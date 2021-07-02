Зоммер установил рекорд Евро-2020 по сэйвам за один матч
Вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер отбил десять ударов за матч 1/4 финала Евро-2020 против Испании (1:1, пенальти — 1:3). Это новый рекорд нынешнего турнира, сообщает 2 июля Squawka.
Single-game records so far at #EURO2020— Squawka Football (@Squawka) July 2, 2021
? Mos clearances: Nico Elvedi, 13 vs #ESP
? Most saves: Yann Sommer, 10 vs #ESP
? Most tackles: Ricardo Rodr?guez, 9 vs #ESP
They gave absolutely everything. ? pic.twitter.com/EJ3baIzCKq
Также голкипер отразил один пенальти в послематчевой серии. В еще одном случае Серхио Бускетс пробил в штангу.
В 1/2 финала испанцы сыграют с победителем матча Бельгия — Италия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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