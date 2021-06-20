На чемпионате Европы историческое достижение — забито уже пять автоголов. И это только после двух туров.

От акций с бутылочками — к другогому мему Евро-2020. За два тура на свой счет автоголы записали Демирал (Турция), Щенсны (Польша), Хуммельс (Германия), Диаш и Геррейру (оба — Португалия). Два последних забили в свои ворота 19 июня в матче с Германией (2:4). Количество автоголов на этом Евро стало рекордным. Для сравнения — на предыдущем турнире в 2016-м их было забито три, а в 2012-м — один.

Главный бомбардир Евро-2020 обошел в списке форварда сборной Чехии Патрика Шика (3 гола) и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду (3 гола). Четыре из пяти мячей в свои ворота забили партнеры 36-летнего нападающего по сборной (Диаш, Геррейру) и «Ювентусу» (Щенсны, Демирал). Совпадение, как думаете?

'Own goal' leads the way through two matchdays at #EURO2020 ? pic.twitter.com/GTG4S0PZoU — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 19, 2021

В соцсетях началась новая волна мемов и шуток над автоголом. Например, популярный паблик ВГИК выложил мем с обладателем золотого мяча, которого зовут «Автогол».

Мем про автогол на Евро-2020. Фото ВГИК «ВКонтакте», пост пользователя «Леонид Федун», Twitter

«Жалко если автогол завершит карьеру, ветеран уже», — отреагировал пользователь «ВКонтакте» Илья Бойков.

«Автогол Семенов Сергеевич?» — высказался другой пользователь.

«Он заслужил «Золотой мяч», — написали в комментариях.

Другой известный паблик «СРА4ТВ» пошутил, что автогол выступает за сборную России, прикрепив фото с именной футболкой национальной команды: «Легенда сборной России. Автогол отгрузил дубль в ворота сборной Португалии. Это его 5-й гол на Евро, лучший результат в истории!»

Легенда сборной России Автогол отгрузил дубль в ворота сборной Португалии. Это его 5-й гол на Евро, лучший результат в истории! pic.twitter.com/8rLGLGbIb8 — СРА4ТВ (@sra4tv) June 19, 2021

Журналист Александр Дорский тоже не упустил возможности поиронизировать над большим количеством автоголов на турнире.

«Роналду может побить рекорд Али Даеи по голам за сборную, но никогда не обгонит Автогол на Евро-2020», — написал Дорский в Twitter.

Роналду (107 мячей) осталось отличиться дважды за сборную, чтобы догнать мирового рекордсмена по забитым голам среди национальных команд Али Даеи (109).

Роналду может побить рекорд Али Даеи по голам за сборную, но никогда не обгонит Автогол на Евро-2020 — Aleksandr Dorskii (@dorskiy) June 19, 2021

Иностранные пользователи по-разному реагировали на уникальное достижение по автоголам на Евро. Чаще всего они шутили на тему клубов чемпионата Англии:

Jari Valimaki: «Манчестер Юнайтед» подпишет автогол на следующей неделе".

Man Utd. Will sign Own Goal next week — Jari V?lim?ki ? (@II_Of_Seven) June 19, 2021

John Condray: «Я слышал, что автогол уже невозможно остановить!»

I've heard that Own Goa is unstoppable once on the pitch! — John Condray (@johncondray) June 19, 2021

SAURAB: «Похоже, этот парень из «Автоголов» неплохой финишер».

This «Own Goals» fella is a prolific finisher, it seems. — SAURAB (@iamsaurablama) June 19, 2021

Nathan: «Арсен Венгер пытался подписать его».

Arsene Wenger tried signing him — Nathan (@JustNathanD) June 19, 2021

lewiss: «Автогол слишком переоценен».

Own goals is an overrated tap in merchant — lewiss ? #FSGOUT #SOUTHGATEOUT (@lfclewiss) June 19, 2021

Vladimir Idiyatov: «Иммобиле скоро обойдет их всех».

Immobile will beat them all soon — Vladimir Idiyatov (@theRealVIF1) June 19, 2021

В 2016-м больше всех голов забил Антуан Гризманн (Франция, 6 мячей), в 2012-м — сразу шесть игроков отличились трижды, в 2008-м — Давид Вилья (Испания, 4 мяча). На Евро-2020 остается только ждать конца чемпионата Европы, чтобы узнать, кто станет лучшим бомбардиром. И вообще, обгонит ли кто-то автогол?