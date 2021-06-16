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Дзюба повторил антирекордную серию в сборной, но по «гол+пас» он все равно лучший

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 22:00
16 июня. Финляндия — Россия — 0:1. Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Самые продолжительные безголевые серии Артема Дзюбы в сборной. Голы сборной России в 2020-2021 годах. Футболисты, набиравшие очки по системе «гол+пас» в 2020-2021 годах. Лидеры по выигранным единоборствам за матч на Евро-2020.
16 июня. Финляндия — Россия — 0:1. Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче против Финляндии Артем Дзюба записал на свой счет результативную передачу на Алексея Миранчука, но так и не сумел отличиться сам.
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Лидер сборной России продлил безголевую серию на международном уровне до пяти игр, повторив тем самым свой карьерный антирекорд. За 10 лет в сборной Дзюба всего однажды обходился без точных ударов в пяти встречах подряд. Случилось это на стыке 2015 и 2016 годов, во время работы с командой Леонида Слуцкого. При Станиславе Черчесове, на чье время пришелся расцвет Дзюбы в сборной, Артем выдал две четырехматчевые серии, большая часть которых относилась к розыгрышам Лиги наций.

Самые продолжительные безголевые серии Артема Дзюбы в сборной.
Самые продолжительные безголевые серии Артема Дзюбы в сборной.

Правда, из 19 голов, которые сборная России забила с осени 2020 года (то есть после окончания всемирного карантина) восемь состоялись при активном участии капитана. Дзюба оформил дубли в играх с Сербией и Словенией, а также огорчил Мальту. Кроме того, Артем помог партнерам поразить ворота Венгрии, Мальты и Финляндии.

Голы сборной России в 2020-2021 годах.
Голы сборной России в 2020-2021 годах.

По системе «гол+пас» за это время Дзюба уверенно лидирует в сборной России, опережая ближайшего преследователя — Далера Кузяева — на четыре результативных действия. Артем и Далер делят звание лучшего ассистента, а по забитым мячам форварда «Зенита» преследуют защитник Марио Фернандес и получающий очень ограниченное игровое время Александр Соболев.

Футболисты, набиравшие очки по системе «гол+пас» в 2020-2021 годах.
Футболисты, набиравшие очки по системе «гол+пас» в 2020-2021 годах.

Свою исключительную полезность для команды Дзюба продемонстрировал и в игре с финнами. Помимо голевой передачи центрфорвард записал на свой счет 11 выигранных верховых единоборств, легко переписав рекорд нынешнего турнира. Восемь раз соперников в воздухе побеждал чешский защитник Ондржей Челустка, здорово проявивший себя в самом богатом на навесы матче чемпионате — Чехия — Шотландия.

Лидеры по выигранным единоборствам за матч на Евро-2020.
Лидеры по выигранным единоборствам за матч на Евро-2020.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи