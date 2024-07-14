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Ляпорт мечтал о сборной Франции и согласился играть за Испанию от безысходности. Все из-за Дешама

Ляпорт помог сборной Испании дойти до финала Евро-2024
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Футболист сборной Испании Эмерик Ляпорт
Эмерик Ляпорт.
Фото Getty Images
А теперь может выиграть Евро!

28 марта 2017 года Эмерик Ляпорт просидел на скамейке весь товарищеский матч Франция — Испания, а 9 июля 2024 года провел на поле все 90 минут в полуфинале Евро в битве тех же сборных. Но есть нюанс. В этих двух играх защитник представлял разные команды.

Семь с лишним лет назад футболист делил лавку с Усманом Дембеле, Оливье Жиру, Альфонсом Ареоля и другими будущими чемпионами мира под руководством Дидье Дешама, а теперь прошел их же на пути к финалу континентального турнира с испанцами. Ляпорт с юности мечтал играть именно за французов и неоднократно отказывал своей нынешней сборной.

Более того, Эмерик побывал во всех молодежках Франции, суммарно набрав 51 матч под сине-бело-красным флагом. Только с основой никак не складывалось. В течение всего взрослого футбольного пути защитника ее тренирует один человек — Дидье Дешам. До сих пор не до конца понятно почему, но Ляпорт в его планы не входил, даже когда превратился в одного из лучших в Европе.

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В 2016 году местная федерация заставила Дешама вызвать игрока на матчи квалификации к чемпионату мира в России, чтобы не отдать крайне ценный кадр Испании. Дидье сломался и пригласил Эмерика, но оставил его в запасе и в матче с Болгарией, и против Нидерландов. Основную пару в центре обороны формировали Косьельни и Варан, а Ляпорт не получил ни минутки и так и не был заигран за Францию.

Дальше состоялся упомянутый выше товарняк с Испанией — снова 0 минут. За пару дней до него, на том же сборе, французы играли в квалификации ЧМ против Люксембурга. Эмерик этого не застал, так как приехал на следующий день из-за травмы Адиля Рами. И это важный момент, потому что летом 2018 года в Россию не должны были ехать оба. Только когда травмировался Косьельни, Дешам довызвал Рами из «Марселя», проигнорировав 65-миллионного Ляпорта из «Ман Сити».

Бакари Санья и Эмерик Ляпорт на тренировке сборной Франции
Бакари Санья и Эмерик Ляпорт на тренировке сборной Франции.
Фото Global Look Press

Сдаться можно было уже тогда, но желание послушать на поле «Марсельезу» оказалось сильнее. Эмерик продолжил терпеть и ждать. «Я хочу играть за сборную Франции, прошел все молодежные команды, был там капитаном! У меня есть интересные альтернативы. Испания — важная часть моей жизни. Я прожил здесь восемь лет, но если я и буду играть за нее, то только потому, что испанцы хотят видеть меня в сборной. А они хотят, я знаю это», — давил Ляпорт.

Перед Евро-2020 защитник отправил Дешаму сообщение, но ответа не получил. «Не покажу телефон, но я писал ему. Не знаю, может, Дешам поменял номер, но я написал ему на тот же, с которого он мне звонил. И я понял, что недостаточно важен для команды», — грустил футболист, рассказывая об игноре.

Стало ясно — нет смысла стучаться в закрытую дверь. Ляпорт принял приглашение из Испании и провел то Евро в ее составе. Перед стартом турнира у экспертов неоднократно возникал вопрос: а как они собираются играть с двумя левоногими центральными защитниками? Луис Энрике и его ребята ответили делом, дойдя до полуфинала и вылетев от Италии лишь в серии пенальти.

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Эмерик превосходно провел чемпионат, отыграв все матчи с первой до последней секунды. С тех пор у Ляпорта набралось 34 выхода за испанцев. Параллельно экс-француз строил клубную карьеру. Получалось по-разному: приезжал в Манчестер потенциальной суперзвездой, но так и не обрел стабильность. Иногда он выглядел чуть ли не самой классной единицей в оборонительной системе Гвардиолы, а в сезоне-2020/21 засветился в АПЛ всего 16 раз. И травмы ни при чем — растяжение и ковид выбивали из ритма всего на несколько недель.

Ляпорт завоевал с «Сити» всё-всё-всё. Пять раз стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, входил в символическую сборную премьер-лиги. В общем, контракт в Саудовской Аравии более чем заслужил. Летом 2023-го Эмерик отчалил в «Аль-Наср» к Роналду, Мане и Брозовичу.

Футболист сборной Испании Эмерик Ляпорт
Фото AFP

И все равно остался важной деталью сборной Испании! Играл по 90 минут осенью в отборе на Евро, активно использовался в весенних спаррингах и в конце концов пропустил всего один матч на успешном турнире в Германии. Вероятно, и на финал против Англии выйдет.

В жизни Эмерик довольно прямолинеен. Это понятно по истории их взаимоотношений с Дешамом, по ходу которых игрок не стеснялся выкладывать прессе самые откровенные мысли. Видно это и сейчас, когда в медиа прошел слух о его лишнем весе: «Было все. Было много спекуляций. Была куча плохой информации, которая генерирует клики. Я очень хорошо подготовлен к Евро. Все остальное — ложь, которую печатают ради легких денег».

У де ла Фуэнте молодая и талантливая команда. Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Педри — лидеры на поле. Но таким пацанам необходим кто-то вроде Родри, Карвахаля, Начо и, конечно же, Ляпорта. Для баланса. Умеренная жесткость, здоровая дерзость и опыт — неотъемлемые составляющие триумфа.

Александр Мостовой. «До финала дошли те, кого я выделял с самого начала. Испания, скорее всего, победит 2:1». Колонка Мостового

При этом футболист держит планку на поле. Главный козырь — продвижение мяча любыми способами — никуда не делся. Эмерик с отрывом лучший на турнире по этому показателю в плане дистанции — 1165 метров. А по количеству продвигающих передач (40) занимает шестое место. Обороняется чисто — ни одной желтой. И это в Испании, которая в полуфинале из-за перебора карточек недосчиталась двух защитников.

У Ляпорта уже есть бронза Евро и победа в Лиге наций. Результат команды де ла Фуэнте в Германии точно можно считать прекрасным при любом исходе встречи с Англией. Но золото, естественно, ценнее серебра. И только золото отобьет Эмерику все годы, впустую потраченные на Дешама и его Францию.

Чемпионат Европы. Финал
14 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
Англия

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Эмерик Ляпорт
Чемпионат Европы по футболу
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