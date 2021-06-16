Дзюба повторил антирекордную серию в сборной, но по «гол+пас» он все равно лучший

В матче против Финляндии Артем Дзюба записал на свой счет результативную передачу на Алексея Миранчука, но так и не сумел отличиться сам.

Лидер сборной России продлил безголевую серию на международном уровне до пяти игр, повторив тем самым свой карьерный антирекорд. За 10 лет в сборной Дзюба всего однажды обходился без точных ударов в пяти встречах подряд. Случилось это на стыке 2015 и 2016 годов, во время работы с командой Леонида Слуцкого. При Станиславе Черчесове, на чье время пришелся расцвет Дзюбы в сборной, Артем выдал две четырехматчевые серии, большая часть которых относилась к розыгрышам Лиги наций.

Самые продолжительные безголевые серии Артема Дзюбы в сборной.

Правда, из 19 голов, которые сборная России забила с осени 2020 года (то есть после окончания всемирного карантина) восемь состоялись при активном участии капитана. Дзюба оформил дубли в играх с Сербией и Словенией, а также огорчил Мальту. Кроме того, Артем помог партнерам поразить ворота Венгрии, Мальты и Финляндии.

Голы сборной России в 2020-2021 годах.

По системе «гол+пас» за это время Дзюба уверенно лидирует в сборной России, опережая ближайшего преследователя — Далера Кузяева — на четыре результативных действия. Артем и Далер делят звание лучшего ассистента, а по забитым мячам форварда «Зенита» преследуют защитник Марио Фернандес и получающий очень ограниченное игровое время Александр Соболев.

Футболисты, набиравшие очки по системе «гол+пас» в 2020-2021 годах.

Свою исключительную полезность для команды Дзюба продемонстрировал и в игре с финнами. Помимо голевой передачи центрфорвард записал на свой счет 11 выигранных верховых единоборств, легко переписав рекорд нынешнего турнира. Восемь раз соперников в воздухе побеждал чешский защитник Ондржей Челустка, здорово проявивший себя в самом богатом на навесы матче чемпионате — Чехия — Шотландия.