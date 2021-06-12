Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Команды Новости
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Впервые в истории первый гол Евро — в свои ворота. Защитник «Ювентуса» забил за Италию

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 00:15
11 июня. Турция — Италия. Демирал забивает в свои ворота. Фото AFP
11 июня. Турция — Италия. Демирал забивает в свои ворота. Фото AFP
Теги:
Этот турнир не мог начаться иначе.
Турция — Италия
11&nbsp;июня. Турция&nbsp;&mdash; Италия&nbsp;&mdash; 0:3.Эта Италия и правда очень крутая. Банда Манчини — реальный фаворит Евро-2020

В матче открытия Евро-2020 Италия уверенно разобралась с Турцией в домашней встрече в Риме: игра команды Роберто Манчини — заявка на высокие результаты на турнире.

А первый гол на чемпионате Европы, который из-за коронавируса перенесли на год, не мог быть другим: во втором тайме свои ворота поразил защитник Турции Мерих Демирал, выступающий за туринский «Ювентус».

После прострела с правого фланга от Доменико Берарди мяч попал в корпус турецкому защитнику и отскочил в ворота. Впервые в истории Евро первый гол на турнире оказался автоголом. Кстати, до этого Турция лишь раз нанесла удар по воротам Италии, а второй удар турок в матче получился по своим воротам.

Демираль — резервист «Ювентуса» (15 матчей в этом сезоне серии А), который проигрывают конкуренцию лидерам сборной Италии: Бонуччи и Кьеллини, а также голландскому защитнику Де Лигту. Зимой турок даже хотел уехать из Италии в другой чемпионат, чтобы чаще играть. Символично, что в матче против конкурентов по «Ювентусу» Демираль забил гол в свои ворота.

Турки и до автогола выглядели блекло, а после совсем развалились и получили еще два мяча. Дальше Италия справлялась со взятием ворот без помощи Турции: забили Иммобиле и Инсинье, сделав счет крупным — 3:0.

Блестящий матч от Италии, которая продлила шикарную серию: разгром Турции — это девятая подряд победа с сухим счетом.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4902
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Турция — Италия: Иммобиле забил второй гол
Россия — Бельгия: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
Президент УАФ заявил, что лозунг «Героям слава» останется на форме сборной Украины
Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Зимагулов все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи