, выход из группы для них уже прыжок выше головы. Кто предполагал, что могут обыграть португальцев? Да никто! Пусть и второй состав. Грузины — красавцы, сотворили историю. Мы же видели, как нервничал Криштиану в этом матче. Играли португальцы всерьез.

Германия — Дания — 2:1. Однозначно ставлю на Германию. Думаю, лучшие футболисты передохнули после третьей игры. Такой неудачной для Германии, чудом избежали поражения. Мы увидели в том матче слабые моменты в немецкой команде. Многие повторили слова, которые я произнес после первого раунда: не надо заранее никого нахваливать. Да и хаять тоже. Но против Дании свои стены немцам помогут.

Португалия — Словения — 2:1. После оплеухи от Грузии португальцы соберутся. Они же слышали, как им подсвистывали собственные болельщики. Видели их разочарование. Меня поражает Жоау Феликс. 120 миллионов в свое время было потрачено. 120! Который год ходит из команды в команду. Прочили человеку будущее Роналду, а он... Обычный футболист. За Царя, Александра Мостового, в свое время «Бенфика» заплатила «Спартаку» миллион долларов — и в 1991 году это был рекорд для советского футбола! А сегодня вот какие цифры.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Франция — Бельгия — 2:1. Сумасшедшая пара. Думаю, французы выиграют. Они как были фаворитами, так для меня и остаются. Бельгия в плей-офф оказалась чудом, благодаря Де Брейне и Лукаку. Повезло — Украина запорола два шикарных момента в конце. Не было бы сейчас вообще никакой Бельгии в этой паре. А у французов меня поражает история с Мбаппе. Расписывали — «сломал нос», «какая трагедия»... Да ничего — вышел и нормально играет. Я поражен.

Румыния — Голландия — 0:2. Без особых комментариев. В игре Румынии не увидел ничего, что стоило бы комментировать. Никаких «фишек».

Швейцария — Италия — 1:1. Две равные команды. Швейцария очень крепкая. Итальянцы зацепились на 98-й минуте, скрипя зубами... Характер? Да нет! Просто вот так сложилось. Почему-то добавили 8 минут. Добавили бы 5 — все было бы иначе. Так что ничью я предсказываю, а что будет дальше — не знаю. Серию пенальти предугадать невозможно. На Доннарумму я бы здесь не ставил. Чистая лотерея! Точно знаю: если бьешь сильно и на хорошей высоте, ни один вратарь не отобьет. Даже если у него будет не две, а четыре руки. Реакция не поможет. Этим футбол и прекрасен! Как и серии пенальти! Кому-то это не нравилось — придумывали «золотые голы», говорили, что дополнительное время — это лишнее... Бред! Такого дополнительного времени, как в финале катарского чемпионата мира, люди ждут десятилетиями. Вспоминают как спектакль. А серия пенальти — это очень здорово. До сих пор вспоминаю, как я забил решающий пенальти в серии против «Наполи» в 1990-м. Мы ничего не репетировали — но пробили все пять ударов в один угол. Правый от вратаря. Даже сами не осознали. Наутро пересматриваем матч в Тарасовке: ничего себе!

Австрия — Турция — 1:1. Англия — Словакия — 1:0.

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Футболисты сборной Сербии. Фото Reuters

А теперь поговорим подробнее. Кого-то на этом Евро озадачили сербы. О себе такого сказать не могу. Чуть разочаровали — это да. Сыграли ниже своих возможностей. По именам-то команда хоть куда! Что у них происходило внутри? То один не играет, то другой, то кто-то интервью дает...

