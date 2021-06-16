Зобнин оценил дебют Сафонова за сборную России на Евро-2020

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал итог матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Финляндией (1:0).

— Команда играла не так, как с Бельгией. Тяжело ли было перестроиться? — вопрос Зобнину.

— Нет, не тяжело, мы готовились. Эту же схему использовали с Польшей, не было трудностей, все ребята знают свои позиции.

— Как оцените дебют Сафонова?

— Это решение тренера. Дебют удался, сыграл на ноль. Все уверенно, все по делу, поздравляю с дебютом на крупном турнире.

— Казалось, что в опорной зоне было много пространства.

— Если вам показалось, значит так и было. Во втором тайме финнам нужно было отыгрываться, они большими силами шли вперед, появлялись зоны для получения мяча. Но ничего страшного, разберем все.

— Победой 1:0 довольны?

— Довольны, что набрали три очка. всегда хочется забивать больше, так как разница негативная. Не получилось, ничего страшного. Главное — три очка.