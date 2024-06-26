Австрию потрясло, когда Рангник отказался уходить в «Баварию». Этот момент сплотил сборную и страну

Обозреватель «СЭ» — о том, что сделал со сборной Австрии Ральф Рангник, еще не так давно работавший в «Локомотиве».

Пока лучший матч Евро

Под легендарную битловскую Hey Jude все игроки сборной Австрии, взявшись за руки, долго благодарили 25 тысяч своих болельщиков. Тем удалось на берлинском «Олимпиаштадионе» перепеть превосходившую их численно «оранжевую армию», а им самим — красиво переиграть ее кумиров. И невероятным образом — параллельно Франция сыграла вничью с Польшей — занять первое место в такой группе. «Если бы кто-то вчера или сегодня до игры поставил на такой расклад, то стал бы богатым человеком», — посмеется через час на пресс-конференции Ральф Рангник.

Когда команда сливалась в едином порыве со своими болельщиками, главный тренер австрийцев и главный герой всего этого чуда присел на скамейку. Свое дело он сделал — и рассудил, что в этот момент лучше отойти в тень. Позже он скажет, что ему надо было немножко отдохнуть — столько сил и эмоций было потрачено до и во время матча.

Лучшего, по моему мнению, на данный момент матча Евро-2024.

И не из-за пяти забитых голов, а из-за качественной, отличной игры. Уже где-то к исходу получаса, при внешне скромном счете 1:0, у меня возникло ощущение очень большого контраста с прошедшим накануне в Лейпциге матчем Хорватия — Италия. Там играли две посредственные команды. Тут одна, голландская, была хороша, а вторая, австрийская, — еще лучше. В Лейпциге и в Берлине были как будто представители двух разных лиг по пониманию, что и как надо делать на поле, по командным взаимодействиям.

Во втором тайме впечатление только усилилось — в отношении обеих команд. Из-за того, что австрийцы, пропустив, тут же включались по новой, шли вперед и забивали еще. Это, кстати, отметит и Рангник, сказавший, что именно реакцией своей сборной на пропущенные голы он гордится больше всего. Но ведь и «Оранжевые» не выключались!

Да, Нидерланды сейчас переживают времена, когда основной форвард у них — Мемфис Депай, и это говорит само за себя. В стране, где в нападении выходили ван Бастен, ван Нистелрой, ван Перси... Нет больше тех «ванов». Поймал себя, кстати, на ощущении, что, когда «Оранжевые» забивают, хочется назвать их Голландией, а когда пропускают — Нидерландами. Но, как ни называй, с учетом кадрового дефицита и заурядного тренера Роналда Кумана они на этом турнире, на мой вкус, неплохи.

Просто австрийцы — прекрасны. Уже ясно, что с ранее абсолютно посредственной командой Рангник проделал чудесную, удивительную работу, которую надо изучать как пример того, что можно в достаточно короткие сроки сотворить с далеко не самым талантливым подбором игроков. Австрия — безусловно главное на сегодня открытие Евро-2024. Кажется, у тренера и команды получилось какое-то кристаллически чистое соответствие замысла исполнению.

На пресс-конференции я спросил лучшего игрока матча и автора красивейшего победного гола в нем Марселя Забитцера, что Рангник с ними сделал. В чем суть случившейся с командой перемены. Адресовал этот вопрос и самому тренеру.

Игрок дортмундской «Боруссии» ответил:

— Это было два года назад. В то время, теряя мяч, мы начинали играть пассивно. Сейчас против мяча мы действуем во много раз агрессивнее, и в этом — главная разница. Как только теряем его — сразу переключаемся на другой режим и бросаемся его отбирать, четко зная, как это надо делать. Мы очень довольны тренерским штабом и счастливы тем, чего добиваемся вместе. Какого мы добились прогресса — вы видите сами.

Рангник был краток: «Мне добавить нечего. Марсель уже все сказал».

Мне смешно слышать возгласы: мол, а почему он не работал так в «Локомотиве»?! Да потому что Рангник не был там главным тренером. Вообще, вся его история, связанная с красно-зелеными, окутана мглой тайны вплоть до того, был ли он там штатным сотрудником или сторонним консультантом. В клубе говорили одно, сам он — другое.

Факт, что «Локомотив» он не тренировал, а все эти Гисдоли, Компперы, Циннбауэры, даже если они и выполняли в тренировочном процессе его пожелания, — такие же далекие от оригинала копии, как пресловутые «ученики Лобановского» или «ученики Романцева». А уговорить Рангника тренировать «Локо» тогдашнему боссу клуба Александру Плутнику не удалось. Да, наверное, и не могло удасться.

После матча с Нидерландами мы подробно поговорили о феномене Рангника в сборной Австрии с журналистом авторитетного издания Kicker Николаусом Финком, и он отметил очень важную вещь, когда я поднял вопрос о неудаче Ральфа в «Манчестер Юнайтед». Коллега сказал:

— Думаю, у него в Манчестере было очень сложное время. Насколько знаю, он хотел поменять там многое — не только в команде, но и в клубе. В Австрии он может это делать, у него очень большое влияние. Это его мотивирует, поскольку он достиг того уровня, когда чистое тренерство его не удовлетворяет. В «МЮ» же он этого делать не мог, и это не давало ему покоя. Здесь же подход обратный: мы заполучили такого сильного менеджера — значит, надо дать ему свободу действий, поскольку он знает, как надо. И, как видите, это работает.

