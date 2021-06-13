Зобнин объяснил превосходство сборной Бельгии в матче против России

Полузащитник сборной России Роман Зобнин объяснил, в чем игроки сборной Бельгии превзошли российских футболистов.

«В чем бельгийцы были лучше? Футболисты, которые играют за Бельгию, выступают в топ-чемпионатах на самом высоком уровне, — заявил Зобнин. — Они очень хорошо оснащены технически, отлично работают с мячом и быстрее думают. Тут много назвать много факторов, но мы должны к этому стремиться.



Победа финнов? Мы должны на себя смотреть и набирать свои очки. Следующий матч с финнами, мы должны побеждать, брать три очка и двигаться дальше. Не стоит зацикливаться на матчах соперников».

После первого тура первое место в группе B занимает сборная Бельгии. На втором месте находится сборная Финляндии, на третьем — датчане, сборная России занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне 16 июня в Санкт-Петербурге сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.

(Севастиан Терлецкий, Артем Бухаев)