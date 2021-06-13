Экс-арбитр ФИФА — о Черчесове, Дзюбе и перспективах сборной России после крупного поражения на старте.

«Первоклассники сыграли с выпускниками»

— Охарактеризовать нашу игру одним словом сможете?

— Одного не хватит.

— Тогда не сдерживайте себя.

— Первоклассники сыграли с выпускниками.

— Жестко вы. Как считаете, после такого матча стоит персонально перед Лукаку встать на одно колено?

— Ха! Только в рамках общей акции. Но сказать спасибо стоит. Выразить благодарность, что имели возможность сыграть против такого футболиста. Это большое везение.

— Будь вы тренером — как решали бы в сегодняшней сборной проблему Лукаку?

— Это легко сказать — «будь тренером»... Сама игра показала: в сборной много футболистов, которые в пограничном состоянии. Юра Жирков, например.

— Не пугайте меня. Что такое «пограничное состояние»?

— Видно, что не готов! А резерва нет. Решать проблему Лукаку можно одним способом: сделать так, чтоб бегал без мяча. Накрывать не его, а отдающего. Лукаку зависимый! Моменты создавали те, кто искал его мячом. Блокировать надо было их.

— Это и не удалось?

— Абсолютно... В чем проблема-то? В нашей лиге защитники не умеют защищаться. Все команды, бьющиеся за еврокубки, имеют подавляющее преимущество. Защитники участвуют только в атакующих действиях. А против Бельгии — совсем другая история. Требуются чисто оборонительные навыки. Это беда! Особенно ярко второй гол все показал. Где защитник? В носу ковырял! Второе — с нападающими такого уровня сталкиваются только, оказавшись против Бельгии на чемпионате Европы. А на судьбоносных позициях в наших клубах играют легионеры.

— «Судьбоносные» — это?..

— Разыгрывающие полузащитники. Центральные защитники. А наши сидят — как Кутепов и Васин. Нет игрового опыта. У Сереги Игнашевича с Березуцкими была сыгранность. Защита смотрелась монолитнее. Сейчас все иначе. Что у нас есть — сегодня увидели. Перспективы не видно.

«Выше головы не прыгнешь»

— По игре с Бельгией — главный вопрос к Черчесову?

— Станислав Саламович ближе к ситуации. Что мог сделать с этими футболистами — сделал. Выше головы не прыгнешь.

— Обратная замена — это всегда минус не только футболисту. Но и тренеру.

— Совершенно верно.

— Черчесов поменял обратно Черышева. Не видел сразу, что тот не готов?

— Что Черышев не готов — Черчесов знал. В клубе практика небольшая, приехал в общую группу поздновато. Но безвыходная ситуация! Понадеялся: а может, Черышев проявит волевые качества? Но сколько раз Черышев вызывается в сборную — мы видим, что с волевыми качествами у него проблемы.

— Черышев провалил игру?

— Конечно, провалил!

— Вы увидели стартовый состав. Кто вызвал вопросы уже на гимне?

— Первый вопрос — Семенов. Видимо, ничего другого придумать не могли. Баринова он уже и центральным защитником пробовал, и как угодно. Почему вдруг Семенов?!

— Когда-то Виктор Гусев высказался в прямом эфире: «Широков игрок не уровня сборной». Я вас хочу спросить: Семенов игрок уровня сборной?

— Из того, что есть! Может, выбора никакого, безысходность. А может, при равных качествах берешь того, на кого больше надеешься. Не хочется думать о плохом, но возможны подводные рифы. Был же случай, когда в заявку на чемпионат мира был включен Габулов. Откуда, почему, как? С какого перепугу? Околофутбольные моменты.

— Не исключаете, что в этом случае тоже включилось что-то «околофутбольное»?

— Да. Околофутбольный момент. Зачем? С чего?

— Помню, Андрей Баль провалил матч против «Спартака», проиграли дома 1:4. Больше за киевское «Динамо» не играл никогда. Один матч решил все. Как думаете, еще увидим Семенова в майке сборной?

— Думаю, нет. Как не видим Кутепова.

«Сборная постарела на три года»

— Как правильно было играть против этой Бельгии?

— Групповой отбор. Хорошая функциональная готовность. Но по физическому состоянию видно было, что команда в общей своей массе не подготовлена. Чтоб применить этот прессинг. В сборную приезжают по-разному подготовленные футболисты — привести за кроткий срок их в порядок сложно. Но способ один — прессинг и быстрый переход в атаку. Держать мяч — это не про нас. Посмотрите, как бельгийцы быстро уходили в атаку, наши бегом-бегом назад. А Бельгия раз — по тормозам! Счет диктовал. Начинали спокойно контролировать мяч. Задача выполнена — со своей половины ушли. Показателен третий гол, когда Лукаку забивал — это же азбука! Ты должен в секунду считывать открывание! Зачем ты его преследуешь? Сделай ускорение в другую сторону! Вот оно — отсутствие игрового опыта на позиции центрального защитника. Нужно нырять во «вне игры» — а он наоборот.

