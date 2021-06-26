Немного фантазии в ожидании старта матчей на вылет.

Формат чемпионата Европы с 24 участниками — спорная затея УЕФА. Про минусы вроде размывания уровня и прочего говорилось уже много, повторяться нет смысла. Равно как и про плюсы, а они тоже есть — например, теперь даже после поражений в первых двух матчах сохраняются шансы заскочить в плей-офф с третьего места, что добавляет мотивации. Тем более что УЕФА все равно не будет сокращать число команд — изменения возможны разве что, наоборот, в сторону увеличения.

Но вот сделать формулу турнира более логичной и понятной можно. Сейчас, например, совершенно непонятно, по каким принципам формируется сетка плей-офф. Например, почему победители групп B, C, E и F попадают в 1/8 финала на команды, занявшие третьи места, тогда как сильнейшие в группах А и D на — вторые, а не как-то по-другому? Почему вторые места из групп A, B, D, и Е играют между собой, не выходят на кого-то из победителей групп? По каким критериям в четвертьфинале часть пар 1/8 финала, где есть победители групп, сводится между собой, а часть попадает на сильнейших в противостояниях, где играют два вторых места? Это же все прописано заранее, но логики тут никакой нет, а принцип формирования сетки непонятен. Наверняка в недрах УЕФА есть какая-то хитрая формула, где все разъясняется, но здравого смысла все равно в нынешней системе мало.

А если есть такие вопросы, то, соответственно, возникают сомнения в справедливости всей системы розыгрыша.

Например, во время Евро-2016, первого турнира с 24 командами, много обсуждался факт, что две половины сетки получились неравноценными по силе. В одной были Швейцария, Польша, Хорватия, Португалия, Уэльс, Северная Ирландия, Венгрия и Бельгия, а в другой — Германия, Словакия, Италия, Испания, Франция, Ирландия, Англия и Исландия.

Да и сейчас, на Евро-2020, половина с Бельгией, Португалией, Италией, Францией, Хорватией и Испанией выглядит внушительнее.

Сетка плей-офф Евро-2020. Фото «СЭ»

Конечно, отчасти это зависит от жеребьевки финального турнира и выступления в группе. Займи та же Испания первое место, а не второе — была бы в другой половине сетки и играла бы с Украиной, а не с Хорватией. Но все равно вопросы остаются.

И есть удачный пример, как их можно избежать, сделав розыгрыш Евро более логичным и понятным. В ожидании матчей 1/8 финала можно сесть и немного пофантазировать (каждый же в детстве чертил такие таблички и сетки?).

Речь об олимпийском хоккейном турнире. На трех последних Олимпиадах, начиная с Игр-2010, формула там такова: 12 сборных разбиты на три группы по четыре команды; после группового этапа никто не вылетает — составляется сводная таблица всех 12 сборных, четыре лучших сразу выходят в четвертьфинал, остальные восемь играют плей-ин. Формируется сетка: в 1/4 финала первая команда рейтинга играет с победителем пары, где встречались 8-я и 9-я сборные в сводной таблице, 2-я — с 7/10 и так далее; в полуфинале победитель пары, где играет лидер рейтинга, встречается с победителем пары, где играет 4-я и 5/12 команды.

Детали построения сетки плей-офф могут отличаться, нас прежде всего интересует принцип с построением сводной таблицы всех сборных. С ее помощью можно было бы определять участников плей-офф и на Евро. В данном случае ничего революционного — никаких плей-ин и прочей экзотики, 16 сильнейших сразу проходят в 1/8 финала. Помним, что наша задача — предложить четкий, ясный и понятный принцип формирования сетки плей-офф без той абракадабры, что есть сейчас.

Принципы те же, что использует УЕФА при определении четырех лучших сборных среди занявших третье место в группе: очки, разность мячей, количество забитых, а при равенстве этих показателей смотреть не рейтинг, а место, занятое в группе.

Сводная таблица сборных на Евро-2020. Фото «СЭ»

Как видим, все 16 сборных, отобравшихся в 1/8 финала, совпадают с нынешним форматом — ничего революционного.

При этом становятся наглядно видны плюсы такой системы: она стимулирует топ-сборные выкладываться в каждом матче, побеждать и много забивать, дабы забраться повыше. Отличный пример — игравшая вполноги Франция (последние 10 минут матча с Португалией — стыд и позор для обеих команд, которые тупо катали мяч в центре поля, будучи всем довольными), которая в сводной таблице лишь 8-я. Прошел групповой этап мощно, как Италия или Нидерланды, — получил наиболее слабого соперника. Валял дурака, даже будучи фаворитом, — извини, будет сложно, а не так, как сейчас, когда катавшая вату Франция получила Швейцарию, а те же итальянцы — здорово выглядящую на этом турнире Австрию.

Дальше — все просто. 1-я команда играет с 16-й, 2-я — с 15-й и так далее. Получаются следующие пары:

1. Италия — Украина

2. Нидерланды — Дания

3. Бельгия — Швейцария

4. Швеция — Чехия

5. Англия — Уэльс

6. Австрия — Хорватия

7. Испания — Германия

8. Франция — Португалия

Дальше, чисто теоретически, можно вообще сделать плавающую сетку плей-офф, когда в каждом следующем раунде команда с наивысшим номером посева получает в соперники команду с самым низким из оставшихся.

Альтернативная сетка плей-офф. Фото «СЭ»

Но в футболе это вряд ли сработает — тут своя специфика подготовки к матчам, а сидеть два-три дня, не зная, с кем ты будешь в итоге играть, — не лучший вариант.

Так что логичнее сформировать четкую сетку до конца турнира, как это делает УЕФА, но с допуском того, что в теории высший номер посева будет играть с низшим на каждой из стадий. Как это происходит в теннисе. Получается так:

1/4 финала

1. Победитель матча 1 — Победитель матча 8

2. Победитель матча 2 — Победитель матча 7

3. Победитель матча 3 — Победитель матча 6

4. Победитель матча 4 — Победитель матча 5

1/2 финала

1. Победитель матча 1 — Победитель матча 4

2. Победитель матча 2 — Победитель матча 3

Понятно, что все это чистой воды фантазия, которая никогда не воплотится на практике. Но, согласитесь, логики тут больше, чем в нынешней системе.