Мне интереснее вспоминать хорватов. Конечно, если брать три игры, дальше должны были идти именно они, а не итальянцы. Эти пропущенные голы в концовках... Что за злой рок? А Италия играла очень странно. Люди, которые следят за этой командой, обратили мое внимание: на матч с Хорватией Спаллетти выпустил три центральных полузащитника. Но меня удивило другое. Почему на скамейке оставил Кьезу?! Он вышел — и сразу появилась острота! То же самое было на предыдущем чемпионате Европы — Кьезу оставляли на лавке. Появляется — и меняет игру. Становится лучшим футболистом сборной. Вместо этого Спаллетти выпускает Ретеги. Это смешно! Я считал, сколько раз он коснется мяча. Пять! Это же ужас! Хорватия тоже играла не грандиозно — но их нападающий Крамарич раз 30 за мяч зацепился. Отходил назад, что-то пытался сделать. Ретеги только падал. Ни обводки, ни скорости. Даже прострелить не способен. Я бы его заменил прямо в перерыве. Еще в самом начале это чувствовал: у Италии проблема с нападающим. Не хватает Иммобиле! Есть Скамакка — но это далеко не Иммобиле. Да и почему того же Скамакку не выпустить раньше? Потом Спаллетти будто проснулся, сделал замены — и чудом одна сработала. Сейчас все будут говорить, как гениально тренер перевернул игру. А если б не этот чудо-удар — Спаллетти уже сидел бы дома в Риме, закрывшись на восемь замков. Читал в газетах, какой он слабый тренер. Теперь же — герой!

На Модрича я смотрел с огромным уважением. Какая драма! Пенальти, этот гол через несколько секунд, победа, превратившаяся в ничью... У меня к Модричу особое отношение. Еще много лет назад, когда его только привезли в «Тоттенхэм», мне знакомые сказали: обрати внимание, будет большой футболист. Я взглянул — да, толковый паренек. Еще не зная, что он выиграет все в мировом футболе и попадет в «Реал».

Хорваты плакали — и я их понимаю. Сам часто плакал после неудачных матчей. Но, черт возьми, что вам мешало запустить этот мяч на трибуну на 97-й минуте? Откуда этот обрез? Как Гвардиол не вырвал мяч у итальянцев? На нем все должно было закончиться, защитник мирового уровня. Непостижимо! А Спаллетти целовал парня, который забил этот гол. Я сразу стал вспоминать — целовал ли меня когда-нибудь тренер? Так и не вспомнил. Обнимали часто. Самая памятная похвала вошла в фильм «Невозможный Бесков», пересмотрите. Константин Иванович Бесков после победы в Киеве, кажется, идет по раздевалке, протягивает мне руку и произносит: «Спасибо, Саша, молодец. Учись у Федора, учись!» Я этот фрагмент храню в телефоне, пересматриваю и сейчас.

Лука Модрич. Фото Reuters

Знаю, что хорват Иван Перишич ради этого Евро залечивал крестообразную связку четыре месяца. Из «Тоттенхэма» отправился в «Хайдук» играть за 1 евро в месяц. Такие жертвы! Я прекрасно понимаю разочарование хорватов. Сам прошел через такие же истории. Надо мной какой-то рок висел. Перед большими турнирами получал серьезные травмы. Порой залечивал — и все равно не брали. Так всю карьеру! 1992 год — выходим на Европу, мне делают операцию на ноге. Успеваю восстановиться, все для этого делаю. Но в списке моей фамилии не оказалось. В 2002-м перед чемпионатом мира рву заднюю поверхность бедра. Ужасно обидно — за день до вылета на чемпионат в Японию! Знаменитый матч, когда обыграли французов, — мало кто знает, что прямо из Парижа я улетал в Испанию и сразу же прооперировался. Беда с паховыми кольцами. 1988-й — мог поехать на Олимпиаду. Нам с Игорем Колывановым сказали: «Нет, парни. Вы помогайте молодежной сборной». В 1990-м мог поехать на чемпионат мира, меня рассматривали. Но Лобановский решил, что «физика» — это не мое. Что самое обидное, взял в сборную моего ближайшего друга Игоря Шалимова. Тот действительно мог бегать без остановки весь матч, как мало кто из молодых. Как мне было больно смотреть тот чемпионат мира по телевизору!

Кто-то так разозлился на итальянцев, что мечтает, чтобы их размазали в 1/8 финала. Я — не такой. Никому зла не желаю. А итальянцев лично мне всегда не хватает на больших турнирах, если они туда не попадают. Да, им сейчас повезло. Ну и что?

