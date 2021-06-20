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«Жалко если он завершит карьеру, ветеран уже». Главный бомбардир Евро-2020 установил рекорд — и это не Роналду

Сергей Баюшкин
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Сегодня, 09:15
Автогол — главный бомбардир Евро-2020 после двух туров группового этапа. Мем про автогол на Евро-2020. Фото ВГИК «ВКонтакте», пост пользователя «Леонид Федун», Twitter
Автогол — главный бомбардир Евро-2020 после двух туров группового этапа.
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На чемпионате Европы историческое достижение — забито уже пять автоголов. И это только после двух туров.

От акций с бутылочками — к другогому мему Евро-2020. За два тура на свой счет автоголы записали Демирал (Турция), Щенсны (Польша), Хуммельс (Германия), Диаш и Геррейру (оба — Португалия). Два последних забили в свои ворота 19 июня в матче с Германией (2:4). Количество автоголов на этом Евро стало рекордным. Для сравнения — на предыдущем турнире в 2016-м их было забито три, а в 2012-м — один.

19&nbsp;июня. Мюнхен. Португалия&nbsp;&mdash; Германия&nbsp;&mdash; 2:4. Йоахим Лев (справа) и&nbsp;Криштиану Роналду.Португалия — Германия: все думали, что Лёв умер, а он просто прилег отдохнуть

Главный бомбардир Евро-2020 обошел в списке форварда сборной Чехии Патрика Шика (3 гола) и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду (3 гола). Четыре из пяти мячей в свои ворота забили партнеры 36-летнего нападающего по сборной (Диаш, Геррейру) и «Ювентусу» (Щенсны, Демирал). Совпадение, как думаете?

В соцсетях началась новая волна мемов и шуток над автоголом. Например, популярный паблик ВГИК выложил мем с обладателем золотого мяча, которого зовут «Автогол».

Мем про автогол на Евро-2020. Фото Паблик ВГИК «ВКонтакте», пост пользователя «Леонид Федун»
Мем про автогол на Евро-2020. Фото ВГИК «ВКонтакте», пост пользователя «Леонид Федун», Twitter

«Жалко если автогол завершит карьеру, ветеран уже», — отреагировал пользователь «ВКонтакте» Илья Бойков.

«Автогол Семенов Сергеевич?» — высказался другой пользователь.

«Он заслужил «Золотой мяч», — написали в комментариях.

Другой известный паблик «СРА4ТВ» пошутил, что автогол выступает за сборную России, прикрепив фото с именной футболкой национальной команды: «Легенда сборной России. Автогол отгрузил дубль в ворота сборной Португалии. Это его 5-й гол на Евро, лучший результат в истории!»

Журналист Александр Дорский тоже не упустил возможности поиронизировать над большим количеством автоголов на турнире.

«Роналду может побить рекорд Али Даеи по голам за сборную, но никогда не обгонит Автогол на Евро-2020», — написал Дорский в Twitter.

Роналду (107 мячей) осталось отличиться дважды за сборную, чтобы догнать мирового рекордсмена по забитым голам среди национальных команд Али Даеи (109).

Иностранные пользователи по-разному реагировали на уникальное достижение по автоголам на Евро. Чаще всего они шутили на тему клубов чемпионата Англии:

Jari Valimaki: «Манчестер Юнайтед» подпишет автогол на следующей неделе".

John Condray: «Я слышал, что автогол уже невозможно остановить!»

SAURAB: «Похоже, этот парень из «Автоголов» неплохой финишер».

Nathan: «Арсен Венгер пытался подписать его».

lewiss: «Автогол слишком переоценен».

Vladimir Idiyatov: «Иммобиле скоро обойдет их всех».

В 2016-м больше всех голов забил Антуан Гризманн (Франция, 6 мячей), в 2012-м — сразу шесть игроков отличились трижды, в 2008-м — Давид Вилья (Испания, 4 мяча). На Евро-2020 остается только ждать конца чемпионата Европы, чтобы узнать, кто станет лучшим бомбардиром. И вообще, обгонит ли кто-то автогол?

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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