А фондю лучше гуляша!

Немецкие власти ожидали от домашнего Евро определенной жестокости, но, несмотря на несколько инцидентов, пока турнир проходит довольно мирно. Противостояния болельщиков приняли забавную форму — фанаты пытаются принизить соперников, издеваясь над национальными блюдами друг друга.

Тренд задали швейцарцы — уже во второй день Евро один из болельщиков «нати» на игре с Венгрией показал простой, но жутко обидный для национальной гордости венгров плакат. На листе картона черным маркером было выведено: «Фондю лучше гуляша». Швейцарцы выиграли в матче, и, что забавно, по данным ESPN, в раздевалке действительно перекусили фондю. Получается, болельщик не соврал.

Дальше явление набрало обороты и ожесточилось — в тот же день албанцы принялись на глазах изумленных итальянцев ломать спагетти. Болельщики « с куадры адзурры» от бессилья театрально падали на колени. Зато после матча падать пришлось уже албанцам — Италия победила.

С этого момента в тренде появилась закономерность — издевающийся над едой часто проигрывает матч. Так, кто-то из поляков на игре с Нидерландами выставил плакат, гласивший: «Колбаса лучше гауды». Оранжевые победили.

Следом пострадали австрийцы — фанаты команды Рангника демонстративно ломали багеты перед лицом французских гостей. Поклонники трехцветных картинно подыгрывали, но после встречи, в которой сильнее оказалась Франция, расстраиваться пришлось уже австрийцам.