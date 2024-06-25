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Второй состав Испании ничем не хуже первого. У «Красной фурии» три победы из трех, для Албании турнир закончен

Испания победила Албанию на Евро-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Ферран Торрес празднует гол в ворота Албании.
Фото Global Look Press
У испанцев стопроцентный результат и ноль пропущенных мячей.
Чемпионат Европы. Группа B
24 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Албания
0:1
Испания

Две победы и гарантированное первое место позволили Луису де ла Фуэнте дать передышку основным игрокам (Родри отбывал дисквалификацию) и проверить в деле ближайший резерв. Испанцы поменяли десять футболистов, за исключением Ляпорта. Последний в итоге отыграл по тайму со своим напарником Ле Норманом, а самой заметной фигурой в составе «Красной фурии» стал другой защитник.

Хесус Навас в 38 лет и 216 дней стал самым возрастным испанцем, сыгравшим за сборную на крупнейшем турнире. Он оказался на два года старше предыдущего рекордсмена — голкипера Сантьяго Канисареса. На фоне 41-летнего португальца Пепе это выглядит не так внушительно, но надо учитывать позицию, на которой играет футболист «Севильи». Латераль — это особые требования к физическим кондициям, а Навас в полном порядке.

Лука Модрич, Джанлуиджи Доннарумма, Ферран Торрес. Италия победила Хорватию, Испания обыграла Албанию. Онлайн-трансляция матчей Евро-2024

Нуждавшиеся в победе албанцы, конечно, попытались в дебюте организовать давление на ветеранском фланге, но ничего не добились. Больше того, Навас до перерыва сам создал два момента. Сначала выдал подачу на пославшего мяч над перекладиной Мерино. Потом отобрал мяч у чужого углового флажка и выдал пас к линии площади ворот Дани Ольмо. Ветеран в плане активности даже превзошел игравшего на противоположном фланге героя чемпионата Германии Алекса Гримальдо, который, впрочем, тоже создал момент для Феррана Торреса.

Тот промахнулся, но ранее сыграл образцово. Выскочил из-за спины защитника «Локомотива» Митая под передачу Ольмо и уложил мяч в дальний угол рикошетом от штанги. Торрес, к слову, самый результативный игрок с момента назначения де ла Фуэнте (5 голов и 2 передачи). Гол албанцам стал для него 20-м за сборную, и четверть из них пришлась на крупнейшие турниры. По данному показателю Торрес сравнялся с Мичелом и Фернандо Йерро. Еще один точный удар — и он настигнет трио в лице Бутрагеньо, Морьентеса и Рауля.

Футболисты сборной Испании празднуют гол Торреса в ворота Албании.
Фото Reuters

Что до Ольмо, то это особенный для нынешнего главного тренера футболист. Пять лет назад его гол (еще один забил тоже играющий на Евро-2024 Фабиан Руис) принес возглавляемой де ла Фуэнте молодежной сборной Испании звание чемпионов Европы. А на новом уровне на континентальных турнирах у Ольмо уже четыре результативных передачи. С тех пор, как компания Opta начала их считать (с Евро-1968), на одну больше набралось только у Фабрегаса — игрока золотого поколения, которое принесло Испании два европейских титула и победу на чемпионате мира.

Именно с той командой сравнивают нынешнюю сборную, которая после скучнейшего футбола позднего Луиса Энрике радует глаз своей игрой. Причем в любом составе. Единственное, периодически сбоит оборона. На старте против хорватов чудеса творил Унаи Симон. Теперь эстафету у него принял Райя, о котором не приходилось вспоминать первые 45 минут. Однако вратарь «Арсенала» не заснул и в броске вытянул дальний удар Асллани. А когда полузащитник «Интера» удивил испанскую защиту при розыгрыше штрафного, Райя не дал забить Бройе.

Албанцы — надо отдать им должное — сумели прибавить по ходу второго тайма. Набрав в «группе смерти» одно очко, они покидают Евро с высоко поднятой головой и могут собой гордиться. Выступление получилось смелым, агрессивным и живым, только класс соперников оказался заметно выше. После выхода двух представителей «Барселоны» — Ямаля и Фермина Лопеса — это проявилось в полной мере.

Испанцы за счет контроля мяча сбили темп соперника. А Райя в добавленное время снова спас, не дав Албании повторить подвиг из игры с хорватами. Вратарь отстоял для своей команды стопроцентный результат на групповом этапе, чего не случалось с «Красной фурией» с Евро-2008. Наверное, не нужно напоминать, чем завершился тот турнир?

Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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