10 самых богатых тренеров Евро-2024: Саутгейт обошел бывших главных «Спартака» и «Зенита»

Доменико Тедеско и Лучано Спаллетти вошли в рейтинг.

29 июня стартует плей-офф чемпионата Европы-2024. 16 сильнейших сборных будут играть матчи на выбывание до финального поединка 14 июля в Берлине. В преддверии важнейших встреч на турнире в Германии самое время сопоставить зарплаты главных тренеров национальных команд с результатами на Евро-2024.

Несколько дней назад британское издание Daily Mail опубликовало рейтинг зарплат наставников сборных — участниц Евро-2024. «СЭ» публикует топ-10 самых высокооплачиваемых специалистов 17-го чемпионата Европы по футболу.

10. Доменико Тедеско, Бельгия — 1,5 миллиона евро

Бывший главный тренер «Спартака» работает в сборной Бельгии с февраля 2023-го. 38-летний немецко-итальянский специалист легко прошел отборочный турнир Евро-2024: под его руководством команда набрала 20 очков за восемь матчей и выиграла группу F. На чемпионате Европы в Германии Бельгия продемонстрировала не самую выдающуюся игру. После встречи с Украиной (0:0) бельгийские фанаты освистали свою сборную. Тем не менее Тедеско вывел Бельгию в плей-офф Евро-2024 со второго места группы Е с 4 баллами. Зарплата Доменико в сборной составляет 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

9. Ральф Рангник, Австрия — 1,6 миллиона евро

Сборная Австрии — одна из тех команд, которая удивила многих на Евро-2024 во многом благодаря работе Ральфа Рангника. Безумный фанат интенсивного прессинга выиграл группу D чемпионата Европы-2024 с шестью очками, опередив Францию, Нидерланды и Польшу. Перед началом турнира букмекеры называли австрийцев аутсайдерами квартета наряду с поляками. Рангник, который ранее работал руководителем по спорту и развитию «Локомотива», кажется, еще способен удивить многих в плей-офф.

Мурат Якин. Фото AFP

8. Мурат Якин, Швейцария — 1,6 миллиона евро

Недавно комментатор Геннадий Орлов назвал Мурата Якина выдающимся тренером за тот футбол, который демонстрирует сборная Швейцарии на Евро-2024. Его команда стала второй в группе А с пятью баллами, уступив первую строчку в турнирной таблице Германии (7). Специалисты отмечают у швейцарцев высокий уровень организации игры, дисциплины и самоотдачи. Якин тренирует сборную с 2021 года, а неудачный период в «Спартаке» остался в прошлом.

7. Винченцо Монтелла, Турция — 1,7 миллиона евро

Сборная Турции отобралась на чемпионат Европы-2024 с первого места в группе D отборочного турнира с 17 очками, опередив на один балл Хорватию. Обе команды в итоге попали в финальную стадию турнира в Германии, а в плей-офф вышли только подопечные Винченцо Монтеллы. Турция с шестью баллами стала второй в группе F Евро-2024, уступив лидерство Португалии (6) по дополнительным показателям.

Лучано Спаллетти. Фото Reuters

6. Лучано Спаллетти, Италия — 2,95 миллиона евро

Экс-тренера «Зенита» и «Наполи» на Евро-2024 критикуют собственные болельщики. Ничья в концовке встречи с Хорватией (1:1) спасла Лучано Спаллетти от нервного ожидания попадания в плей-офф турнира в Германии. Итальянцы набрали четыре балла и вышли в 1/8 финала чемпионата Европы со второго места в группе B. Спаллетти эмоционален на пресс-конференциях, но быстро отходит после жестких высказываний.

5. Рональд Куман, Нидерланды — 2,95 миллиона евро

Пятерку самых «богатых» тренеров Евро-2024 открывает Рональд Куман. Его сборная Нидерландов стала второй в группе B с 18 очками в отборочном турнире чемпионата Европы-2024. Голландцы пропустили вперед только Францию (22). В финальной стадии Евро Нидерланды снова попали в группу с французами. Подопечные Кумана набрали четыре очка в квартете D и вышли в 1/8 финала на Румынию.

Рональд Куман. Фото Global Look Press

4. Дидье Дешам, Франция — 3,78 миллиона евро

Дидье Дешам тренирует сборную Франции с 2012 года. С тех пор 55-летний специалист выиграл с национальной командой чемпионат мира-2018, выходил в финал ЧМ-2022, но пока не смог завоевать трофей на чемпионатах Европы. На Евро-2024 сборная Франции заняла второе место в группе D с пятью баллами при разнице забитых и пропущенных голов 2:1. Дешам является одним из четырех тренеров на чемпионате Европы-2024, который зарабатывает больше 3 миллионов евро в год без учета бонусов.

3. Роберто Мартинес, Португалия — 4,72 миллиона евро

Роберто Мартинес возглавляет сборную Португалии с января 2023 года. Вместе с испанским специалистом команда выиграла группу J с 10 победами в 10 матчах отбора Евро-2024. Мартинесу удалось найти общий язык с форвардом Криштиану Роналду и добиваться результатов. На чемпионате Европы-2024 португальцы заняли первое место в группе F с шестью очками при одном поражении от Грузии (0:2) и победах над Чехией (2:1) и Турцией (3:0).

Юлиан Нагельсманн. Фото Reuters

2. Юлиан Нагельсманн, Германия — 5,66 миллиона евро

Самый молодой тренер Евро-2024 также является одним из самых высокооплачиваемых на турнире. 36-летний немецкий специалист зарабатывает 5,6 миллиона евро в год в сборной Германии. Его команда отобралась на чемпионат Европы-2024 в статусе страны — хозяйки турнира. Немцы с Нагельсманном вышли в плей-офф без помех — семь набранных баллов за три матча и первая строчка в турнирной таблице группы А.

1. Гарет Саутгейт, Англия — 5,90 миллиона евро

Гарет Саутгейт — самый высокооплачиваемый тренер на чемпионате Европы-2024. 53-летний специалист зарабатывает в год в сборной Англии 5,9 миллиона евро. Саутгейт тренирует «Трех львов» с 2016 года. На ЧМ-2018 англичане под его руководством дошли до полуфинала, показав лучший результат за 28 лет. На Евро-2020 в финале в серии пенальти Англия уступила Италии (1:1, пенальти — 2:3). На турнире в Германии в 2024-м команда Саутгейта утомила всех убаюкивающим футболом, но вышла в плей-офф с первого места в группе C с пятью очками.