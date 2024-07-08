Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 20:45

Сумасшедший, поменявший «Барселону» на Загреб, стал надеждой Испании на Евро. Ольмо уже взял два титула с де ла Фуэнте

Дани Ольмо помог Испании выйти в полуфинал Евро-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дани Ольмо.
Фото Reuters
Один из героев испанской сборной на Евро-2024.

Я — испанец

Некоторые фразы или определения порой откладываются где-то в памяти и потом всплывают при соответствующем поводе. Так случилось по ходу четвертьфинального матча с немцами, когда Дани Ольмо, заменив травмированного Педри, сначала открыл счет, а на исходе дополнительного времени принес Испании победу идеальной подачей на голову Мерино. В этот момент вспомнилось, как испанские журналисты рассуждали о назначении на пост главного тренера «Красной фурии» Луиса де ла Фуэнте и знакомились с теми, кого он пригласил на свои первые матчи.

Когда дело дошло до Ольмо, в одном из материалов этого полузащитника назвали особенным футболистом для де ла Фуэнте. Все благодаря победе на молодежном Евро-2019, которой тренер очень дорожит. Тогда в финале против Германии (таких совпадений, включая счет 2:1, просто не бывает!) решающим оказался гол Ольмо.

Его — забившего ранее Франции и Бельгии — естественно, признали лучшим игроком финала, а сам герой тогда признавался: «Мечта любого молодого испанского игрока — носить футболку национальной команды. Очень трудно попасть в список вызванных, но нужно продолжать работать. Я сделаю для этого все возможное».

Луис де&nbsp;ла&nbsp;Фуэнте. Человек, вернувший настоящую «Красную фурию». Работа де ла Фуэнте стала откровением

Вроде бы банальные слова, но как раз Ольмо доказал, что добраться до вершины можно самым неожиданным способом. В случае с ним — через загребское «Динамо». Причем Дани сам признавался, что, получив вызов в молодежную сборную, он был самым неизвестным игроком в той команде, а его жизнь разделилась на до и после того первенства. Он не искал легких путей и, в 16 лет покинув академию «Барселоны», отправился в Хорватию с мечтой стать профессиональным футболистом. При альтернативном варианте с «Манчестер Сити»!

«Поначалу люди говорили, что я сумасшедший. Однако то, что предлагало «Динамо», не предлагал ни один другой клуб. Я должен был тренироваться с первой командой в 16 лет, и в то время мы чувствовали, что это был лучший вариант для меня и, прежде всего, для моего будущего. Это решение очень помогло мне не только на профессиональном уровне, но и как человеку. Когда я оказался там, на адаптацию отводился первый год — я должен был играть во второй команде, однако через три месяца я уже тренировался с первой командой. Это определенно заставило меня вырасти», — вспоминал о своем решении Ольмо.

Тогда, кстати, в хорватской прессе поднималась тема смены спортивного гражданства. Реальные шаги со стороны федерации действительно были. Она сообщила о данном варианте «Динамо», клуб довел информацию до Ольмо, но молодой талант сразу поставил точку, заявив: «Я всегда говорил, что я испанец, и моя мечта — играть за Испанию».

Дани Ольмо.
Фото Reuters

Вызов Морено

Она осуществилась довольно быстро. После победного европейского первенства в молодежке нового созыва Дани стал капитаном и в новом статусе забил все голы в отборочных играх с Казахстаном (1:0) и Черногорией (2:0). Это было в сентябре 2019-го, а уже в ноябре нынешний главный тренер «Сочи» Роберт Морено вызвал Ольмо в национальную команду. И дебют получился роскошным. Против Мальты новичок по ходу второго тайма заменил Морату и всего через три минуты открыл счет голам на новом уровне.

Дальше все было словно в сказке. Или — как в словах Хосепа Гвардиолы, который однажды назвал Ольмо прекрасным игроком с большим будущим. Дебют в Лиге чемпионов, куда загребское «Динамо» пробилось впервые за долгие годы. Трансфер в коллекционирующий молодых талантов «Лейпциг». Евро-2020 с невероятной по драматизму игрой против ставшей родной Хорватии и двумя решающими передачами в дополнительное время (5:3). Серебро Олимпиады, победа в Лиге наций (с финалом против Хорватии!), а теперь — яркая игра уже на втором в карьере континентальном первенстве.

