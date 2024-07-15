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Испания — трижды рекордсмен: историческая статистика чемпионата Европы

Испания установила рекорд по забитым мячам на одном чемпионате Европы
Кирилл Бурдаков
Статистик
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Дани Карвахаль с чемпионским кубком.
Фото Reuters
Главные цифры после финала Евро-2024 Испания — Англия (2:1).

Сборная Испании победила в Берлине англичан и в четвертый раз в истории завоевала золото чемпионата Европы. Испанцы, поднимавшие трофей в 1964, 2008 и 2012 годах, обогнали в рейтинге успешности Германию, которая праздновала успех в трех из шести своих финалов. По два континентальных кубка завоевали Италия и Франция, по одному — СССР, Чехословакия, Португалия, Нидерланды, Дания и Греция. Англия продлила свою бестрофейную серию, стартовавшую 58 лет назад — с победы над немцами в решающем матче домашнего чемпионата мира.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт оказался первым тренером в истории, два раза уступившим в финале чемпионата Европы. До него дважды добраться до решающей стадии получалось только у немцев Хельмута Шена и Берти Фогтса. Первый с ходу завоевал титул в Брюсселе, но не сумел защитить его в Белграде, а второй исправился за неудачу в Гетеборге триумфом в Лондоне. Кстати, на Евро-2024 работали всего два специалиста, имевших в активе выход в финал Евро, — Саутгейт и проигравший восемь лет назад португальцам француз Дидье Дешам.

Но четвертый титул — не единственное уникальное достижение испанской сборной. На пути к трофею команда Луиса де ла Фуэнте одержала семь побед — шесть в основное время и одну — над немцами — в дополнительное. Португалия Фернанду Сантушу в 2016-м и Италия Роберто Манчини в 2021-м тоже не проигрывали, но итальянцу в карьерный баланс пошли две ничьи (победа или поражение в серии пенальти не учитывается, для тренера и команды матч записывается как ничейный), а португальцу — сразу четыре (при единственной победе в основное время!). После введения групповых турниров стопроцентный результат на Евро выдавала только Франция Мишеля Идальго, которая в 1984 году четыре раза справилась с соперниками в основное время и один раз в дополнительное. Остальные триумфаторы либо теряли очки в группе, либо доводили дело до пенальти.

И именно державшийся 40 лет рекорд команды Идальго испанцы побили за несколько минут до конца финального матча. Гол Микеля Ойярсабаля оказался 15-м для пиренейцев на нынешнем турнире. Удивительно, но отличиться в семи матчах успели 10 футболистов (а ведь был еще и автогол итальянца Калафьори). У французов в 1984 году забивали всего пятеро, правда, в обойме де ла Фуэнте и близко нет бомбардира калибра Мишеля Платини.

Хесус Навас, приняв участие в трех матчах завершившегося чемпионата Европы, завоевал второй континентальный титул в карьере. Защитник «Севильи» стал 14-м игроком, которому удалось дважды поднять трофей над головой. Также в элитный клуб входят 12 партнеров Наваса по сборной, победившей на ЧЕ-2012, и немец Райнер Бонхоф, попадавший в заявку на чемпионаты 1972 и 1980 годов.

Партнеры Наваса по сборной Дани Карвахаль, Начо и Хоселу, выступающие за мадридский «Реал», пополнили список игроков, которым удалось в течение года взять Лигу чемпионов и чемпионат Европы. Всего лишь во второй раз в истории Евро главный трофей добыла страна, чей представитель ранее завоевал Кубок чемпионов. В 1988 году пять голландцев приняли участие в исторических для ПСВ и сборной турнирах.

А вот список футболистов, проигравших в течение месяца два финала, в этом году не расширился. Среди двойных неудачников остаются немец Михаэль Баллак, француз Антуан Гризманн и четверка англичан — защитники Джон Стоунс и Кайл Уокер, хавбек Фил Фоден и нападающий Рахим Стерлинг. Трое из них уступили и в воскресном финале. Но «Манчестер Сити» покинул Лигу чемпионов еще раньше.

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