Бывший капитан сборной России и «Спартака» Егор Титов — о невероятном матче 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия.

Давайте расширим Евро до 48 команд. Сколько качественных игр тогда увидим?

— Наконец-то на этом Евро начался футбол?

— Пожалуй, да. Но от сборных Испании и Германии ты и ожидаешь чего-то сверхестественного. Если на групповом этапе многие восхищались игрой Грузия — Турция, то сегодняшняя встреча, думаю, ее превзошла. Здорово, что мы увидели не один гол, забитый на 89-й минуте. Тут были и нерв, и сюжет, и невероятная развязка, концовка! Хотя, наверное, к качеству футбола тоже есть некоторые вопросы. Однако такие матчи, безусловно, всем нам нужны. Это уже настоящий плей-офф.

На мой взгляд, таких игр станет больше, если на чемпионате Европы будет не 24 участника, а 16. Из-за увеличения количества сборных, увы, страдает качество. При прежнем формате мы могли увидеть матчи, подобные сегодняшнему противостоянию, уже на групповом этапе.

Не хочу никого обидеть, но 8 команд прежде даже не мечтали оказаться на чемпионате Европы. Но они сюда попали. Ну, давайте расширим число участников до 32-х... Или до 48? Тогда все сюда будут попадать, но процент качественных игр резко сократится.

— За кого болели?

— Ни за кого. На этом турнире у меня нет любимчиков, фаворитов. Тут ты смотришь и ищешь контекст.

— И какой контекст был во встрече Испания — Германия?

— Похоже, мы стали свидетелями последнего матча Крооса... Безумно жаль, что он завершил карьеру. Ему же всего 34 года. Мы на этом турнире увидели Модрича, который показывает, что и в 38 можно и нужно играть. Тем более Кроос — это же не такой футболист по своей позиции, каким был, например, Гаттузо. Вот Дженнаро носился по всему полю, отнимал, выгрызал мячи.

Тони же этого делать не требуется. Он великолепно владеет передачей на любой манер! Длинной, короткой, на любое расстояние. Это человек, который творит на поле! Он всегда выступал в командах, которые доминировали. То есть, играй, твори, получай удовольствие! Жаль, что он уходит. Но, похоже, немец «наелся» футболом. Это не умаляет его достоинств, его величия. Он навсегда вошел в историю. Теперь имеет право отдохнуть.

Флориан Вирц. Фото Reuters

Вирц доказал, что он игрок старта

— Испания наиграла на победу?

— Лично я ждал серию пенальти. Да и друзья по ходу матча мне писали, что тоже предвкушают именно такую развязку. Не могу сказать, что испанцы наиграли на победу. Все-таки у немцев были великолепные моменты. Вышедший на замену Вирц доказал, что он является игроком стартового состава. Обострял, нагнетал. Забил, но не оформил дубль.

— То есть, именно немцы были ближе к победе?

— Если бы они победили в дополнительное время, я бы, наверное, тоже сказал, что это не совсем справедливо. Считаю, это была ничейная игра. Но, как мы знаем, в плей-офф ничьих не бывает.

— А не разразится ли сейчас судейский скандал? В дополнительное время при счете 1:1 мяч после удара Мусиалы попал в руку Кукурельи. Это не пенальти?

— Ой, сейчас так много трактовок... Рука, не рука. В каком-то матче поставили бы пенальти, в другом — нет.

Мое мнение — это 11-метровый. Мяч летит в створ и попадает в руку испанца. Однако я сейчас вспоминаю матч то ли последнего, то ли предпоследнего сезона в РПЛ. «Оренбург» против «Ростова». На линии ворот мяч попал в руку игроку «Оренбурга». Эпизод — очевиднее некуда! Но судья не указал на «точку», потому что... А дальше последовала очередная трактовка.

Возвращаясь к сегодняшнему матчу, видимо, у арбитра были основания для принятия такого решения. Но рука была не прижата. Это не локоть, а именно рука. Для меня все очевидно. 11-метровый!

Ламин Ямаль радуется голу Дани Ольмо. Фото Reuters

— Ямаль отдал уже третью голевую передачу на этом турнире. Мегаталант? Или пока рано его превозносить?

— Слушайте, парень в 16 лет играет в основе Испании на чемпионате Европы! Играет в составе великого клуба — «Барселоны», отдает передачи на Евро и сильно расстраивается, когда его меняют. О чем еще можно говорить? Он уже стал большим футболистом. Теперь ему надо все время подтверждать свой уровень и двигаться дальше. Испания очень богата на таланты, конкуренция там сумасшедшая. У тренера клуба и сборной всегда есть выбор.Если Испания сыграет в финале с Голландией, найдет коса на камень!

— Гол, забитый Ольмо с передачи 16-летнего Ямаля, — «привет» Леманну, который назвал сборную Испании командой детей?

— Леманн всегда был дерзким. Да и к Кану подходит такое же определение. Немцы играют дома, конечно, хотели оказаться в полуфинале. Но надо отдать должное испанцам. Команда не отходит от своего футбола и уже в двух шагах от титула. Конечно, для меня поколение Хави, Иньесты, Алонсо было сильнейшим за последние 50 лет. Но если эта команда выиграет Евро, расклад сил будет уже не таким очевидным.

— Ваш прогноз: кто сыграет в финале чемпионата Европы?

— Испанцы сегодня потеряли несколько игроков. Кто-то пропустит полуфинал из-за перебора карточек, кто-то — из-за травмы. С другой стороны, Ольмо заменил получившего повреждение Педри, забил и отдал. Так что обойма у «Красной фурии» весьма приличная.

Пока на бумаге Испания выглядит сильнейшей командой в левой части «сетки» и должна быть в финале.

— А если говорить о правой части «сетки»?

— Мне очень понравились голландцы, которые наконец-то начали играть в футбол — в тот футбол, за который их когда-то все полюбили. Яркий, быстрый, агрессивный. Как они выбегают из обороны в атаку! Если в финале встретятся Испания и Голландия, то, думаю, коса найдет на камень.