Испания победила Германию (2:1 д.в.). Джонатан Та&nbsp;и&nbsp;Альваро Мората. Досрочный финал. Испания и Германия выдали самый классный матч Евро

Турнир в Германии Ольмо начинал резервистом. Полчаса с хорватами, ни минуты с Италией, и только в ничего не решавшем матче с Албанией, где де ла Фуэнте выставил второй состав, хавбек вышел с первых минут. Итог — победный голевой пас на Феррана Торреса. В плей-офф Ольмо превратился в ключевого джокера. Гол Грузии, гол + пас Германии, и после травмы Педри нет никаких сомнений — в полуфинале Дани будет в старте. А нынешний сезон может завершиться для футболиста ярче, чем начинался — с хет-трика в ворота «Баварии» в матче за Суперкубок Германии.

Дани Ольмо (справа) и полузащитник сборной Германии Флориан Виртц.
Фото Reuters

«Десятка»

Достаточно много забивая, сам Ольмо говорит, что он в большей степени плеймейкер. Об этом говорят и цифры, ведь начиная с Евро-2020 ни один европеец так часто (6 раз) не ассистировал партнерам на крупнейших турнирах сборных.

«Я не думаю, что мой тип игрока вымирает, но, возможно, нас стало меньше, чем раньше. Для меня это лучше. Футбол развивается, становится меньше схем 4-2-3-1 и больше гибридов, таких как 4-3-3 или 4-2-2-2. Игроки адаптируются. Несмотря на то что я играю на фланге, я все еще чувствую себя «десяткой». Сегодня игроки должны уметь играть на разных позициях. Гибкость системы важна; футбол динамичен, в один момент ты в полузащите, в следующий — на фланге», — говорит испанец.

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино забивает победный гол на&nbsp;119-й минут матча 1/4 финала Евро с&nbsp;Германией (2:1 д.в.). Viva Espana!* До свидания, достойная «манншафт»! Увы, жребий свел их в четвертьфинале

Такие игроки пользуются большим спросом везде. Ольмо за последнее время интересовались клубы АПЛ, «Бавария» и, конечно, «Барселона». Только сине-гранатовым он явно не по карману. Ни сейчас, когда есть возможность выкупить хавбека за 60 миллионов евро, ни после 15 июля, когда данный пункт исчезнет из рассчитанного до 2027 года соглашения с «Лейпцигом». Это означает, что с «быками» придется договариваться о сумме компенсации, а с такой игрой, как на Евро, сумма будет явно выше текущей.

Впрочем, о возможном трансфере Ольмо не думает. Все мысли о сборной, которая, по его мнению, познала вкус победы в Лиге наций и готова бороться за трофей. Соответственно, удовлетворения сейчас больше, чем давления. И, конечно, Дани хочет отблагодарить де ла Фуэнте, который всегда доверял и сыграл большую роль в его жизни. Пять лет назад Луис удивил всех, пригласив в молодежку игравшего в Хорватии Ольмо, а сейчас идет с одним из своих любимых футболистов уже за взрослым Евро.

Чемпионат Европы. 1/2 финала
09 июл, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Испания
Франция

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Дани Ольмо
Луис де ла Фуэнте
Чемпионат Европы по футболу
1
2
Читайте также
Японских спортсменов на Олимпиаде защитят от непристойных фото
Вяхирева перешла из норвежского «Вайперс» во французский «Брест»
Путин в пятый раз приехал на выставку-форум «Россия»
«Питтсбург» подпишет «величайшего русского вратаря». Главные трансферные новости КХЛ на 8 июля
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили серийное производство автомобилей
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Франция 8 лет не играла в финале Евро, Испания — 12! Кто сделает еще один шаг к титулу — реши с фрибетом до 15 000 рублей без депозита в FONBET
Испания — Франция: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро-2024
Россия и Катар на ЧМ хотели показать себя миру с лучшей стороны. Германия на Евро — такой, как она есть
Испания — Франция. Онлайн-трансляция матча полуфинала Евро
Пикфорд уступает только Касильясу по проценту отраженных ударов на Евро
Газзаев — о матче Англия — Нидерланды: «Обе сборные будут играть на пределе своих возможностей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Саутгейта подставили? Английские СМИ слили тактику на Швейцарию — Гарет в бешенстве

Россия и Катар на ЧМ хотели показать себя миру с лучшей стороны. Германия на Евро — такой, как она есть

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости