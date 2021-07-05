Чтобы попасть на стадион, нужно просидеть 10 дней на карантине. Но Дания, Испания и Италия ждут, что их поддержат местные.

Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли» без гостевых болельщиков. Весьма вероятно, Испанию, Данию и Италию поддержат только те болельщики, которые уже живут в Англии либо успели приобрести билеты заранее и приехать в страну больше недели назад.

В Англии даже для болельщиков с билетами действует правило 10-дневного карантина

Даже если болельщикам удастся купить билеты, попасть на игру они вряд ли смогут. Для прибывших в Англию действуют правила карантина: нужно провести 10 дней в самоизоляции, сделав два теста — на второй и восьмой день. Разумеется, за 72 часа до вылета нужно сдать отрицательный ПЦР-тест.

Карантин можно сократить до пяти дней, если прибывший в страну пройдет специальную процедуру с несколькими дополнительными платными тестами.

Не сидеть на самоизоляции могут только гости из трех европейских стран — Исландии, Израиля, Португалии. Дания, Италия и Испания входят в желтый лист стран, по прибытии из которых нужна десятидневная самоизоляция.

При этом представителям бизнес-компаний, приезд которых связан с экономической выгодой для Великобритании, проходить карантин не нужно. Предприниматели и бизнесмены в исключительных случаях смогут отделаться только тестами.

Почему-то для болельщиков никаких новых норм и правил в стране не появилось. За нарушение карантина грозит штраф до 10 тысяч фунтов. Также на границе прибывших могут не пустить в страну, если представители служб безопасности аэропорта поймут, что вы не намерены проходить карантин.

Словом, попасть на матчи полуфинала жителям не из Великобритании будет практически нереально. Если только они заранее не купили билеты и не прибыли в страну в конце июня. Хотя вряд ли даже самые верные болельщики сборной Дании готовились к выходу своей сборной до такой стадии. Англия будет играть на «Уэмбли» почти полностью при домашних трибунах.

Возможно, в Лондон пустят около 2,5 тысячи гостей страны. Пока соглашение не достигнуто

На сайте УЕФА есть предупреждение для тех, кто все-таки надеется попасть на матчи Евро в Лондоне: «Никаких послаблений по соблюдению карантина для прибывающих в Англию обладателей билетов на матчи Евро-2020 не предусмотрено».

То есть на сегодня никаких официальных разрешений на въезд в страну без карантина для болельщиков нет.

Но, по данным The Times, в страну могут пустить около 2,5 тысячи гостей без карантина. УЕФА и правительство Великобритании могут заключить соглашение, что такое количество болельщиков может прибыть в Лондон, где будет находиться в контролируемых «пузырях». Если делить эту цифру на три страны, то все равно получается не так много.

Эти болельщики, если соглашение все-таки будет, смогут прилететь в Лондон чартерными рейсами и будут размещены в отдельном фан-парке, а после матчей будут доставлены обратно в аэропорт.

Даже если этого не случится, сборная Дании вряд ли останется совсем без поддержки. В Великобритании живет около 30 тысяч датчан, часть которых ждут на игре. Как заявили в федерации футбола Дании, они запросили на «Уэмбли» 5 тысяч билетов для своих болельщиков: «Мы направим футболки и флаги национальной сборной датчанам, живущим в Англии, чтобы они могли хорошо подготовиться к полуфиналу».

Nu kan alle danskere i England og Skotland k?be billet til EM-semifinalen mellem Danmark og England! ???



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Италия, в свою очередь, запросила 6400 билетов для своих фанатов. По данным за 2016 год, в Великобритании проживает около 600 тысяч итальянцев. Команда Манчини тоже не останется без поддержки в полуфинальной игре с Испанией.

Кстати, матч 1/8 финала Евро между Англией и Германией на «Уэмбли» посетили около 2 тысяч немецких болельщиков, живущих в Великобритании. Их могло быть больше, если бы была выделена соответствующая квота.

На «Уэмбли» ради полуфиналов и финалов увеличат вместимость до 60 тысяч

Но все равно основная аудитория полуфиналов и финала, особенно если Англия туда выйдет, — это будут местные жители, которые и заполнят трибуны.

Ради трех матчей на «Уэмбли» даже увеличили вместимость — теперь она составляет 75% от общей вместимости стадиона. Матчи группового этапа могли посетить около 21,5 тысячи зрителей, в 1/8 финала с Германией на матч допустили 41 тысячу человек. На полуфиналы и финал разрешено пускать до 60 тысяч зрителей.

?? The UK government has announced that more than 60,000 fans will be permitted at the #EURO2020 semi-finals and final at Wembley Stadium, increasing attendance to 75% of capacity for each game.



Full story: ?? — UEFA (@UEFA) June 22, 2021

Конечно, это огромное преимущество для Англии, которая дома на полном стадионе будет играть решающий матч полуфинала на 90% при своих болельщиках. Четыре из пяти матчей на Евро англичане провели дома и выиграли в том числе и за счет поддержки домашних трибун. По три матча дома на этом Евро провели Италия, Дания и Испания, которые теперь, по сути, будут играть на вражеской территории без поддержки. Будет удивительно, если в статусе полноценных хозяев англичане не дойдут минимум до финала Евро.