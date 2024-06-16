Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:15

«Станет ли Ямаль мировой звездой? Фати тоже называли вторым Месси». Взгляд на победу Испании

Селюк отреагировал на победу сборной Испании над Хорватией на Евро-2024
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press
Сборная Испании радуется голу в ворота Хорватии на Евро-2024.
Фото Global Look Press
Лука Модрич.
Фото Global Look Press
Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press
1/4
Дмитрий Селюк — о победном старте Испании на Евро-2024.
Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
3:0
Хорватия

Футбольный агент Дмитрий Селюк, проживающий в Барселоне, — о крупной победе Испании над Хорватией на чемпионате Европы-2024 (3:0).

— Несмотря на то, что живу в Барселоне, у меня нет такого, что я болею только за Испанию, — говорит Селюк «СЭ». — Просто в разных командах есть определенные футболисты, которым симпатизирую. Со многими у меня хорошие отношения. Так что я за хороший футбол (Улыбается).

— Но вы получили удовольствие от такой победы Испании?

— Честно говоря, не удивился. Результат был предсказуем.

Родри (сборная Испании) и&nbsp;Матео Ковачич (сборная Хорватии). Испания уступила по владению мячом — впервые за 136 матчей! Но показала, как собирается выиграть Евро

— Почему?

— У хорватов все-так затянулась смена поколений. Много возрастных исполнителей. Но главное наблюдение по этому матчу даже не это.

— А какое?

— Стиль испанцев. На последнем чемпионате мира они все еще играли в тики-таку, подолгу контролировали мяч. Помните, в какой-то игре отдали больше 1000 пасов, рекорд установили!

А что теперь? Отказались от этой философии. Сейчас комментатор матча (наверное, он знает статистику) заметил, что у хорватов процент владения мячом даже больше на 2 или 4 процента. То есть теперь держать мяч — не самоцель для испанцев. Они готовы им делиться. Но три момента — три гола еще до перерыва. Прагматично? Но счет-то на табло.

Сборная Испании радуется голу в ворота Хорватии на Евро-2024.
Фото Global Look Press

— Первые 20 минут получились довольно серыми.

— Ну, послушайте, это же начало чемпионата. Какая-то скованность присутствует. Никто не хочет ошибаться. Вообще, получается, испанцы все решили за вторую половину первого тайма. И после перерыва уже было скучновато (Смеется.). Но ни в коем случае нельзя упрекать обе команды. Это же стратегия. Нужно поберечь силы. Сыграть на результат. 3:0 — звучит сильно. Но знаете, что интересно?

— Что?

— Смотрел матч дома, вышел на улицу в Барселоне. Никакой эйфории! Все буднично восприняли эту победу. Она не стала неожиданной для испанских болельщиков. Никакого праздника не чувствуется, никаких петард, фейерверков. Все понимают, что команда выйдет из группы.

Футболисты сборной Испании праздуют гол в&nbsp;ворота Хорватии в&nbsp;матче Евро-2024. С Испанией снова не скучно. Хорватия — не безнадежна даже после 0:3

— Но 3:0 — не слишком ли крупный счет по такой игре?

— Конечно, хорваты наиграли на гол. Им же дали пробить пенальти. Но... Да и еще несколько моментов у них было. Что поделать. Не день «шашечных». Однако я от них ничего и не жду на Евро. Они не удивят.

— Значит, от Модрича больше чудес ждать не стоит?

— Безумно уважаю этого игрока. Это звезда. Огромная звезда! Но 38 лет... Лука уже и в «Реале» не так ярок. Думаю, его скорее взяли на турнир для ауры. На него смотрят и берут пример. Такие футболисты необходимы в команде. Для авторитета. Когда я возглавлял донецкий «Металлург», пригласил туда Йорди Кройфа. Ему уже было за 30. Это же большой опыт для молодых играть и тренироваться рядом с таким футболистом. То же самое можно сказать и про Модрича. Он икона хорватского футбола. Понимаете? Мировая звезда. Но...

Лука Модрич.
Фото Global Look Press

— Годы берут свое.

— А я же помню Модрича совсем молодым! Когда он только начинал в загребском «Динамо». Донецкий «Шахтер» давал за него большие деньги, но он не пошел в этот клуб. Знаю его агента. Модрич — очень положительный персонаж. Топовый игрок! Но природу не обманешь. Из футбола тоже надо вовремя уйти. Уйти под аплодисменты, а не когда тебе поют «давай, до свидания»!

— Тогда вопрос про 16-летнего испанского вундеркинда. Как вам игра Ламина Ямаля?

— Знаете, «Барселона» любит раскручивать молодых талантов, делать из них звезд. Не всегда, правда, получается.

Ламин Ямаль. Ямаль — самый молодой игрок в истории Евро. В 16 лет оформил голевой пас!

— Это вы о ком?

— А возьмите Ансу Фати. Тот тоже подавал большие надежды. Его называли новым Месси. А этот сезон провел в аренде в «Брайтоне». Так что рано делать глобальные выводы по Ямалю. Парню всего 16 лет!

— Но он уже отдает голевую передачу на Евро.

— Не спорю. Качественный футболист с серьезными задатками. Но это в какой-то степени и беспроигрышная история.

— В смысле?

— Когда 16-летний парень выходит на поле в футболке сборной, это всех умиляет. Не только испанских болельщиков. Вообще всех! Все ему симпатизируют, в том числе и российские любители футбола.

Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

— И все-таки до какого уровня он может дорасти?

— Нет, давайте обойдемся без прогнозов. Фати в «Барсе» дали десятый номер. А потом травма, что-то еще... И уже оценки поскромнее. Важно понимать, как Ямаль будет развиваться физически. Прибавит ли он? Избежит ли повреждений? Что-то прояснится года через два. Ясно, что он выйдет на серьезный уровень. Но станет ли мировой величиной? Вопрос... Пока я не готов сказать, что по потенциалу это второй Модрич или Иньеста. Да, видно большое старание Ямаля. Ну и «Барселона» постарается его раскрутить. Здорово, что и в клубе, и в сборной его не боятся ставить в состав. Это радует.

Ламин Ямаль
Лука Модрич
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Дмитрий Селюк
0
Читайте также
МОК опубликовал имена 14 россиян, допущенных до Олимпиады в нейтральном статусе
«Краснодар» объявил о трансфере вратаря Юрия Дюпина
В Москве при купании в пруду в районе Солнцево утонула 12-летняя девочка
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Визит кораблей РФ на Кубу стал народным зрелищем для жителей Гаваны
Туман и двоение в глазах. Инфекционист рассказал о первой помощи при ботулизме
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Главный тренер сборной Албании Силвиньо: «Я разочарован поражением от Италии»
В третий раз в истории Евро чемпион начал защиту титула с волевой победы
Кьеза: «Реакция игроков сборной Италии на быстрый гол Албании была отличной»
Спаллетти рассказал об ожиданиях от матча с Испанией
Спаллетти недоволен игрой сборной Италии в матче Евро-2024 против Албании
Матчи чемпионата Европы 16 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Италия пропустила на 23-й секунде, но обыграла Албанию. Спаллетти сделал заявку на выход из «группы смерти»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости