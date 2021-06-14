Зубков не поможет Украине в матче с Македонией и может пропустить игру с Австрией

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков пропустит матч Евро-2020 против Македонии, сообщил украинский журналист Игорь Цыганык в своей авторской программе на Youtube. Под вопросом также и его участие в матче с Австрией.

Зубков получил травму в матче с Голландией (2:3). Уже на 13-й минуте его заменил Марлос. По данным источника, у игрока достаточно серьезная травма. На восстановление от таких повреждений обычно уходит две-три недели.

Матч Украина — Македония состоится 17 июня. Начало в 16.00 по московскому времени.