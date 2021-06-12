Этот турнир не мог начаться иначе.

В матче открытия Евро-2020 Италия уверенно разобралась с Турцией в домашней встрече в Риме: игра команды Роберто Манчини — заявка на высокие результаты на турнире.

А первый гол на чемпионате Европы, который из-за коронавируса перенесли на год, не мог быть другим: во втором тайме свои ворота поразил защитник Турции Мерих Демирал, выступающий за туринский «Ювентус».

После прострела с правого фланга от Доменико Берарди мяч попал в корпус турецкому защитнику и отскочил в ворота. Впервые в истории Евро первый гол на турнире оказался автоголом. Кстати, до этого Турция лишь раз нанесла удар по воротам Италии, а второй удар турок в матче получился по своим воротам.

?GOL DE ITALIA! ??



Nicol? Barella jug? por la banda derecha con Domenico Berardi y, en contra, el turco Merih Demiral anot? el 1-0 para los italianos.#Euro2020 #EurocopaEnDIRECTV pic.twitter.com/YXfITwH0Bv — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 11, 2021

Демираль — резервист «Ювентуса» (15 матчей в этом сезоне серии А), который проигрывают конкуренцию лидерам сборной Италии: Бонуччи и Кьеллини, а также голландскому защитнику Де Лигту. Зимой турок даже хотел уехать из Италии в другой чемпионат, чтобы чаще играть. Символично, что в матче против конкурентов по «Ювентусу» Демираль забил гол в свои ворота.

Турки и до автогола выглядели блекло, а после совсем развалились и получили еще два мяча. Дальше Италия справлялась со взятием ворот без помощи Турции: забили Иммобиле и Инсинье, сделав счет крупным — 3:0.

Блестящий матч от Италии, которая продлила шикарную серию: разгром Турции — это девятая подряд победа с сухим счетом.