— Сами футболисты говорили — к чемпионату мира штаб Черчесова их подготовил феноменально. Не бегали, а летели.

— А сейчас ничего этого нет. Даже близко.

— Это ужасно.

— А когда был чемпионат мира?

— Три года назад.

— Вот вам и ответ на вопрос. Я вам историю из прошлого, ладно?

— Обожаю ваши истории из прошлого.

— 88-й год, Евро. Второй место. Ванька Бастен Дасайчика расстрелял. А на чемпионат мира через два года я поехал со сборной Лобановского как администратор. До этого сыграли товарищеский матч в Израиле — потеряли Михайличенко. У него врожденный вывих руки, а там как-то нехорошо столкнулся. Решили не рисковать, оставить. Уже в Италии перед матчем с румынами Лобановский гоняет и гоняет. На базе в Чокко устраивает даже какой-то матч с карабинерами, которые нас охраняли. Врач команды Мышалов подходит: «Валерий Васильевич, давайте сбрасывать нагрузки...» — «Нет, Савелий, будем готовиться по тому же плану, что был на «Европе»!» Потихонечку прибавлять — набирая по ходу турнира. Но Лобановский не учел некоторые моменты — футболисты впервые приехали из Европы. Все в разном состоянии. Они приехали — а чемпионат СССР продолжается. Сидят, ждут. Разбалансированность! А главный момент — они постарели на два года. У Станислава Саламовича такая же ситуация. Посмотрите на Артемку Дзюбу.

— Смотрю. Так что?

— «Зенит» идет под алыми парусами, чешет всех подряд. А Дзюба тоже постарел.

— Уже не тот, что на чемпионате мира?

— Это еще как чувствуется! Хотя прибавил в техническом плане. Но «функция» подсела. Свежести нет. Может, опытные тренеры и могли бы проконсультировать Черчесова — но, возможно, слышат: «Спасибо, не надо. Мы сами». Допускаю! В итоге сборная СССР-90 вышла на пик формы по дороге домой, в самолете. А у сборной Черчесова даже не видно, когда может выйти на пик. Потенциал не проглядывается. Может, и были сомнения — «а вдруг еще добавят?» Но обратная замена подтвердила: добавлять-то нечего.

— Казалось, Фернандес минуте к двадцатой «наелся». Тяжело дышал.

— А он в каждой игре так отдается. Но этого не видно со стороны других игроков сборной!

«Нет ощущения, что эта сборная будет прибавлять»

— Есть ощущение, что эта сборная будет прибавлять? Или полная безнадега?

— Нет ощущения.

— В какой момент лично вам все стало понятно с этим матчем?

— При счете 0:0 Головин попытался обострить игру. Смотрю — как-то разочарован. Передумал! Пошел в атаку — а поддержать некому. Пришлось тормозить. Потерял мяч, потерял темп. Первые минуты, вы еще свеженькие! Понятно стало — не будет у нас слаженных действий. Не создадим проблемы Бельгии. Как от наших отскакивал мяч — это бросалось в глаза.

— Хоть кто-то из наших по уровню мастерства может претендовать хотя бы на запас в команде уровня Бельгии?

— Сашка Головин. Это точно. Дзюба — если освежить. Возможно, Фернандес.

— Объективно — наше место на этом чемпионате?

— Мечта у нас может быть одна: выйти из группы. Судя по тому, как играла Дания с финнами — может, мы и выйдем. Все возможно! С теми и другими можно играть. Даже с таким ресурсом, как у нас. Если будет характер и воля.

— Оценка сборной за эту игру?

— «Неудовлетворительно». 2 балла. Не из-за результата — за саму игру!

— Вам понятно, почему у нас в воротах Шунин, а не Гильерме?

— Думаю, что-то связано с национальностью.

— Кто лучше как вратарь?

— В отсутствии Акинфеева — конечно, Гильерме!

— Кто с нашей стороны игрок матча?

— Головин.

— Канчельскис говорил: «Не верю в тренеров — бывших вратарей». Скажите честно — вы верите?

— Помню это высказывание Андрея Антанасовича... На мой взгляд, они уступают тренерам, которые играли в полузащите.

«Судя по штампам, вратарь Черчесов сейчас в Германии. Но он здесь»

— Вы же соприкасались с Черчесовым?

— Разумеется!

— Вы прекрасны свой памятливостью. Самая любопытная история, связанная с Черчесовым?

— Была такая история. Черчесов играл в Германии. Я — администратор сборной. Надо его оформлять на выездной матч. Вдруг выясняется, что у Станислава просрочены паспорта, визы... Все, что возможно! Надо как-то доставить Черчесова в Москву. Чтоб здесь в немецком посольстве шлепнули визу. Как быть — если из Германии с этими документами выехать не может?

— Ну и как быть?

— Еще не вывели нашу группу войск из Германии. Я обратился по дружбе к полковнику Коробочке, начальнику ЦСКА. Тот волшебник, связи везде. За Черчесовым присылают военный самолет — минуя все погранзаставы, перебрасывают в Москву! Эвакуировали!

— А дальше?