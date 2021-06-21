«Зобнин милосердно решил прекратить мучения». Реакция болельщиков на ошибку игрока сборной России
21 июня 2021, 23:33
Сборная России пропустила второй гол в матче с национальной командой Дании в Копенгагене в третьем туре группового этапа Евро-2020.
Футболист сборной России и «Спартака» Роман Зобнин допустил дичайшую ошибку на 59-й минуте, отдав в простой ситуации пас сопернику на пустые ворота. Юссуф Поульсен воспользовался подарком соперника и забил гол, сделав счет 2:0 в пользу датчан.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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