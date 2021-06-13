Зобнин — о ситуации с Эриксеном: «Здоровье прежде всего»
Полузащитник сборной России Роман Зобнин заявил, что был в курсе ситуации с игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном.
«Еще до матча с Бельгией знал про эпизод с Эриксеном. Это все очень жестко. Самое главное — здоровье. Крупный турнир, но здоровье прежде всего», — заявил Зобнин.
Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией при счете 0:0 в первом тайме. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.
(Севастиан Терлецкий)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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