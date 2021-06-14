Зубков не поможет Украине в матче с Македонией и может пропустить игру с Австрией
21:20
Полузащитник сборной Украины Александр Зубков пропустит матч Евро-2020 против Македонии, сообщил украинский журналист Игорь Цыганык в своей авторской программе на Youtube. Под вопросом также и его участие в матче с Австрией.
Зубков получил травму в матче с Голландией (2:3). Уже на 13-й минуте его заменил Марлос. По данным источника, у игрока достаточно серьезная травма. На восстановление от таких повреждений обычно уходит две-три недели.
Матч Украина — Македония состоится 17 июня. Начало в 16.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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