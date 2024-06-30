Сака против Словакии играл левого защитника. Это обсуждалось перед матчем, а Букайо выступал там еще в «Арсенале»

Необычный ход Гарета Саутгейта.

Главная тактическая неожиданность от Гарета Саутгейта на Евро — переход Букайо Сака на позицию левого защитника по ходу 1/8 финала против Словакии.

Во всех играх группового этапа Сака выходил справа в атаке — там же он стартовал и против Словакии. По данным Transfermarkt, он не появлялся на левом фланге защиты с сезона-2020/21, по ходу того розыгрыша он окончательно закрепился в нападении. Последние несколько лет Букайо действует у чужих ворот и в прошлом сезоне даже стал лучшим бомбардиром «Арсенала» во всех турнирах (20 голов).

Опцию с левым защитником Сака активно обсуждали еще перед началом игры, но стартовый план англичан все равно почти не отличался от предыдущих матчей. Перемещение вингера «Арсенала» оказалось вынужденным.

На 66-й минуте на поле появился Коул Палмер: он заменил Кирана Триппьера — основного левого защитника англичан. Редкое использование лучшего молодого игрока сезона АПЛ возмущало английских болельщиков — он дебютировал лишь в заключительном туре группового этапа против Словении (0:0).

Киран Триппьер получил травму. Фото Reuters

Фанаты «Трех львов» пропагандировали выход Палмера с первых минут — он бы действовал правым вингером, а игравший там Сака переместился на левый фланг обороны. «На молодежном уровне Сака играл за Англию слева в защите, — советовал Иан Райт. — В «Арсенале» он тоже начинал там. Если это даст баланс и позволит использовать Коула Палмера в основе, это то, на что тренер должен хотя бы обратить внимание».

Но это решение было продиктовано непростым ходом матча — англичане проигрывали с 25-й минуты и никак не могли отыграться. Букайо переместился в защиту, чтобы команда владела большим атакующим потенциалом, — при нападении он все равно действовал у чужой штрафной и несколько раз открывал огромную зону для контрвыпада словаков.

Тем более сам англичанин еще несколько лет назад говорил, что позиция левого защитника ему не подходит. «Это не моя привычная позиция, но тренер дал мне все необходимые советы. В будущем надеюсь, мне удастся вернуться на фланг атаки. Однако для меня это хороший опыт обучения», — говорил Сака еще в 2020-м.

Перед игрой со Словакией Букайо тоже прокомментировал возможный выход в защитной линии. На этот раз его реплика была куда более расплывчатой. «Не думаю, что смена моей позиции — это лучший вариант. Мы можем обсудить это, но конечное решение в руках Гарета Саутгейта», — поделился футболист.

Букайо Сака в атаке. Фото Reuters

Сака еще в английской сборной U-15 выступал левым защитником. Им же он приходил в основу «Арсенала». Правда, последние несколько лет действует в атаке, а в прошедшем сезоне даже стал лучшим бомбардиром «канониров» во всех турнирах (20 голов).

В итоге Англия вырвала победу. В компенсированное время Джуд Беллингем перевел игру в овертайм, где уже на первой минуте Харри Кейн забил второй. В четвертьфинале англичане встретятся со Швейцарией.