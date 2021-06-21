«Зобнин милосердно решил прекратить мучения». Реакция болельщиков на ошибку игрока сборной России

Сборная России пропустила второй гол в матче с национальной командой Дании в Копенгагене в третьем туре группового этапа Евро-2020.

Футболист сборной России и «Спартака» Роман Зобнин допустил дичайшую ошибку на 59-й минуте, отдав в простой ситуации пас сопернику на пустые ворота. Юссуф Поульсен воспользовался подарком соперника и забил гол, сделав счет 2:0 в пользу датчан.