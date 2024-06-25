Спасение Италии на последней минуте, рекорд Модрича и непогрешимость Испании. Каким было 24 июня на Евро

Шокирующая развязка в группе B.

Албания — Испания: дикая ротация Де Ла Фуэнте

Испанцы после двух побед обеспечили первое место в группе и на заключительную игру с Албанией вышли почти полностью обновленным составом — лишь Эмерик Ляпорт сохранил место в основе после встречи с Италией. Испания оказалась лишь третьей командой в истории турнира, которая совершила 10 замен по сравнению с предыдущей игрой.

Лучше всех свалившимся шансом воспользовался Ферран Торрес. Нападающий «Барселоны» открыл счет на 13-й минуте после великолепного паса вразрез из глубины от Дани Ольмо. Для Феррана этот мяч стал уже третьим на Евро (два забил на прошлом турнире) — больше в истории «красной фурии» оформили только Альваро Мората, Фернандо Торрес и Давид Вилья.

До перерыва Испания регулярно остро подбиралась к чужим воротам, но редко доводила моменты до решающего удара. При этом традиционно страшного преимущества во владении мячом и команды Де Ла Фуэнте не было — приличные 59 процентов против 41. А «орлы» временами даже брали игру под контроль, но почти не угрожали воротам Давида Райи.

Страсть албанцев куда-то пропала — даже проигрывая, они не особо рвались вперед. После перерыва владение «красной фурии» стало подавляющим, но она тоже не сильно стремилась рисковать и пытаться забить еще один мяч. На 45 минут Де Ла Фуэнте на скамейке испанцев как будто заменил Гарет Саутгейт — минимальная победа и выход в плей-офф с первой строчки. А Албания едет домой.

Эмоции футболистов после победы Испании над Албанией. Фото AFP

Хорватия — Италия: драма во втором тайме и открытый финал

Обе команды вяло провели второй тур. Хорватии была нужна победа для гарантированного выхода в плей-офф, Италии хватило бы ничьей. И матч начался бодро — сборные не отсиживались в обороне, минимизируя риски, и демонстрировали неплохие скорости. Острее у чужих ворот выглядела «Скуадра адзурра»: убойный момент в середине первой половины упустил Алессандро Бастони — мощно пробил головой с нескольких метров после подачи Николо Бареллы, но Доминик Ливакович перевел мяч на угловой.

Вторая половина стартовала с давления Хорватии, которое вылилось в невероятные мгновения у ворот итальянцев. На 54-й минуте Данни Маккели назначил пенальти за игру рукой Давиде Фраттези. Джанлуиджи Доннарумма потащил удар Луки Модрича, а спустя полминуты погасил выстрел Анте Будимира из вратарской. Но Модрич ловко сыграл на добивании и все же прошил вратаря «ПСЖ». Джиджи едва не взорвался от злости — прыгал и что-то кричал в адрес партнеров, которые привезли пенальти и позволили дважды расстрелять его с близкого расстояния. Полузащитник «Реала» же стал самым возрастным автором гола на Евро (38 лет и 289 дней). Его визави Доннарумма в свою очередь установил рекорд молодости — стал самым юным голкипером с 10 матчами на Евро (25 лет и 120 дней).

Действующие чемпионы стояли на грани вылета из турнира — хорваты в реальном времени спихнули их со второй строчки в группе B. Лучано Спаллетти отреагировал на пропущенный выходом взрывного Федерико Кьезы, который моментально ускорил игру Италии на чужой половине поля. Действия нападающего «Ювентуса» быстро привели к угловому — после него второй отличный шанс упустил Бастони.

Игра серьезно ускорилась после гола Модрича. Мощнейшее давление Италии не привело к ответному мячу, а ближе к заключительным 15 минутам встречи хорваты все чаще стали пользоваться появившимися дырами в обороне соперника — но тоже не довели несколько отличных выпадов до качественного завершения. У итальянцев отличный момент на 87-й минуте загубил Джанлукка Скамакка — после идеального прострела с правого фланга не дотянулся до мяча на линии вратарской.

Но настоящая драма случилась в компенсированное время — судья Маккели накинул целых восемь минут. На последней из них центральный защитник Риккардо Калафьори прорвался к штрафной и выкатил под удар вышедшему на замену Маттиа Дзакканьи — потрясающий выстрел в касание вернул Италию на вторую строчку и подарил ей выход в плей-офф. Что касается Хорватии, то с двумя очками у них остаются минимальные шансы оказаться в числе четырех лучших команд, занявших третье место.