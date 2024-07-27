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Арда Гюлер: биография турецкого вундеркинда из «Реала»

Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Турции Арда Гюлер.
Арда Гюлер.
Фото Global Look Press
Интересные факты о звезде сборной Турции и мадридского клуба.

Арда Гюлер
Дата рождения: 25 февраля 2005
Место рождения: Анкара (Турция)
Вид спорта: футбол
Амплуа: правый вингер
Рост: 176 см
Игровой номер: 24 (в клубе), 8 (в сборной)
Команда: «Реал» Мадрид

Детские годы Гюлера

Арда Гюлер родился в районе Алтындаг — историческом и культурном центре Анкары. В девять лет он был зачислен в академию местного клуба «Генчлербирлиги».

Во время матча турецкой лиги среди игроков младше 14 лет Гюлера заметил скаут Серхат Мелемезчи, изначально прибывший просматривать другого футболиста. Серхат убедил руководство «Фенербахче» подписать игрока, и 20 февраля 2019 года Арда присоединился к академии клуба. Первоначальная сумма трансфера без учета бонусов составила 28 тысяч евро.

Фото Getty Images

Карьера Гюлера в клубах

В январе 2021 года «Фенербахче» подписал с Гюлером контракт на два с половиной года. Витор Перейра, который в тот момент возглавлял команду, высоко оценил талант футболиста.

«Когда я увидел 16-летнего Гюлера, сразу обратил внимание на его способности и уверенность. Он прекрасно обращался с мячом. Арда отличался от остальных игроков. Я сразу понял, что он окажется в основной команде. Сильнейший навык Гюлера — умение принимать решения с мячом. У него прекрасная техника, отличная левая нога, он здорово исполняет стандарты. Гюлер похож на Пауло Дибалу и Хамеса Родригеса», — резюмировал Витор.

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19 августа 2021 года Арда дебютировал во взрослой команде, выйдя на замену в матче отборочного турнира Лиги Европы с финским ХИКом, а спустя три дня отметился результативной передачей в игре чемпионата Турции с «Антальяспором». 13 марта 2022 года Гюлер стал самым молодым автором гола в истории «Фенербахче», поразив ворота «Аланьяспора» в возрасте 17 лет и 16 дней. Спустя четыре дня контракт был продлен на три года.

Фото Global Look Press

Летом 2022-го из «Фенербахче» ушел Месут Озил, и Арда получил 10-й номер. Помимо Озила, под этим номером в составе стамбульского клуба ранее выступал Алекс де Соуза, который был кумиром Гюлера в детстве.

Одним из наиболее ярких моментов Арды в сезоне стал матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы с киевским «Динамо», в котором игрок отметился голом и результативной передачей. Победа со счетом 2:0 позволила «Фенербахче» выиграть группу В и выйти в 1/8 финала турнира.

«Такие, как он, приходят раз в 100 лет. Арда, родившийся в 2005 году, уже стал звездой в Турции. У нее более миллиона подписчиков. На телевидении постоянно говорит о нем», — писала после матча La Gazzetta dello Sport.

В сезоне-2022/23 «Фенербахче» выиграл Кубок Турции. В финальном матче с «Башакшехиром» (2:0) Гюлер сделал голевую передачу и был признан лучшим игроком. В том сезоне, помимо результативных действий, Арда выделялся дриблингом: в среднем он совершал 5,8 успешных обводок за матч.

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Гюлер стал желанной трансферной целью топ-клубов. Борьбу за турецкого вундеркинда выиграл «Реал». Изначально мадридский клуб хотел просто выплатить сумму отступных в размере 17,5 миллиона евро, но Гюлер лично попросил президента «Реала» Флорентино Переса заплатить «Фенербахче» чуть больше. Перес оценил желание игрока помочь клубу заработать и увеличил транш до 20 миллионов. С вингером был подписан контракт на шесть лет.

Дебюта Гюлера за «Реал» пришлось ждать полгода. Сначала Арда повредил мениск на тренировке, а осенью получил еще одну травму: растяжение бедра. Долгожданный дебют состоялся 6 января в матче Кубка Испании против «Арандины». Турецкий новичок ярко провел концовку сезона, забив в пяти заключительных играх пять голов.

Фото Global Look Press

Карьера Гюлера в сборной Турции

Арда Гюлер провел первый матч за сборную Турции в 17 лет, а 19 июня 2023 года в игре с Уэльсом в рамках отбора Евро-2024 впервые отличился за национальную команду.

На чемпионате Европы в Германии сборная Турции стала одним из главных открытий: команда вышла из группы с Португалией, Грузией и Чехией, победила Австрию в первом раунде плей-офф и в четвертьфинале в упорной борьбе уступила Нидерландам. Гюлер вышел на поле в каждом из пяти матчей, отметился одним забитым мячом и двумя результативным передачами.

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Достижения Гюлера

«Фенербахче»

  • Обладатель Кубка Турции (2022/23)

«Реал» Мадрид

  • Чемпион Испании (2023/24)
  • Обладатель Суперкубка Испании (2023/24)
  • Победитель Лиги чемпионов (2023/24)

Рекорды

  • Самый молодой игрок, забивший за сборную Турции в официальном матче
  • Самый молодой автор гола сборной Турции на Евро
  • Самый молодой игрок, забивший в дебютном матче на Евро
  • Наименьшее игровое время, потребовавшееся для первых шести голов в ла лиге (373 минуты)
Арда Гюлер.
Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Арда Гюлер

По неофициальным данным, зарплата Гюлера в «Реале» составляет чуть более пяти миллионов евро в год.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего игрока на июль 2024 года в 45 миллионов евро.

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Социальные сети Гюлера

  • X (бывший Twitter)
  • Instagram * (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
Евро-2024
Сборная Турции по футболу
ФК Реал
ФК Фенербахче
Арда Гюлер
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