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В сборных Испании и Швеции вспышка коронавируса. Через четыре дня им играть между собой на Евро-2020

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 11:45
В каком составе сборная Испании выйдет на матч Евро-2020 против Швеции? Фото AFP
В каком составе сборная Испании выйдет на матч Евро-2020 против Швеции? Фото AFP
Теги:
Есть ли угроза срыва матча?

В сборной Испании уже два положительных теста на COVID-19. В воскресенье стало известно о болезни капитана «красной фурии» Серхио Бускетса. Полузащитник согласно протоколу тут же был изолирован от остальной команды, которая тоже села на карантин. Однако в ночь на среду положительный тест сдал еще один игрок — Диего Льоренте.

«Мы с сожалением сообщаем, что центральный защитник Диего Льоренте сдал положительный тест. Футболист покинет расположение сборной, соблюдая все установленные протоколы. Тренировки национальной команды будут продолжаться в соответствии со всеми необходимыми протоколами», — говорится в официальном сообщении испанской федерации.

Публикация от Selecci?n Espa?ola de F?tbol (@sefutbol)

Согласно действующему в Испании ковид-протоколу, еще один положительный тест будет означать неконтролируемую вспышку коронавируса в лагере сборной, что ставит под угрозу поездку команды в Севилью, где в понедельник она должна сыграть первый матч группового этапа Евро-2020 против Швеции.

Во вторник вечером у Испании был запланирован товарищеский матч с Литвой. Однако из-за того, что основная команда сидит на карантине, на поле вышла молодежная сборная, которая спокойно разгромила прибалтов — 4:0.

Еще в понедельник главный тренер испанцев Луис Энрике на всякий случай вызвал пятерых футболистов — защитника Рауля Альбиоля, полузащитников Браиса Мендеса, Пабло Форнальса, Карлоса Солера и нападающего Родриго Морено. Позже к ним присоединился голкипер Кепа Аррисабалага. Все они тренируются в специальном «пузыре», отдельно от основной части сборной. А в среду к ним добавились еще 11 игроков из молодежки — очевидно, в федерации решили основательно подстраховаться.

У Луиса Энрике и боссов федерации есть время до 22.00 12 июня, чтобы решить, как быть дальше — вносить ли изменения в заявку или надеяться, что Бускетс и Льоренте быстро выздоровеют, положительных тестов больше не будет, и ничего не менять.

При этом в сборной Швеции тоже два заболевших COVID-19. В понедельник положительный тест сдал полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски (он не полетел с командой на тренировочную базу в Гетеборг, а остался в Стокгольме), а вчера к нему добавился хавбек «Болоньи» Маттиас Сванберг. Причем, как сообщает Aftonbladet, о положительном тесте последнего стало известно прямо по ходу тренировки. Сейчас Сванберг изолирован от остальной команды, которая должна пройти еще одно обследование.

Руководство сборной Швеции уже объявило, что не станет вызывать никого на замену заболевшим, а будет дожидаться их выздоровления.

В связи со всем этим возникает вопрос — может ли УЕФА отменить матч Испания — Швеция и перенести его на более поздний срок? Нет, это исключено.

Согласно протоколу, команда считается готовой выйти на поле, если в ее составе есть 13 человек, включая вратаря. Однако пока до этого далеко. Кроме того, и для Испании, и для Швеции это первый матч на Евро-2020. По регламенту турнира не позднее чем за 48 часов до стартового свистка в заявку можно внести неограниченное количество изменений, в том числе и по причине заболеваний COVID-19 и случаев тесных контактов с заболевшим.

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