Добавлю: работает до такой степени, что только после игры я вспомнил, что в этом Евро из-за разрыва крестообразной связки колена не участвует самый статусный (даже повыше Забитцера) игрок австрийской команды — Давид Алаба. Настолько полновесно смотрится игра команды без ее гипотетической главной звезды.

Эмоции главного тренера сборной Австрии Ральфа Рангника после матча Евро-2024 с Нидерландами (3:2). Фото Reuters

Человек, который изменил все. И отказался от «Баварии»

Я шел на «Олимпиаштадион» и на ходу, видя болельщиков в красном, расспрашивал их о Рангнике. Перед игрой им было не до особых рассуждений, но несколько раз услышал один и тот же тезис. Звучал он так:

— После того как он отказал «Баварии», имея оттуда конкретное предложение, чтобы остаться работать у нас — мы за ним куда угодно пойдем!

Вот так. Эта история — в точности до наоборот по сравнению с тем, что произошло со сборной Италии и Роберто Манчини, посреди отборочного цикла Евро спрыгнувшим из «Скуадры адзурры» на огромные деньги в сборную Саудовской Аравии. После чего ему уже забыли даже победу на прошлом Евро — настолько он для всей нации ассоциируется с жаждой денег и только их.

Рангник же «Баварии» в схожей ситуации отказал, и это фантастически сплотило страну и сборную, показало ту степень ценности, которую эта работа для тренера имеет. Хотя он сам недавно признался, насколько сложным для него было то решение.

Журналист Kicker Финк говорит:

— Точных цифр не знаю, но, думаю, финансово Рангнику в «Баварии» предлагали намного больше, чем он зарабатывает в сборной Австрии. Когда он отказался от предложения из Мюнхена, вся страна была удивлена и счастлива. Ведь было видно, как команда развивается и растет. Вы сейчас видите 20 или 25 тысяч австрийцев на трибунах «Олимпиаштадиона» и то, как вдохновенно они поют и вдыхают энергию в команду. А три года назад на домашнем матче сборной был установлен антирекорд — пять тысяч зрителей. Команда все время разочаровывала, и на нее перестали ходить. Но потом пришел Рангник и за два года изменил все. Да, австрийцев на трибунах было не так много, как голландцев, но все равно больше трети стадиона. А к матчу 1/8 финала, возможно, подъедет еще больше.

Да, русская версия названия культового фильма Moneyball — «Человек, который изменил все» — подходит к этому случаю идеально. Давайте посмотрим, где сборная Австрии была до Рангника. В шести последних чемпионатах мира она не участвовала. В отборе к ЧМ-2022 заняла четвертое место в слабой группе с Данией, Шотландией и Израилем. Шотландцы, ставшие вторыми, опередили ее на семь очков, датчане — на 11. На прошлом Евро, правда, вышла в 1/8 финала, проиграв Нидерландам и обыграв Украину с Северной Македонией — но ничего близкого к сегодняшнему футболу не показывая.

— До него со сборной работал Франко Фода, — говорит коллега из Kicker. — Команда при нем играла слишком пассивно, у него был более оборонительный футбол, который, на мой взгляд, не подходил футболистам, воспитанным в системе «Ред Булл». А кто этой системой управлял? Рангник! Поэтому у Ральфа не заняло слишком много времени донести до команды свои идеи. Ключевым фактором его успеха мне видится как раз то, что многие футболисты давно знают, как играть по его системе, их не требуется ничему дополнительно учить. Тех же Баумгартнера, Лайнера и других. Отборочный турнир прошли легко, без проблем, а сейчас вообще вышли с первого места из настолько сложной группы. Хоть ожидания от Рангника и были высоки, но не до такой степени.

После финального свистка я разговорился с тремя болельщиками австрийцев и тоже поинтересовался, как решение Ральфа не идти в «Баварию» повлияло и на публику, и на команду. Михаэль, работник ритейла из Зальцбурга, воскликнул:

— Это был самый воодушевляющий момент для всех! Страна и команда убедились, что тренер не думает о другой работе, как бы заманчива она ни была, а целиком находится с нашей сборной. Нынешней игрой команда ему на эту преданность отвечает. Тот дух, который вы видите, — во многом от этого. Игроки же в сборной остались почти те же, но Рангник вытаскивает из них гораздо больше. Мы надеялись, конечно, что у него пойдет лучше, чем было раньше, но такого, конечно, никто не ожидал. Он сработал круче, чем было даже в самых смелых наших фантазиях!

Себастьян, земляк, друг и коллега по работе Михаэля, добавил:

— Да, у команды очень четкая структура, каждый находится на своем месте и знает, что и в какой ситуации он должен делать. В этом ключевая разница с предыдущей версией сборной. Но чрезвычайно важен также командный дух, то, что набор людей превратился в сплоченный коллектив. И это — как раз благодаря тому, какие отношения у Рангника сложились с игроками.

