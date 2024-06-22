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«Спаллетти отдается своей работе, но команда не готова к победе на Евро». Что думают в Италии о выступлении сборной

Итальянская журналистка считает, что сборная Италии не готова к победе на Евро
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Лучано Спаллетти руководит сборной Италии в матче с Испанией.
Фото Global Look Press
«СЭ» поговорил с журналисткой La Gazzetta dello Sport Алессандрой Боччи о выступлении сборной Италии на Евро-2024.

— Как вам сборная Италии на этом турнире?

— Пока всё идет примерно так, как я и предполагала. Победа над Албанией и поражение от Испании не удивили. При нынешней формуле розыгрыша сложно не выйти из группы, так что надо дождаться серии плей-офф, чтобы делать серьезные выводы.

— Италия провела унылый матч против Испании. Чего теперь ждать с Хорватией в последнем туре?

— С Испанией у нас явно ничего не получилось. Если бы не Доннарумма, могли проиграть и с крупным счетом. Не исключаю, что Спаллетти внесет коррективы в стартовый состав во всех линиях. Кроме, разумеется, вратарской.

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— Что вы думаете о работе Спаллетти?

— Лучано стопроцентно заслуживает того, чтобы работать со сборной Италии. Всей своей карьерой он доказал, что является одним из топовых тренеров в нашем футболе. Ну а исторический скудетто с «Наполи» стал вишенкой на торте. Спаллетти принял сборную в непростой момент и вывел ее на Евро, обновил состав. Но не думаю, что кто-то ждал от нашей команды особых чудес на этом турнире: мы ведь явно не входим в число фаворитов. Лучано, как вы и сами помните по «Зениту», полностью отдается своей работе и отличается высоким профессионализмом, чего требует и от своих подопечных. Но сборная Италии прямо сейчас вряд ли готова к победам на крупных турнирах.

— Спаллетти решил взять в сборную полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли, который пропустил практически весь сезон из-за дисквалификации. Правильно сделал?

— Парень отбыл свою дисквалификацию и успел вернуться на поле в самой концовке чемпионата, а в сборной ведь дефицит таких игроков. Лучано посчитал, что талантливый Фаджоли, который все же весь сезон тренировался с «Ювентусом» на общих основаниях, готов к турниру. Вот он и взял парня в Германию. И если тот выйдет в стартовом составе против Хорватии, удивляться не стоит.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти.
Фото AFP

— Форвард Джанлука Скамакка очень ярко проявил себя на финише клубного сезона, но на Евро-2024 пока явно не блещет. Прорвет ли его против Хорватии?

— Нынешняя Хорватия — не та топ-команда, что была раньше. Хочется верить, что Италия с ней справится. Что касается Скамакки, то давайте дождемся объявления стартового состава нашей команды. Вдруг Лучано решит оставить его на скамейке запасных?

— Кто точно там не окажется, так это голкипер Доннарумма.

— Помню его еще совсем пацаном, ведь он очень рано ярко заявил о себе в большом футболе. Джиджио еще достаточно молод, но уже много чего пережил в своей карьере и набрался как игрового, так и житейского опыта, завоевав немало титулов. Недаром же Спаллетти сделал Доннарумму капитаном на этом турнире. В грустном матче с Испанией наш вратарь достойно сделал свою работу.

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— С Доннаруммой в «ПСЖ» будет конкурировать Матвей Сафонов. Есть у него шансы?

— Доннарумма в Париже сам был в ситуации, когда ему приходилось доказывать свое право стать первым номером. У него были непростые времена, да и в прошедшем сезоне далеко не все прошло гладко. Критики на долю Доннаруммы выпадает немало, и она обильно чередуется с похвалой. Джанлуиджи приобрел солидный опыт, а это дорогого стоит. Честно говоря, ничего не знаю про вашего вратаря, но уверена, что его трансфер в «ПСЖ» никак не отразится на Доннарумме с психологической точки зрения. Понятно, что на данный момент он — игрок стартового состава. Но ведь следующий сезон у «ПСЖ» будет очень сложным из-за его продолжительности и насыщенности. Так что ваш вратарь наверняка получит не один шанс показать себя в деле.

Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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