Что мне нравится на этом чемпионате, так это судейство. Хоть Криштиану кричал на арбитра матча против Грузии, ван Дейк тоже негодовал — из-за незасчитанного гола французам. Ни одного громкого скандала за весь групповой этап! Я бы поставил общую оценку — четыре с плюсом. Единственный странный пенальти дали в пользу румын. Если честно, Криштиану мог обижаться, за майку-то его придерживали. Я прямо кричал в телевизор грузинскому защитнику: отпускай скорее! Наши бы судьи сказали: «Держал? Держал. Пенальти!» Но я сужу по-футбольному. Роналду в том эпизоде до мяча не добирался, ничего бы не сделал. Я бы не поставил.

Криштиану — красавец. Дилетанты говорят: «Криштиану полезнее, чем раньше. Стал дисциплинированнее, не требует мяч постоянно, как-то умерил амбиции». Чушь! Криштиану всегда играл на команду. Просто умудрялся забивать при этом сотни голов. Круче него только Месси, это для меня бесспорно. Спросите 50 человек, классно игравших в футбол, — кто круче? 40 ответят — Месси. Я не сомневаюсь. А поражение от Грузии никак не пошатнуло мое мнение о сборной Португалии. Они сыграют совсем иначе в 1/8 финала, вот увидите.

Меня спрашивали: вот испанцы выпустили на матч с Албанией второй состав. Не сломает ли это командный баланс? Отвечаю коротко — нет. Ни в коем случае.

Матч Словакии с Румынией я смотрел от начала до конца, не бросил. Хотя предполагал, как все будет развиваться в этой игре. Если две команды устраивает ничья — в 9 случаях из 10 эта ничья и случится. Но смотрел как футбол, а не комедию. А ведь все могло измениться в параллельном матче — будь Малиновский поудачливее, и Украина отцепила бы Бельгию!

Главный тренер сборной Австрии Рангник Ральф. Фото Reuters

Мне передают слова некоторых блогеров — «Привет Саше Мостовому, для него Рангник никто». Мне есть что ответить. Подтверждаю: Рангник для меня никто. Вот вам пример: сразу, за секунду, могу назвать вам 20 фамилий людей, которые играли здорово и выигрывают как тренеры. Дадите минуту — назову еще 120! Так назовите мне хотя бы 10 фамилий тех, кто не играл — но что-то выигрывает в роли тренера? Три фамилии, допустим. Четыре. Не больше! Эти люди — Рангник, этот еще, как его... Тедеско... Не на своем месте. Просто немного фартит. Лезут в футбол — потому что здесь много денег. Пусть возьмут конспекты, выучат правила — и что-то выиграют в гандболе! Волейболе! Почему туда не суются? У Австрии хорошие футболисты. Да, на этом вышли из группы. Рангника качают на руках — он таких успехов и в компьютерном футболе прежде не знал. Посмотрим, что будет дальше. Время рассудит! В футболе случаются чудеса. Сборная Дании в 92-м вся по пляжам лежала, когда им объявили, что едут на чемпионат Европы вместо югославов. Обзванивали: «Вы едете!» — «Куда едем?!» Старший Лаудруп, кажется, так и не поверил, не приехал. Был только младший, Брайан. Бешеный фарт — все залетало! Кураж! Стали чемпионами Европы. Кто-то помнит, как звали их тренера?

Много на этом Евро запоминающегося. Венгры на полном серьезе выпускают на поле толстяка в 100 килограммов весом — Мартина Адама. Я увидел — расхохотался. Удивляют цифры в трансляциях — узнал, что одно поле на этом чемпионате стоит два миллиона евро. Предыдущая цифра, которая меня поразила в футболе, — это двести с лишним миллионов от «ПСЖ» за Неймара. Ну и 200 миллионов за Криштиану в Саудовской Аравии. Много познавательного!

Очень любопытно было узнать, что Дания опередила Словению в группе благодаря качеству желтых карточек. Поначалу кажется — бред. А потом думаешь: как иначе, если все показатели равны? Этот хоть футбольный! А что вы предложили бы, любители футбола? Определять по количеству приехавших болельщиков? По количеству родственников на стадионе? По зарплатам — чья меньше, те выше? По количеству больных в команде?