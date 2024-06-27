Удаление, букет карточек, потасовка после матча. Турция прорвалась в плей-офф в огненной игре

Турки выиграли в большинстве.

В отличие от группы Е, в квартете F все было предельно понятно. Чехии, чья атака осиротела из-за травмы Шика, нужно было выигрывать. Турции было достаточно не проиграть. Так что началась игра в Гамбурге предсказуемо — с серии чешских атак. Однако турки в силу своего менталитета не способны сосредотачиваться исключительно на обороне. Винченцо Монтелла, который до сборной довольно успешно работал с «Адана Демирспор», дух местного футбола прочувствовал изнутри.

Причем, как и в своем прежнем клубе, итальянец предпочитает легкую линию атаки, в которой классический центральный нападающий просто не нужен. Артем Дзюба в свое время с этим познакомился и вряд ли остался доволен. На Евро в центре нападения у «Лунных звезд» играет Барыш Йылмаз, которого привычнее видеть на фланге, а в чемпионском составе «Галатасарая» он периодически появлялся на позиции латераля.

В среду у Турции была та же линия атаки, что и стартовой игре с Грузией — с отдохнувшими в прошлом туре Ардой Гюлером и Кенаном Йылдызом. Соответственно, темп обе команды держали неплохой. Только все расклады, как это часто случается, изменились на ровном месте. Барак, уже имея на своем счету желтую карточку, контролировал мяч в центре поля и, умудрившись на мгновение дать слабину, шипами наступил на ногу классно сработавшему в прессинге Салиху Озджану. Удаление.

С этого момента давление на турецкие ворота спало. Не сказать, что прежде оно было критичным, но шансы забить у Чехии появлялись. Не повезло, что самый очевидный из них выпал на долю центрального защитника Гранача. Удача на этом турнире явно обходит этого игрока стороной. В двух первых матчах он забил в свои ворота, допустил результативную ошибку и стал виновником назначения пенальти. Теперь — с нескольких метров плохо пробил головой.

В меньшинстве же Граначу пришлось сосредоточиться на выполнении прямых обязанностей. Причем ему и там не повезло — когда Кенан Йылдыз полез в обводку и попал оппоненту шипами в ногу. Вингеру «Ювентуса» повезло, что вслед за карточкой за этот фол он вскоре чуть не получил вторую. Численный перевес Турции сохранился, контроль мяча увеличился, но остроты в первом тайме не хватало. Скорее на последней минуте первого тайма мог забить промчавшийся к воротам Давид Юрасек. Турок выручил Мерт Гюнок.

Казалось, Турция просто не понимала, как разыграть лишнего, однако в перерыве Монтелла провел качественную работу. Да еще и подкрутил настройки, отправив в опорную зону Каана Айхана. И все сразу заработало так, как нужно. Пошли атаки, усилилось давление, и все это вылилось во взятие ворот. Первый удар из центра штрафной Станек вытащил, выдав один из лучших сейвов турнира, однако Хакан Чалханоглу с подбора попал в дальний угол. Чехи же еще и потеряли травмировавшегося вратаря.

Сборная Турции празднует гол Хакана Чалханоглу в ворота Чехии. Фото Reuters

И все же они — настоящие бойцы. Не сломались, полезли вперед, и замены Ивана Гашека принесли плоды. Хоры заставил Гюнока допустить ошибку в борьбе за верховой мяч, и пусть удар форварда на ленточке остановил Самет Акайдын, на добивании отличился Соучек. Горячая концовка, которая вылилась в потасовку после финального свистка, была обеспечена, ведь еще один гол выводил Чехию в плей-офф. Кухта даже послал мяч в сетку — но уже после свистка.

Турки в итоге собрали одиннадцать (!) желтых карточек. У чехов наказывали даже тех, кто сидел на скамейке, включая нарвавшегося на дисквалификацию в следующей игре Шика. Только отбыть ее на этом турнире не получится. Дальше идет Турция. В этой помолодевшей команде победную точку поставил 33-летний Дженк Тосун. В третьем в истории плей-офф турок ждет Австрия.