Марко Арнаутович. Фото AFP

Как Рангник возглавил сборную и сделал капитаном Арнаутовича

Одно решение Рангника, кстати, стало для всех большим сюрпризом и парадоксом — он сделал капитаном сборной известного индивидуалиста и скандалиста Марко Арнаутовича. Николаус Финк рассказывает:

— Никто этого не ожидал. Вчера Арнаутович на предматчевой пресс-конференции, которую они давали с Рангником, признался: узнав о назначении этого тренера, первое, о чем он подумал — его время в сборной закончилось. Потому что кредо Ральфа — прессинг, а он как форвард в такой футбол никогда не играл. Но Рангник убедил форварда, что он в нем нуждается. И, более того, в качестве свидетельства доверия вручил капитанскую повязку. У них отличные отношения, и на пресс-конференции это было видно.

Дни таких побед, как над голландцами, — самое время для того, чтобы все, кто может, грелись в лучах ее славы, и первый, кого я увидел в микст-зоне — как мне объяснили, президент Австрийского футбольного союза Клаус Миттердорфер. Поговорив с обильной жестикуляцией с журналистами из Австрии, он и мне успел, доверительно приобняв, сказать, что счастлив победе над таким сильным соперником и надеется на выход в четвертьфинал. С корреспондентом Kicker Финком мы разговаривали сразу после этого, и я поинтересовался, как президенту федерации вообще пришла в голову идея позвать Рангника.

В ответ услышал, что президент там ни при чем (сразу вспоминается схожая история с Виталием Мутко и Гусом Хиддинком, которого привел и курировал Роман Абрамович, что не мешало Виталию Леонтьевичу после бронзы-2008 купаться в лучах славы голландца). Появление Рангника в сборной Австрии происходило следующим образом. Тренер дружит с нынешним спортивным директором «Баварии» швейцарцем Кристофом Фройндом — что, кстати, еще сильнее подчеркивает, насколько Ральфу было сложно отказаться от работы на «Алльянц Арене». А Фройнда, в свою очередь, связывают теплые отношения с Петером Шоттелем, спортивным директором Австрийского футбольного союза. Шоттель первым делом и связался с Фройндом, чтобы «провентилировать» идею с Рангником — возможно ли это в принципе. Кристоф позвонил Ральфу — и тот согласился на переговоры со словами: «Почему бы и нет?»

Это для федерации было приятным сюрпризом. А дальше уже Рангника устроило услышанное на переговорах. И невозможное оказалось возможным. Но президент футбольного союза Миттердорфер имел к случившемуся отношение только как босс Шоттеля, но никакого личного участия в решении, перевернувшем для сборной Австрии все, не принимал.

А может, иногда как раз и надо уметь делегировать ответственность правильным людям, которые способны придумывать, на первый взгляд, сумасшедшие, но оказавшиеся реализуемыми идеи.

Эмоции главного тренера сборной Австрии Ральфа Рангника после матча Евро-2024 с Нидерландами (3:2). Фото Reuters

Лучшая Австрия за много лет

Что дальше? На что эта сборная способна на Евро? Следующий соперник — Турция, Чехия или Грузия, в зависимости от того, кто займет второе место в этой группе. Все эти варианты выглядят для таких австрийцев проходимыми. Хотя опять же история может получиться коварная — одно дело, когда от тебя не ждут подвоха (сам Рангник назвал свою команду перед турниром «секретом»), и другое, уже когда ты — фаворит.

— Реально ли пройти весь этот путь до конца и выиграть Евро? — пытал Забитцера и Рангника английский журналист на пресс-конференции. Полузащитник отвечал осторожно, но с достоинством:

— Пока мы сделали только первый шаг, хотя и произошел он в сильной группе. Мы фокусируемся на себе и смотрим только на ближайшую игру. Но я знаю, что у нас есть квалификация, чтобы обыграть на турнире любого.

Рангник, кажется, был честен:

— Месяц назад я говорил по этому поводу: «Не думаю, что это очень реально». Повторю то же самое и сейчас. Но совсем исключать это не стал бы. Парни очень хотят пройти как можно дальше, но все, что от нас сейчас требуется, — быть готовыми к следующему сопернику.

Так же рассуждают и болельщики:

— В 1/8 у нас будет соперник легче, чем Франция или Нидерланды — что Чехия, что Турция команды уровня Польши. А если пройдем их, дальше — кто знает?..

Но одно им всем уже ясно.

— Это лучшая сборная Австрии, которую я видел за всю свою жизнь, — говорит журналист Kicker Финк.

Мне кажется, сейчас австрийцы переживают что-то подобное тому, что мы чувствовали в 2008-м... в самой Австрии плюс Швейцарии. И радостно трясут вагоны метро, и поют в нем песни через два часа после игры, и не верят своему счастью.

И пока, кажется, не до конца осознают свою силу. Или, наоборот, реалистично смотрят на вещи?

Скоро узнаем.