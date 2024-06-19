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Драка болельщиков Грузии и Турции, рекорд Роналду и нервы Португалии. Как прошел пятый день Евро

Болельщики Грузии и Турции подрались перед матчем Евро-2024
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Драка болельщиков Грузии и Турции.
Фото Reuters
Было жарко!

Турция — Грузия: феерия Гюлера

Чемпионат Европы. Группа F
18 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Турция
3:1
Грузия

Дебют сборной Грузии на Евро бодрил инфоповодами задолго до стартового свистка. Примерно за час до начала игры вспыхнула драка болельщиков — прямо на трибуне стадиона. Конфликт потушил вскоре подоспевший отряд стюардов.

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Атмосферу на арене в Дортмунде добил мощнейший ливень, который разразился примерно с полудня и немного притих к началу матча. Из-за ливня в городе даже закрыли фан-зону. В итоге первый тайм прошел в более-менее сухой обстановке, зато после перерыва дождь вновь зарядил.

Зато каким красивым в его каплях оказался победный гол Гюлера! 19-летний бриллиант принес туркам три очка шикарным дальним выстрелом на 65-й минуте — с левой ноги вкрутил мяч в угол ворот Георгия Мамардашвили. Удар получился идеальным по траектории и при этом очень сильным — мяч летел со скоростью больше 100 километров в час.

Парад выдающихся голов еще в первом тайме открыл партнер Гюлера — Мерт Мюльдюр. Правый защитник идеально пробил с лета из-за штрафной в касание: положил корпус и, не опуская мяч на газон, выстрелил в девятку. Грузины, кстати, очень быстро ответили — одна из главных звезд Жорж Микаутадзе вонзил первый и пока единственный мяч сборной на чемпионате Европы.

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Грузия однозначно может быть расстроена результатом. Несмотря на статус аутсайдера, команда Саньоля создала несколько сочных моментов — особенно мощно задавили после второго пропущенного. Полузащитник Георгий Кочорашвили попал в перекладину, ближе к финальному свистку добавилась штанга, а также вынос турками из пустых ворот. За кислую реализацию наказал вышедший на замену Керем Актюркоглу. Нападающий «Галатасарая» после углового подхватил мяч недалеко от своей штрафной и понесся к пустым воротам — Мамардишвили в агонии отыграться оставил пост.

Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Португалия — Чехия: тяжелое начало шестого Евро Роналду

Чемпионат Европы. Группа F
18 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Португалия
2:1
Чехия

Перед матчем португальцы установили несколько рекордов: Криштиану Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы, Пепе в 41 год получил звание самого старого футболиста в истории турнира. Вот только на поле у команды все складывалось далеко не так триумфально — в первом тайме при тотальном территориальном преимуществе (77% владения после 26 минут) моменты создавались с большим трудом.

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Дождь поливал и в Лейпциге, подмачивая фаворитский статус португальцев. Второй тайм стартовал продолжающимся давлением, но на 62-й минуте чехи в редчайшей вылазке к чужим воротам открыли счет — Лукаш Провод изящным ударом в касание из-за штрафной прошил Диогу Кошту. Это было первое попадание Чехии в створ.

Португалия быстро отыгралась — Нуну Мендеш головой скинул мяч с угла вратарской, голкипер чехов отбил прямо в ногу защитника, который оформил драматичный автогол. После сценарий никак не изменился — португальцы давили, а чехи до самого конца матча больше так и не пробили в створ. Зато две результативные атаки в концовке провели подопечные Роберто Мартинеса: первый гол отменили из-за офсайда Роналду — Криш пробил головой в штангу, а Диогу Жота с пары метров добил головой. Зато уже в компенсированное время легитимно отличился Франсишку Консейсау — защитник чехов неудачно прервал прострел Педру Нету, и нападающий с близкого расстояния вонзил мяч в сетку.

Видимо, португальцы как одни из фаворитов турнира подхватили тот же вирус, что и Франция с Англией. Никакой зрелищной игры от этих ребят, зато тяжелые мучения у оборонительных частоколов. В следующем туре команду Роналду ждет окрыленная Турция.

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