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Вратарь «Газпром-Югры» Купатадзе: «Из-за схемы сборной Грузии Кварацхелия не находит своего места на поле»

Руслан Минаев
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Вратарь «Газпром-Югры» и сборной Грузии по футзалу Звиад Купатадзе поделился мнением об игре вингера Хвичи Кварацхелии на Евро-2024.

«Хвича — наш герой, наша надежда! В «Наполи» он показывает выдающийся футбол! Мы все ждем от него такой же игры и на Евро, но пока не совсем получается. Считаю, что Кварацхелия — командный игрок, никогда не стесняется поделиться мячом. Не зазвездился и хочет принести сборной максимальную пользу. К сожалению, из-за схемы Хвича не находит своего места на поле, но несмотря на это продолжает пахать и отрабатывать в каждом эпизоде», — цитирует Купатадзе «РБ Спорт».

Кварацхелия не отметился результативными действиями в первых двух матчах на Евро-2024.

Источник: РБ Спорт
Хвича Кварацхелия
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Звиад Купатадзе
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