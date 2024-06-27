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«Кайл» Яшин. Английская газета перепутала имя великого вратаря: журналистов назвали «безмозглыми неудачниками»

Английская газета The Telegraph в соцсетях назвала Льва Яшина Кайлом
Гоша Чернов
Корреспондент
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Английская газета назвала Льва Яшина Кайлом.
До сих пор не удалили пост.

Британская газета The Telegraph перед началом чемпионата Европы запустила в социальной сети X масштабный опрос: с помощью своих подписчиков журналисты захотели выявить сильнейшую команду в истории чемпионатов Европы. Для этого Telegraph отобрала 32 сборные, которые, по ее мнению, заслуживают стать лучшей. Всех участников журналисты разбили по парам и нарисовали сетку плей-офф. Методология опроса проста: каждый день подписчикам предлагают выбрать одну команду из двух предложенных.

Страны-участницы могут повторяться: например, в первом раунде Англия-2020 встречается с Португалией-2016, а Англия-2004 — с Испанией-1964.

Бронзовая Россия-2008 в опросе почему-то не участвует, хотя в нем есть Турция, которая на том же чемпионате Европы, что и наша сборная, достигла полуфинала. Зато англичане включили в перечень соискателей своего титула сборную Советского Союза, которая в 1960 году выиграла первый чемпионат Европы (тогда — Кубок европейских наций). Ей в соперники выбрали Италию-2000, которая на стыке столетий уступила в финале Франции.

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Чтобы подписчикам было легче выбирать, журналисты сопровождают опрос составами команд. Например, у сборной СССР указаны те 11 футболистов, которые играли в финале Евро-1960 против Югославии: Яшин, Чохели, Масленкин, Крутиков, Войнов, Нетто, Метревели, Вал. Иванов, Понедельник, Бубукин, Месхи. Все номера указаны верно, как и почти все имена. Удивительно, но перед фамилией Яшина написано не Лев, а Кайл.

Природу этой ошибки трудно понять. Догадка только одна: возможно, журналисты переносили данные из Англии-2020, за которую играл защитник Кайл Уокер, и забыли поменять имя. Так Лев Иванович стал Кайлом.

Но ошибиться может любой. Удивительно другое: голосование было создано около полудня 27 июня, и спустя шесть часов после его запуска Яшин оставался Кайлом. На момент написания этого текста ошибка до сих пор не исправлена.

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Хотя в комментариях The Telegraph указали на нее. Пользователь @kvolkov08 написал: «Имя Яшина — ЛЕВ!» А @realAlexVIvanov высказался жестче: «Лев Яшин. Безмозглые неудачники».

В самом опросе приняли участие около 300 человек. Лидирует в нем Италия-2000 — 83% проголосовали за нее.

Лев Яшин
Футбол
Евро-2024
Сборная СССР по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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