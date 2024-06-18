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Тренд немецкого Евро — гастровойны. Австрийцы ломали багеты, албанцы — спагетти

Австрийский фанат сломал багет на глазах у французских болельщиков
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Шуточные издевательства над национальными блюдами — тренд Евро-2024.
А фондю лучше гуляша!

Немецкие власти ожидали от домашнего Евро определенной жестокости, но, несмотря на несколько инцидентов, пока турнир проходит довольно мирно. Противостояния болельщиков приняли забавную форму — фанаты пытаются принизить соперников, издеваясь над национальными блюдами друг друга.

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Тренд задали швейцарцы — уже во второй день Евро один из болельщиков «нати» на игре с Венгрией показал простой, но жутко обидный для национальной гордости венгров плакат. На листе картона черным маркером было выведено: «Фондю лучше гуляша». Швейцарцы выиграли в матче, и, что забавно, по данным ESPN, в раздевалке действительно перекусили фондю. Получается, болельщик не соврал.

Дальше явление набрало обороты и ожесточилось — в тот же день албанцы принялись на глазах изумленных итальянцев ломать спагетти. Болельщики «скуадры адзурры» от бессилья театрально падали на колени. Зато после матча падать пришлось уже албанцам — Италия победила.

С этого момента в тренде появилась закономерность — издевающийся над едой часто проигрывает матч. Так, кто-то из поляков на игре с Нидерландами выставил плакат, гласивший: «Колбаса лучше гауды». Оранжевые победили.

Следом пострадали австрийцы — фанаты команды Рангника демонстративно ломали багеты перед лицом французских гостей. Поклонники трехцветных картинно подыгрывали, но после встречи, в которой сильнее оказалась Франция, расстраиваться пришлось уже австрийцам.

Были и другие гастрономические плакаты — «Ешь пасту, беги быстрее» от итальянцев или «Шницель лучше багета» от австрийцев. Вероятно, дальше по турниру мы увидим еще немало элементов «продовольственной войны». Ну и пусть — лучше так, чем как англичане с сербами.

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Чемпионат Европы по футболу
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