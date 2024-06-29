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«Хвича лучше всей сборной Испании». За эти слова Мамардашвили прилетает от болельщиков

Фанаты «Валенсии» раскритиковали вратаря Мамардашвили за слова об Испании
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Георгий Мамардашвили.
Фото Reuters
Припоминают недавние встречи.

Cборная Грузии — однозначно главные герои группового этапа Евро. Дебютанты турнира не только не опозорились, но и победили Португалию в последнем туре, что позволило выйти в плей-офф с третьей строчки. Настоящий подвиг для команды, от которой никто ничего не ожидал.

Хвича Кварацхелия празднует гол в&nbsp;ворота сборной Португалии. Главная сенсация Евро. Грузия обыграла Португалию и вышла в плей-офф — на Испанию!

Вероятно, такой результат не был бы возможен без гигантской самоуверенности грузинских футболистов. Она точно присутствует — иначе очень сложно объяснить слова одного из героев сборной Грузии, вратаря Мамардашвили. Георгий дал интервью накануне встречи 1/8 финала со сборной Испании, где сказал следующее: «Микаутадзе очень хорош. Я думаю, он перейдет в большую европейскую команду. Хвича? Он лучше всей сборной Испании».

За дерзость вратарю «Валенсии» тут же прилетело от болельщиков в соцсетях:

Sladeofficial_7: «Бро победил Португалию и думает, что он лучше всех, лол. Посмотрим, как он проглотит пять голов от Испании»;

Half_castFCB: «Вот почему Ямаль забьет ему»;

Sir_eeid: «Бро не представляет, что ему предстоит встретиться с Ламином и Нико»;

Izzy_AMB: «Будь осторожен в своих желаниях»;

dpi_Flickz: «Жаль, мне нравится он как голкипер и Квара — как игрок. Но Ламин Ямаль буквально лучше, чем вся Грузия»;

Kamaldeen_0: «Сказав это, он теперь пропустит 3-4 мяча от Испании».

Георгий Мамардашвили.
Фото AFP

Но не все отнеслись к этим словам с негодованием. Многие болельщики спрашивали «И где здесь ложь?», другие пытались мыслить рационально. Например, один из пользователей написал: «Он не так уж и неправ. Но как команда Испания на многие километры дальше его сборной. У Грузии есть отличный вратарь и левый вингер, но больше нет никого».

На самом деле в полной версии интервью Мамардашвили был куда менее дерзок. Он действительно сказал, что Хвича лучше всей Испании, но вообще-то уважал соперников в своих высказываниях:

«Для меня Испания — фаворит на победу на Евро. Грузия — маленькая страна с большим сердцем, и мы должны изо всех сил бороться, чтобы пройти дальше. Мы хорошо проводим чемпионат Европы. Теперь мы должны веселиться, бороться и соревноваться. Я не скажу, что мы победим. Просто должны бороться до конца и посмотреть, что произойдет.

Я готовился весь год, чтобы достичь этого уровня, и надеюсь, что останусь на нем и дальше. Против Испании мы должны хорошо обороняться и стараться быть резкими в контратаках. Впереди у нас быстрые и качественные игроки. Кто меня беспокоит в Испании? Почти все. У Ямаля много качеств: он забивает голы, делает передачи... У них также, на мой взгляд, лучший вратарь сезона в ла лиге. Мы должны будем бороться и оставаться сосредоточенными».

Георгий Мамардашвили, сборная Грузии. Мамардашвили — супергерой Грузии в группе Евро. Но даже его сумасшедших сейвов будет недостаточно, чтобы остановить Испанию

Так что испанцам не стоит спешить с критикой — хотя вырванная из контекста фраза действительно звучит провокационно.

Георгий Мамардашвили
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
ФК Валенсия
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