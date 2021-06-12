Впервые в истории первый гол Евро — в свои ворота. Защитник «Ювентуса» забил за Италию
В матче открытия Евро-2020 Италия уверенно разобралась с Турцией в домашней встрече в Риме: игра команды Роберто Манчини — заявка на высокие результаты на турнире.
А первый гол на чемпионате Европы, который из-за коронавируса перенесли на год, не мог быть другим: во втором тайме свои ворота поразил защитник Турции Мерих Демирал, выступающий за туринский «Ювентус».
После прострела с правого фланга от Доменико Берарди мяч попал в корпус турецкому защитнику и отскочил в ворота. Впервые в истории Евро первый гол на турнире оказался автоголом. Кстати, до этого Турция лишь раз нанесла удар по воротам Италии, а второй удар турок в матче получился по своим воротам.
Демираль — резервист «Ювентуса» (15 матчей в этом сезоне серии А), который проигрывают конкуренцию лидерам сборной Италии: Бонуччи и Кьеллини, а также голландскому защитнику Де Лигту. Зимой турок даже хотел уехать из Италии в другой чемпионат, чтобы чаще играть. Символично, что в матче против конкурентов по «Ювентусу» Демираль забил гол в свои ворота.
Турки и до автогола выглядели блекло, а после совсем развалились и получили еще два мяча. Дальше Италия справлялась со взятием ворот без помощи Турции: забили Иммобиле и Инсинье, сделав счет крупным — 3:0.
Блестящий матч от Италии, которая продлила шикарную серию: разгром Турции — это девятая подряд победа с сухим счетом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю