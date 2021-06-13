Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Команды Новости
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы
Судейство

Бельгия — Россия: судья засчитал гол Лукаку и не удалил Мертенса. Он прав?

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 00:25
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Антонио Мигель Матеу Лаос (слева) и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото Reuters 12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Дмитрий Баринов (слева) и Дрис Мертенс. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Антонио Мигель Матеу Лаос (слева) и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото Reuters
Теги:
Оцениваем работу бригады Антонио Мигеля Матеу Лаоса и сравниваем судейство на Евро с РПЛ
Бельгия — Россия
12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. 10-я минута. Ромелу Лукаку открывает счет.Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией

Об офсайде бельгийского нападающего

На 10-й минуте матча чемпионата Европы Бельгия — Россия бригада арбитров приняла верное решение, не зафиксировав положение «вне игры» у Ромелу Лукаку и засчитав взятие ворот российской команды. Первый ассистент Пау Себриан Девис и арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос правильно оценили ситуацию на поле, в которой защитник нашей команды Андрей Семенов сыграл в мяч, а нападающий бельгийцев при этом не оказывал на него давления и не влиял на действия соперника.

О фоле на Баринове

На 31-й минуте Матеу Лаос принял неоднозначное решение, не применив никаких дисциплинарных санкций к Дрису Мертенсу. Бельгиец ударил Дмитрия Баринова ногой в пах, но судья, похоже, квалифицировал такие действия как случайные и вообще не зафиксировал нарушение правил.

12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Дмитрий Баринов (слева) и Дрис Мертенс. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Дмитрий Баринов (слева) и Дрис Мертенс. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На мой взгляд, у испанского рефери были основания для удаления Мертенса, он допустил ошибку. Почему не вмешались видеоассистенты? Перед турниром председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти подчеркнул, что ВАР будут вмешиваться в действия их коллег только в случае действительно явных и очевидных ошибок, что происходить это, скорее всего, будет нечасто. Видимо, неудаление бельгийца — это как раз «серая», а не черно-белая ситуация, не очевидная ошибка судьи или же, по мнению ВАР, вообще не ошибка.

11&nbsp;июня. Турция&nbsp;&mdash; Италия&nbsp;&mdash; 0:3. Данни Маккели и&nbsp;Чиро Иммобиле.В первой игре Евро-2020 едва не возник громкий скандал. Разбираем судейство голландца

О чемпионатах Европы и России

После четырех игр Евро-2020 можно сделать несколько промежуточных выводов.

1. Очевидно, что УЕФА сохранил ведущую роль судьи, работающего в поле. При этом футболисты ведут себя очень дисциплинированно, не ставя под сомнение авторитет рефери.

2. Судьи не скованы обстоятельствами и множеством противоречивых установок. Арбитры полагаются сами на себя и не ждут ежеминутной помощи ВАР.

3. Заметно, что пока видеоарбитры четко выполняют установку Розетти относительно невмешательства в действия судей.

4. Новое правило, касающееся трактовки игры рукой, первое время будет вызывать споры и непонимание и потребует тщательных пояснений и разборов с применением видеоматериалов.

5. Матеу Лаос продемонстрировал, как можно судить, оставив желтую и красную карточки в судейской. Это сразу бросилось в глаза на фоне большинства матчей прошлого чемпионата России.

6. У судей на Евро есть ошибки, их работа пока не идеальна. Но, пожалуй, во многом это то, к чему нужно стремиться, что можно брать за образец.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1487
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче Евро-2020 против Бельгии?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия — Бельгия: прогноз Виктории Лопыревой на матч Евро-2020
Футболист сборной Дании Эриксен доставлен в больницу, его состояние стабилизировалось
Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией
Бельгия — Россия: прогноз Валерия Сюткина на матч Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора
vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи