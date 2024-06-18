Разные настроения после матчей Франции и Бельгии.

Франция и Бельгия, фавориты групп D и E соответственно, по-разному начали Евро-2024. «Трехцветные» прагматично обыграли крепкую Австрию (1:0), но сейчас переживают за Килиана Мбаппе — нападающий сломал нос и непонятно, в каком состоянии вернется на поле. Бельгийцы же неожиданно уступили Словакии (0:1), хотя упустили уйму голевых моментов (даже забили дважды, но ВАР отменил эти мячи). Вот что о событиях тех матчей писала пресса.

Kicker: Франция говорит «мерси боку»

— Максимилиан Вебер становится невезучим австрийцем: Франция говорит ему «мерси боку» («большое спасибо»). Но Австрия едва не стала камнем преткновения для «Трехцветных». Фаворит в конечном итоге победил благодаря автоголу, а Килиану Мбаппе пришлось покинуть поле с кровоточащим носом.

Франция празднует гол в матче с Австрией. Фото Reuters

ESPN: Франции есть куда совершенствоваться

— Мбаппе не был готов на 100% своих физических способностей, но по-прежнему оставался самым влиятельным игроком Франции. Он упустил первый острый момент в начале матча — Патрик Пентц сделал отличный сейв. Его второй шанс должен был превратиться во второй гол французов — Килиан редко упускает выходы один на один. После превосходной передачи Адриена Рабьо новичок «Реала» не попал в створ с нескольких метров. Сейчас на счету Мбаппе за два Евро (2020 и 2024) 18 ударов, но он еще ни разу не забил на этом турнире.

Die Presse: футбольный мир все еще стоит на ногах

— Объявления революции не будет. Команда Австрии, получившая много похвал перед началом турнира, проиграла первый матч в группе претенденту на титул Франции со счетом 0:1. Это означает, что команда Ральфа Рангника уже находится под давлением перед вторым матчем против Польши. Олимпийский стадион в Берлине также станет местом проведения финальной игры в группе против Нидерландов.

Два года назад Рангник прибыл в Австрию с амбициозным планом вывести сборную, далеко не славящуюся подвигами в последние десятилетия, не то что на Евро, но и на высший европейский уровень. Против Франции команда сопротивлялась как могла, но после упущенного шанса Баумгартнера уже не выглядела убедительно. Франция заслуженно победила, пусть и с минимальным счетом. Футбольный мир все еще стоит на месте.

Ромелу Лукаку. Фото Reuters

ESPN: бельгийское похмелье на чемпионате мира продолжается и на Евро

— Похоже, что на втором крупном турнире подряд ужасная неудача Бельгии перед воротами может стоить им дорого. В понедельник они потерпели неожиданное поражение от Словакии во Франкфурте (0:1), но у них было достаточно шансов выиграть этот матч с отрывом в пять мячей. На чемпионате мира 2022 года Бельгия вылетела из турнира после группового этапа, забив всего один гол. Два года спустя их провалы перед воротами снова стали вопиющими.

Это произошло не из-за отсутствия ударов — просто удача покинула их. Ромелу Лукаку дважды забил, но оба гола были отменены после проверок ВАР: первый — из-за офсайда, второй — из-за игры рукой (микрочип в мяче обнаружил, что мяч задел правую руку Лои Опенда).

Почему бельгийцы упустили свои моменты, знают только они. Несмотря на то что они снова и снова оказывались в хороших позициях, им не удалось извлечь из этого выгоду. Их расточительность вызывает тревогу: Леандро Троссар одним ударом пробил над перекладиной пустых ворот, Лукаку ошибся при выходе один на один, а Мартин Дубравка блестяще отразил его удар с близкого расстояния. Кевин Де Брейне работал и работал, но так и не нашел подхода к воротам Словакии.

Reuters: Словакия ошеломила расточительную Бельгию

— Иван Шранц забил самый быстрый гол Словакии на крупном турнире и привел свою команду к трудной победе со счетом 1:0. Бельгия стала первым разочарованием на турнире в Германии. Это было первое поражение «Красных дьяволов» под руководством Доменико Тедеско. Воспоминания о катастрофической кампании чемпионата мира 2022 года, в которой случилось все, что могло пойти не так, четко прояснились в памяти. Перед игрой ходили разговоры о том, что это будет новая Бельгия, сбросившая ярлык «золотого поколения» и наполненная молодыми талантами, но те же проблемы сохраняются.