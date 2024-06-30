Раскрылся в 30 лет.

В матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Словакии встречалась с одним из его главных фаворитов — Англией. На 25-й минуте гол в ворота Джордана Пикфорда забил Иван Шранц. Для нападающего сборной Словакии этот мяч стал уже третьим на турнире, и он догнал на вершине гонки бомбардиров немца Джамала Мусиалу и грузина Жоржа Микаутадзе.

Шранц — неожиданный герой Евро по нескольким причинам. Главная состоит в том, что шансы сборной Словакии даже на выход из группы не считались высокими. Она, Румыния, Бельгия и Украина набрали по четыре очка, поэтому все решила разница забитых и пропущенных мячей: Словакия вышла в 1/8 финала с третьего места.

Кроме того, Шранц никогда не считался звездой даже на уровне своей страны. В карьере 30-летнего футболиста нет топ-лиг: за пределами Словакии Иван играл в кипрском АЕЛ и пяти чешских клубах. С 2021 года нападающий выступает в пражской «Славии», где в минувшем чемпионате Чехии провел всего 17 матчей (8 из них — в старте). В сборной в отборочном турнире Шранц тоже не считался безоговорочным футболистом стартового состава.

Более того, герою Евро долго не могли найти позицию. Он способен сыграть и на месте центрфорварда, и на любом из флангов. Перед турниром сложно было сказать однозначно, кого именно главный тренер Франческо Кальцона поставит на фланги атаки — конкурентами Шранца были Гараслин и Суслов. Но именно Иван стал играть на правом краю, где блеснул уже в 1-м туре — его гол в ворота Бельгии стал победным. Отличился нападающий и во втором матче — правда, Словакия уступила Украине со счетом 1:2.

Гол Ивана Шранца. Фото Reuters

Гол в ворота сборной Англии особенно примечателен. Шранц забил третий мяч на турнире, притом что команда Гарета Саутгейта на момент гола словаков поразила ворота соперников всего дважды. Мяч, забитый Джудом Беллингемом словакам в добавленное время, стал третьим для англичан.

Шранц — всего второй словак, забивший трижды на одном крупном турнире — первым был Роберт Виттек на чемпионате мира 2010 года.

Гол Ивана Шранца. Фото Reuters

Добавим, что Transfermarkt оценивает стоимость Шранца в 2 миллиона евро. По данным Capology, примерно такую сумму в месяц зарабатывает в «Баварии» нападающий и капитан сборной Англии Харри Кейн.